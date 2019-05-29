Гороскоп на июнь: Стрелец будет на коне, а Тельца ждет критический период

Гороскоп на июнь для всех знаков/ rabstol.net

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на июнь 2019 для всех знаков Зодиака. Везунчиками первого летнего месяца станут Стрелец, Близнецы, Дева и Рыбы, заявил Главреду Влад Росс.

Гороскоп Козерог

С одной стороны, в июне у Козерогов возможно воплощение в жизнь важных замыслов и планов. То, что задумывалось ими давно, например, еще в январе, именно сейчас они сумеют воплотить в жизнь. Но, вместе с тем, у Тельцов могут возникнуть жесткие противостояния с обществом, сложные ситуации в партнерстве, в делах и бизнесе. Могут разрушаться их связи и контакты. Козерогам нужно опасаться этого, а также судебных разбирательств и противостояний, сложностей с решением финансовых вопросов и юридических дел. "Через тернии к звездам" – я бы так назвал период, ждущий Козерогов. Потому что преодоление препятствий поможет Козерогам добиться многого, что планировалось еще зимой.

Гороскоп Водолей

Читайте такжеПрут без тормозов: астрологи назвали знаки Зодиака, у которых смелость кипит в кровиИюнь для Водолеев станет критическим периодом, полным различных пертурбаций, особенно в середине месяца. Какие-то объединения, в которые входят Водолеи, могут разваливаться и разрушаться. Да и в делах все может складываться не так, как бы им хотелось. Могут возникать сложные ситуации на работе, в том числе возможны недоразумения с начальством и ссоры с коллегами. Могут быть выяснения отношений, скандалы и открытые противостояния. Помимо всего прочего, Водолеи летом рискуют неожиданно заболеть. Им однозначно лучше избегать сквозняков и кондиционеров.

Гороскоп Рыбы

Рыбам в июне будет везти в дальних поездках и в любви. Очень благоприятная ситуация для них будет во всем, что касается зачатия детей. В июне Рыбы могут многое ставить на карту удачи и выигрывать. Также они могут рассчитывать на выигрыш в азартных играх. В июне Рыбы могут смело идти на авантюры – эти авантюры сыграют в плюс. Также представителей этого знака могут ждать хорошие взаимоотношения с людьми из прошлого, например, с утраченными друзьями, также возможно восстановление связей с дальними родственниками.

Гороскоп Овен

Читайте такжеАстролог рассказала, каким президентом будет ЗеленскийУ Овнов в июне может начать рушиться семейная жизнь. Они могут столкнуться со сложными ситуациями, связанными с недвижимостью, особенно в середине месяца. Овнам следует быть готовыми к тому, что критическая ситуация может возникнуть со здоровьем у их родственников. Помимо всего прочего, у них в июне могут происходить пожары. С другой стороны, в июне благоприятным для Овнов будет отдых, потому они могут планировать и отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно в последней декаде месяца. Овнов могут ждать весьма удачные заграничные поездки, обучение и обмен опытом. Все это будет весьма благостно и благоприятно для представителей этого знака.

Гороскоп Телец

Тельцам не будет фартить в июне. У них велика опасность несчастных случаев в дороге и разного рода ДТП, особенно в середине месяца. Поэтому Тельцам лучше никуда не ездить и вообще не высовываться (это касается дел с ценными бумагами и инвестиций). Категорически Тельцам в этом месяце нельзя покупать автомобили, велосипеды и другие средства передвижения. Их также могут ждать неприятности на личном, любовном фронте, в частности, могут быть какие-то измены. Не исключено, что Тельцов в июне подведут друзья, им целый месяц придется проверять друзей на вшивость. Старые друзья могут оказаться предателями, а новые симпатичные им люди могут оказаться лжедрузьями. Поэтому нужно очень осторожно подходить ко взаимоотношениям в социуме.

Гороскоп Близнецы

Читайте такжеАстролог предрек Крымскому мосту катастрофу с массовой гибелью людей: названа датаОчень хорошая ситуация сложится в июне у Близнецов. Они смело могут браться за рисковые финансовые вложения и новые бизнес-проекты – все это увенчается успехом, особенно в середине месяца. Удача будет ждать Близнецов в тайных делах и операциях. Благоприятные ситуации будут складываться для них с новыми знакомыми и сообществами. Представители этого знака в июне могут вступать в новые партии, объединения и что-то менять в своей жизни кардинальным образом. Также июнь у них будет лучшим временем для бракосочетания. Большой успех Близнецам могут принести также деловые союзы.

Гороскоп Рак

У Раков неблагоприятной будет вторая половина июня. Им лучше отложить дальние поездки и путешествия, потому что большая опасность ударов и переломов судьбы. Марс будет продолжать свое движение по зодиакальному знаку Рака, а это всегда значит потерю сил и энергии. Однако в первой половине месяца Ракам можно и нужно активизировать финансовые дела и начать новые рисковые проекты, хоть Раки и не очень любят это делать. Что касается здоровья, то Ракам лучше воздержаться от оперативных вмешательств в этом месяце, лучше отложить их на более благоприятное время.

Гороскоп Дева

Июнь Девам принесет блестящие покупки недвижимости, выгодные капиталовложения и новые финансовые возможности. Девы смогут добиться в этом месяце высоких постов, достигнуть новых уровней в своей жизни, то есть их ждет продвижение. Это довольно благоприятный финансово-экономический и политический период.

Гороскоп Лев

Читайте такжеНе Нибиру: астролог рассказал, что может уничтожить Землю и что грозит УкраинеНеблагоприятный месяц ждет Львов. В июне в их жизни появятся враги, будут "подставы", "маски-шоу" и "наезды". Не исключены даже ограбления. Вплоть до того, что могут быть такие ситуации: оставил машину на полчаса, вернулся – ее нет. Также Львов могут свергнуть с занимаемых должностей. Сложная ситуация с начальством, с общением. Планы и проекты могут начать двигаться не в том направлении, куда бы хотелось. Для Львов июнь – это лучшее время, чтобы отдохнуть. Чтобы не нажить себе не приятностей, лучше особо не активничать и ничего не менять.

Гороскоп Весы

У Весов могут возникать сложные ситуации в семье, есть опасность бракоразводного процесса и депрессии, особенно в конце месяца. Однако в первой половине и в середине месяца Весов может ждать большая удача в карьере. Также в этот период у них могут сложиться плодотворные и удачные для них взаимодействий. Весы могут получить важные посты и назначения, существенно продвинуться по карьерной лестнице. Их может ждать успех в дипломатии, удачными будут заграничные поездки. Кроме того, Весы могут рассчитывать на достижение успеха в важных юридических вопросах и делах.

Гороскоп Скорпион

Читайте такжеКогда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогнозСкорпионов ждут в июне проблемы. Однако особенно неудачно у них могут складываться дальние поездки и путешествия. Поломки автомобиля, несостыковки рейсов и другие сложные ситуации в дороге – все это может ждать Скорпионов. Также представителей этого знака могут ждать трудные ситуации с дальними родственниками. Есть опасность того, что их могут не впустить в какую-то страну, то есть возможны сложности с эмиграционными делами. Юридические неурядицы, противостояния, суды и следствия – ко всему этому Скорпионам лучше быть готовыми. Одним словом, не очень хороший период ждет Скорпионов.

Гороскоп Стрелец

Представителям этого знака Зодиака в июне будет везти больше всех. Их ждет удача в поездках и приключениях. В июне у Стрельцов возможны успешные переговоры и достижение выгодных для них договоренностей. В том числе возможны удачные договоренности с иностранными партнерами, поступление в иностранные вузы и успешная учеба. Если представители этого знака в первый месяц лета сменят место работы, это будет выгодным для них шагом. Кроме того, в июне Стрельцы могут рассчитывать на протекцию и помощь влиятельных лиц. Помимо всего прочего, Стрельцам в июне будет неплохо уделить внимание своему здоровью – лечение в этот период будет удачным. Все дела, связанные со здоровьем, будут складываться хорошо. Благоприятными и целебными для Стрельцов будут лечебные ванны, походы в сауны, оздоровительные поездки на воды.

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