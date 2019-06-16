Зі святом Трійці: привітання та живі листівки

Главред зібрав найкращі вітання із Зеленими Святами: картинки, гіфки та побажання на словах.
Трійця 2019 – або, як їх ще в України називають, Зелені Свята – відзначається 16 червня.
Раніше Главред вже писав, як підготуватися до Трійці: чи можна купатися, одружитися, ховати на Трійцю, а також що святять у церкві. Крім того, ми дізналися, що не можна, а що потрібно робити на Трійцю – читайте в нашому матеріалі Запреты на Троицу: почему нельзя стричься и мыться и сколько дней не работают после праздника.
Цього разу Главред зібрав найкращі вітання із Зеленими Святами: картинки, гіфки та побажання на словах.
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Привітання з Зеленими Святами в прозі
Дзвони про Зелені Свята сповіщають сьогодні з ранку. Я побажаю тобі добра. Хай буде навіки з тобою Пресвята Трійця довічна: Бог-Отець, Син його та Дух святий.
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З Трійцею Святою вітаю. Побажати хочу чистої любові і ясних днів у житті. Нехай вас оточує доброта і тепло, хай у серці завжди живе віра, а на душі таїться надія на краще. Мирного неба та міцного здоров'я.
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Вітаю з теплим святом — Трійці! Бажаю літнього настрою і благополуччя особистого щастя, міцної сім'ї. Господньої опіки та чистоти помислів. Нехай ідуть всі прикрості, поступаючись дорогу світла, достатку і любові!
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Хай дух святий наповнить вас сьогодні, дасть сили і наснаги творити добро. А гілочка зелена, що є символом життя, допоможе вам створити святковий настрій! Вітаю із Зеленими Святами!
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Вітаю зі світлим, красивим святом Пресвятої Трійці! Нехай свято єднає щиру радість, веселощі, глибокий молитовний настрій, любов Бога, яка вміщує в себе все. Бажаю сил і розуміння виконувати заповіді, вдумливо читати слово Боже, брати участь у Таїнствах Церкви. Слава вічному єднанню — Бог-Отець, Бог-Син, Бог-Дух, благодаті, добрих справ, віри!
Зі святом Трійці: вітання у віршах
Зелені свята наступають,
Дівчата м’яту вже збирають,
Берізки наче наречені,
І липоньки вже теж зелені,
Квітчаймо, друзі, всі оселі,
зробімо ці свята веселі!
А друзям ми бажаєм щастя,
Бо сходить Сонце, геть ненастя!
***
У свято Трійці бажаю
Багато радості, добра,
Море сонця нехай подарує
Ця літня пора.
Думати тільки про хороше,
Добрі справи творити.
У день дощовий і погожий
Життя за все дякувати.
Світлий ангел поглядом ніжним
Шлях твій буде опромінювати,
Добротою своєї безмежної
Від біди оберігати.
***
Вділи всі зелені шати —
І будиночки, і хатки,
Весь немов на карнавал,
В листячку помчав трамвай.
Йдуть святить вінки дівчата,
З ними йдуть Зелені Свята!
Привітання з Трійцею: короткі смс
Зі світлим святом Трійці! Бажаю тепла в душі, миру, добра, щирої віри. Нехай Господь оберігає і благословляє. Зі святом!
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Русалонька купається в росі.
Зілляний дух витає над полями.
Святиться вся природа у цей день.
Вітаю із Зеленими Святами!
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Вітаю з Трійцею та в цей чудовий свято хочу побажати миру і щастя в житті, добра і злагоди в сім'ї, любові і спокою на серці, натхнення та відради на душі, добрих сподівань і світлих почуттів у кожному дні.
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Вітаємо усіх прекрасним літнім святом Трійці. Хай кожен день квітне радістю, думки не обростають мохом, а в кишенях зеленіють гроші.