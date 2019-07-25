Малосольные огурцы: быстро, с хрустом и без заморочек — лучшие рецепты

25 июля 2019, 07:30

Огурцы малосольные без особого труда можно приготовить менее чем за час.

Малосольные огурцы в пакете готовятся около 30 минут
Малосольные огурцы в пакете готовятся около 30 минут / Скриншот видео с youtube.com

Малосольные огурцы быстро можно приготовить разными способами — в пакете, в банке, в горячем и в холодном рассоле, а также на минералке.

Приготовление малосольных огурцов не требует специальных навыков или приспособлений, все предельно просто и ясно.

Главред решил узнать, как готовятся хрустящие малосольные огурцы быстрого приготовления, и собрать лучшие рецепты.

Малосольные огурцы быстрые — секрет приготовления

Огурцы получатся хрустящими, если перед приготовлением сами овощи были замочены на 6-8 часов в холодной воде. Также огурцы делает хрустящими кипяток. Лучше солить овощи, которые недавно были сорваны с грядки. Идеальный вариант — утром сорвать огурцы, замочить в холодной воде, а под вечер — солить. 

Малосольные огурцы, рецепт №1

Быстрые малосольные огурцы в пакете

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов;
  • 5-6 зубчиков чеснока (около 30 г);
  • 30 г укропа;
  • Половина чайной ложки перца черного молотого;
  • 1 столовая ложка соли;
  • 1 лавровый лист (по желанию).

Как засолить малосольные огурцы в пакете

Замочите огурцы на два часа в холодной воде. Возьмите два полиэтиленовых пакета и положите один из них в другой. Обрежьте кончики огурцов, а потом разрежьте огурцы пополам и положите в пакет.

Огурцы малосольные в пакете быстро готовятся — просто положите к огурцам очищенный и натертый на мелкой терке чеснок, укроп, нарезанный вместе с хвостиками, лавровый лист, всыпьте соль, перец, потом туго завяжите пакет с ингредиентами, чтобы внутри остался воздух, и так же завяжите второй пакет.

После этого на протяжении минуты трясите ингредиенты в пакетах, а после этого поставьте огурцы в холодильник. Малосольные огурцы в пакете будут готовы через 30 мину.

Огурцы малосольные в пакете — фото этапов приготовления

  • Малосольные огурцы в пакете готовятся около 30 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Огурцы малосольные в пакете готовятся около 30 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Малосольные огурцы в пакете готовятся около 30 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Огурцы малосольные в пакете готовятся около 30 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Малосольные огурцы в пакете готовятся около 30 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Огурцы малосольные в пакете готовятся около 30 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Малосольные огурцы в пакете готовятся около 30 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Огурцы малосольные в пакете готовятся около 30 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Малосольные огурцы в пакете готовятся около 30 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Огурцы малосольные в пакете готовятся около 30 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Малосольные огурцы в пакете готовятся около 30 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Малосольные огурцы в пакете готовятся около 30 минут Скриншот видео с youtube.com

Огурцы малосольные, рецепт №2

Малосольные огурцы в банке

Ингредиенты на 3-х литровую банку: 

Огурцы — около 1,5 кг;

Около 50 г укропа с зонтиками;

5 зубчиков чеснока;

3 столовые ложки соли.

Как сделать малосольные огурцы в банке

Малосольные огурцы хрустящие несложно получить — просто перед приготовлением замочите огурцы на несколько часов в холодной воде. Отрежьте кончики огурцов, положите на дно банки укроп и чеснок, потом уложите огурцы и всыпьте соль. Залейте огурцы кипятком.

Читайте такжеКак приготовить соленые огурцы на зиму: очень быстрый рецептТаким способом готовятся малосольные огурцы за 5 минут. Закройте банку капроновой крышкой и покрутите банку в разные стороны, чтобы разошлась соль.После того, как огурцы остынут, их нужно поставить в холодильник.

Если малосольные огурцы в банке приготовить вечером, к утру они остынут, на день их нужно поставить в холодильник, а вечером можно будет есть.

Малосольные огурцы, рецепт №3 — хрустящие огурцы в холодном рассоле (готовятся в 3-х литровой кастрюле)

Ингредиенты:

  • Огурцы — 1 кг;
  • Соль — 2 столовые ложки;
  • Чеснок — 1-3 зубчика;
  • Листья черной смородины;
  • Укроп;
  • Листья вишни;
  • Листья хрена.

Как засолить малосольные огурцы в холодном рассоле

Растворите соль в воде, уложите на дно кастрюли половину зелени, крупно нарежьте чеснок и уложите предварительно замоченные огурцы. Перед тем, как улаживать огурцы в кастрюлю, обрежьте их кончики. Потом залейте огурцы процеженным рассолом, сверху уложите оставшуюся зелень, накройте кастрюлю полотенцем и оставьте до вечера. Вечером накройте огурцы малосольные быстрого приготовления крышкой и поставьте в холодильник.

Приготовленные таким способом огурцы можно пробовать через сутки. Если вы любите не сильно просоленные огурцы — можете есть их и раньше, а любителям соленого стоит подождать дольше суток, чтобы овощ вобрал в себя больше соли. 

Малосольные огурцы в холодном рассоле — фото этапов приготовления

  • Малосольные огурцы в холодном рассоле можно есть через сутки после приготовления Скриншот видео с youtube.com
  • Малосольные огурцы в холодном рассоле можно есть через сутки после приготовления Скриншот видео с youtube.com
  • Малосольные огурцы в холодном рассоле можно есть через сутки после приготовления Скриншот видео с youtube.com
  • Малосольные огурцы в холодном рассоле можно есть через сутки после приготовления Скриншот видео с youtube.com
  • Малосольные огурцы в холодном рассоле можно есть через сутки после приготовления Скриншот видео с youtube.com
  • Малосольные огурцы в холодном рассоле можно есть через сутки после приготовления Скриншот видео с youtube.com
  • Малосольные огурцы в холодном рассоле можно есть через сутки после приготовления Скриншот видео с youtube.com
  • Малосольные огурцы в холодном рассоле можно есть через сутки после приготовления Скриншот видео с youtube.com
  • Малосольные огурцы в холодном рассоле можно есть через сутки после приготовления Скриншот видео с youtube.com
  • Малосольные огурцы в холодном рассоле можно есть через сутки после приготовления Скриншот видео с youtube.com
  • Малосольные огурцы в холодном рассоле можно есть через сутки после приготовления Скриншот видео с youtube.com

Огурцы малосольные, рецепт №4

Малосольные огурцы на минералке

Ингредиенты: 

  • Огурцы — 1 кг некрупных огурцов;
  • Укроп;
  • Чеснок — 3-4 чубчика чеснока;
  • Соль — 1,5-2 столовые ложки;
  • Минералка — 1 л.

Как сделать малосольные огурцы на минералке

Срежьте кончики с ранее замоченных огурцов и нарежьте чеснок крупными кусочками. Возьмите посудину, в которой будете делать соления, положите на ее дно укроп, а потом уложите слой огурцов. Огурцы нужно укладывать плотно. Потом положите укроп, присыпьте его чесноком и снова уложите слой огурцов.

Читайте такжеОгурцы с кетчупом на зиму: простые и вкусные рецептыПосле этого снова положите укроп, присыпьте все укропом и приготовьте холодный рассол — залейте соль минералкой и все перемешайте, соль должна полностью раствориться. 

Залейте огурцы рассолом, накройте емкость крышкой и отправьте овощи в холодильник на 12-14 часов. Такие малосольные огурцы хрустящие и являются хорошей закуской. Если огурцы подержать в рассоле дольше 14 часов, их вкусовые качества только улучшаться — овощи станут более солеными и пряными.

  • Малосольные огурцы на минералке можно есть через 12 часов после приготовления Скриншот видео с youtube.com
  • Малосольные огурцы на минералке можно есть через 12 часов после приготовления Скриншот видео с youtube.com
  • Малосольные огурцы на минералке можно есть через 12 часов после приготовления Скриншот видео с youtube.com
  • Малосольные огурцы на минералке можно есть через 12 часов после приготовления Скриншот видео с youtube.com
  • Малосольные огурцы на минералке можно есть через 12 часов после приготовления Скриншот видео с youtube.com
  • Малосольные огурцы на минералке можно есть через 12 часов после приготовления Скриншот видео с youtube.com
  • Малосольные огурцы на минералке можно есть через 12 часов после приготовления Скриншот видео с youtube.com
  • Малосольные огурцы на минералке можно есть через 12 часов после приготовления Скриншот видео с youtube.com

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