Миллионеры и нищие: какие Знаки Зодиака могут стать богатыми, а какие обречены на бедность

15 июня 2019, 06:33

Астролог назвал знаки Зодиака, которых ждет финансовый успех.

Знаки Зодиака_астрология
Некоторые знаки Зодиака притягивают деньги / rabstol.net

Самое большое количество миллионеров и миллиардеров родилось под зодиакальными знаками Земли. Такие люди просто притягивают к себе деньги и финансовое благополучие. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

На первом месте среди таких счастливчиков, к которым "липнут" деньги – представители зодиакального знака Девы. Так, самым богатым человеком в Украине является Дева – Ринат Ахметов. Удивительной особенностью Дев является их способность все просчитать и с нуля создать собственный успешный бизнес, а впоследствии стать миллиардером.

Второе место. Отлично притягивают к себе деньги и Козероги. Им удается разбогатеть, если они становятся высокопоставленными людьми или ставят перед собой большие цели в жизни. Джефф Безос – самый богатый человек в мире, и он родился под знаком Козерога. А среди украинских богачей Козерог – Геннадий Боголюбов.

Читайте такжеГороскоп на июнь: Стрелец будет на коне, а Тельца ждет критический периодТретье место. Блестящие шансы разбогатеть имеют Тельцы. С этим знаком Зодиака, мне кажется, все и так понятно: неспроста же Телец издревле считается символом удачи, богатства и изобилия. Под знаком Тельца, в частности, родился создатель Фейсбука Марк Цукерберг, который в будущем вполне может стать самым богатым человеком в мире. Из известных украинских богачей под знаком Тельца родился Дмитрий Фирташ.

Четвертое место. Раки достигают больших финансовых высот через клановость, род, семью или, иными словами, наследование состояния или бизнеса. Рак – это водный знак Зодиака, и знаки-представители водной стихии нередко тоже добиваются успеха в денежных делах и сколачивают состояния. Порой Раки сосредотачивают в своих руках значительные финансовые ресурсы и возможности. Так, к примеру, это удалось сделать Виктору Януковичу в Украине.

Пятое место. Скорпионы также могут добиваться неимоверных успехов в финансовых делах. Однако в этом случае крайне важен личный гороскоп человека и главные три знака в этом гороскопе. Например, в гороскопе Ахметова Луна в Скорпионе, асцендент в Козероге и Солнце в Деве, то есть все три знака богатства. Благодаря таким показателям он стал самым богатым человеком в Украине. Билл Гейтс – Скорпион по знаку Зодиака – очень долгое время оставался самым богатым человеком в мире.

Читайте такжеПосадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогнозШестое место. Также везет с деньгами Стрельцам, особенно тем из них, кто находит себя в политике. У таких людей открываются широкие возможности добиваться успеха и финансового благополучия. Не последнюю роль тут играет приближенность Стрельца к каким-то влиятельным людям, политическим деятелям. Зять Кучмы Пинчук – как раз такой пример. Многие Стрельцы становятся богатыми именно благодаря политике.

Седьмое место. Следующий знак в этом рейтинге – Весы. Весы добиваются богатства через деловое партнерство и выгодные сделки либо контракты. Весы умеют добиваться успеха в финансовых делах, потому что в этом знаке находится экзальтированная планета Сатурн, которая управляет земными богатствами. Примеры Весов-богачей – Владимир Путин и Петр Порошенко.

Среди знаков есть такие, среди которых чаще всего встречаются бедные люди. Они бьются, как рыба об лед, а деньги к ним особо не идут. 

Овен. Этому знаку Зодиака деньги даются с большим трудом. Если в Весах Сатурн в благоприятном положении, то в Овне – наоборот, "падающий" Сатурн. Из-за этого Овен может быстро разбогатеть и так же быстро "прогореть".

Рыбы могут добиться финансового успеха только через любовь и любовников. А так, деньги к ним особо не идут. Но Рыбы и не являются особо притязательным знаком Зодиака. Это – небесный знак, как и Водолей.

Рыбы и Водолеи в этом плане очень похожи: они не привязаны к деньгам, деньги точно не являются тем, что их больше всего заботит в жизни. К богатствам представители этих двух знаков вообще не стремятся.

Читайте такжеЗнаки на инаугурации Зеленского: астролог рассказал, чего ждать от нового президентаУ Водолеев часто случается так, что сегодня они сказочно богаты, а завтра теряют часть своего состояния. Но особенность Водолеев в том, что они из-за этого особо не переживают.

Вообще, Водолеи постоянно что-то выдумывают, затевают какие-то аферы, им все время удаются какие-то неожиданные прокрутки, которые оказываются выгодными для них. Надо признать, Водолеи – большие авантюристы и аферисты. Но их удача, финансовый успех и богатство – не устойчивы и не стабильны. Это традиционная история: Водолей может за год-два озолотиться, а потом все быстро потерять; он может за год сколотить состояние, враз заработать за короткий срок больше, чем за всю свою жизнь.  

Не задерживаются деньги и у Близнецов. Это – слишком подвижный и ветреный знак Зодиака. Это – знак воздушной стихии. Удержать деньги в своих руках Близнецам очень сложно.

Львы тоже редко становятся богачами. Несмотря на то, что Лев – это царственный знак Зодиака, ему сложно сколотить приличное состояние, потому что представители этого знака – самые большие шопоголики, тратят налево и направо. Если в гороскопе у женщины Венера во Льве, то с такими очень сложно: они требуют крупных дорогих подарков, в них нужно серьезно инвестировать. Кроме того, Львы, получив богатства, могут просто разориться со временем. Под знаком Льва родились многие голливудские актеры: несмотря на то, что у них колоссальные гонорары, они их легко и быстро спускают в никуда.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на июнь и рассказал, какие знаки Зодиака ждет успех, а какие станут лузерами.

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