Зі святом Трійці: привітання та живі листівки

Трійця 2019 – або, як їх ще в України називають, Зелені Свята – відзначається 16 червня.

Раніше Главред вже писав, як підготуватися до Трійці: чи можна купатися, одружитися, ховати на Трійцю, а також що святять у церкві. Крім того, ми дізналися, що не можна, а що потрібно робити на Трійцю – читайте в нашому матеріалі Запреты на Троицу: почему нельзя стричься и мыться и сколько дней не работают после праздника.

Цього разу Главред зібрав найкращі вітання із Зеленими Святами: картинки, гіфки та побажання на словах.

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Привітання з Зеленими Святами в прозі

Дзвони про Зелені Свята сповіщають сьогодні з ранку. Я побажаю тобі добра. Хай буде навіки з тобою Пресвята Трійця довічна: Бог-Отець, Син його та Дух святий.

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З Трійцею Святою вітаю. Побажати хочу чистої любові і ясних днів у житті. Нехай вас оточує доброта і тепло, хай у серці завжди живе віра, а на душі таїться надія на краще. Мирного неба та міцного здоров'я.

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Вітаю з теплим святом — Трійці! Бажаю літнього настрою і благополуччя особистого щастя, міцної сім'ї. Господньої опіки та чистоти помислів. Нехай ідуть всі прикрості, поступаючись дорогу світла, достатку і любові!

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Хай дух святий наповнить вас сьогодні, дасть сили і наснаги творити добро. А гілочка зелена, що є символом життя, допоможе вам створити святковий настрій! Вітаю із Зеленими Святами!

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Вітаю зі світлим, красивим святом Пресвятої Трійці! Нехай свято єднає щиру радість, веселощі, глибокий молитовний настрій, любов Бога, яка вміщує в себе все. Бажаю сил і розуміння виконувати заповіді, вдумливо читати слово Боже, брати участь у Таїнствах Церкви. Слава вічному єднанню — Бог-Отець, Бог-Син, Бог-Дух, благодаті, добрих справ, віри!

Зі святом Трійці: вітання у віршах

Зелені свята наступають,

Дівчата м’яту вже збирають,

Берізки наче наречені,

І липоньки вже теж зелені,

Квітчаймо, друзі, всі оселі,

зробімо ці свята веселі!

А друзям ми бажаєм щастя,

Бо сходить Сонце, геть ненастя!

***

У свято Трійці бажаю

Багато радості, добра,

Море сонця нехай подарує

Ця літня пора.

Думати тільки про хороше,

Добрі справи творити.

У день дощовий і погожий

Життя за все дякувати.

Світлий ангел поглядом ніжним

Шлях твій буде опромінювати,

Добротою своєї безмежної

Від біди оберігати.

***

Вділи всі зелені шати —

І будиночки, і хатки,

Весь немов на карнавал,

В листячку помчав трамвай.

Йдуть святить вінки дівчата,

З ними йдуть Зелені Свята!

Привітання з Трійцею: короткі смс

Зі світлим святом Трійці! Бажаю тепла в душі, миру, добра, щирої віри. Нехай Господь оберігає і благословляє. Зі святом!

***

Русалонька купається в росі.

Зілляний дух витає над полями.

Святиться вся природа у цей день.

Вітаю із Зеленими Святами!

***

Вітаю з Трійцею та в цей чудовий свято хочу побажати миру і щастя в житті, добра і злагоди в сім'ї, любові і спокою на серці, натхнення та відради на душі, добрих сподівань і світлих почуттів у кожному дні.

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Вітаємо усіх прекрасним літнім святом Трійці. Хай кожен день квітне радістю, думки не обростають мохом, а в кишенях зеленіють гроші.