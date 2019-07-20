Летают в облаках: названы самые эмоциональные знаки Зодиака

Названы знаки Зодиака - мечтатели

Три знака Зодиака принимают решения на эмоциях и вообще склонны жить в мире фантазий. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Самый иррациональный знак Зодиака, по словам астролога, Рыбы.

"Они всегда витают в облаках. Пытаясь разобраться в действиях Рыб, помните, что там и близко нет никакой рациональности и логики. Они живут в своем "изумрудном городе", в "розовых мечтах", в своем выдуманном мире. Рыбы очень чувствительны", - сказал он.

"Серебро" мечтателя получают Раки.

Читайте такжеЗаядлые трудоголики: какие знаки Зодиака пашут как лошади"Представители этого знака, как и Рыбы – очень эмоциональны. Раки часто пятятся назад, руководствуясь ощущениями и эмоциями. Они – иррациональны, живут чувствами, отмечает эксперт.

В топ-3 самых нелогичных знаков Зодиака также Водолеи.

"Водолеи, как и Рыбы, склонны жить в мире фантазий. Очень увлекается предсказаниями, прогнозированием, мистикой. Это – самый "небесный" знак Зодиака, оторванный от реальной жизни. Небеса связаны именно с Водолеями", - резюмировал он.

Ранее Влад Росс назвал самые логичные и разумные знаки Зодиака.