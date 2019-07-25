Малосольные огурцы: быстро, с хрустом и без заморочек — лучшие рецепты

Огурцы малосольные без особого труда можно приготовить менее чем за час.
Малосольные огурцы быстро можно приготовить разными способами — в пакете, в банке, в горячем и в холодном рассоле, а также на минералке.
Приготовление малосольных огурцов не требует специальных навыков или приспособлений, все предельно просто и ясно.
Главред решил узнать, как готовятся хрустящие малосольные огурцы быстрого приготовления, и собрать лучшие рецепты.
Малосольные огурцы быстрые — секрет приготовления
Огурцы получатся хрустящими, если перед приготовлением сами овощи были замочены на 6-8 часов в холодной воде. Также огурцы делает хрустящими кипяток. Лучше солить овощи, которые недавно были сорваны с грядки. Идеальный вариант — утром сорвать огурцы, замочить в холодной воде, а под вечер — солить.
Малосольные огурцы, рецепт №1
Быстрые малосольные огурцы в пакете
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов;
- 5-6 зубчиков чеснока (около 30 г);
- 30 г укропа;
- Половина чайной ложки перца черного молотого;
- 1 столовая ложка соли;
- 1 лавровый лист (по желанию).
Как засолить малосольные огурцы в пакете
Замочите огурцы на два часа в холодной воде. Возьмите два полиэтиленовых пакета и положите один из них в другой. Обрежьте кончики огурцов, а потом разрежьте огурцы пополам и положите в пакет.
Огурцы малосольные в пакете быстро готовятся — просто положите к огурцам очищенный и натертый на мелкой терке чеснок, укроп, нарезанный вместе с хвостиками, лавровый лист, всыпьте соль, перец, потом туго завяжите пакет с ингредиентами, чтобы внутри остался воздух, и так же завяжите второй пакет.
После этого на протяжении минуты трясите ингредиенты в пакетах, а после этого поставьте огурцы в холодильник. Малосольные огурцы в пакете будут готовы через 30 мину.
Огурцы малосольные в пакете — фото этапов приготовления
Огурцы малосольные, рецепт №2
Малосольные огурцы в банке
Ингредиенты на 3-х литровую банку:
Огурцы — около 1,5 кг;
Около 50 г укропа с зонтиками;
5 зубчиков чеснока;
3 столовые ложки соли.
Как сделать малосольные огурцы в банке
Малосольные огурцы хрустящие несложно получить — просто перед приготовлением замочите огурцы на несколько часов в холодной воде. Отрежьте кончики огурцов, положите на дно банки укроп и чеснок, потом уложите огурцы и всыпьте соль. Залейте огурцы кипятком.
Читайте такжеКак приготовить соленые огурцы на зиму: очень быстрый рецептТаким способом готовятся малосольные огурцы за 5 минут. Закройте банку капроновой крышкой и покрутите банку в разные стороны, чтобы разошлась соль.После того, как огурцы остынут, их нужно поставить в холодильник.
Если малосольные огурцы в банке приготовить вечером, к утру они остынут, на день их нужно поставить в холодильник, а вечером можно будет есть.
Малосольные огурцы, рецепт №3 — хрустящие огурцы в холодном рассоле (готовятся в 3-х литровой кастрюле)
Ингредиенты:
- Огурцы — 1 кг;
- Соль — 2 столовые ложки;
- Чеснок — 1-3 зубчика;
- Листья черной смородины;
- Укроп;
- Листья вишни;
- Листья хрена.
Как засолить малосольные огурцы в холодном рассоле
Растворите соль в воде, уложите на дно кастрюли половину зелени, крупно нарежьте чеснок и уложите предварительно замоченные огурцы. Перед тем, как улаживать огурцы в кастрюлю, обрежьте их кончики. Потом залейте огурцы процеженным рассолом, сверху уложите оставшуюся зелень, накройте кастрюлю полотенцем и оставьте до вечера. Вечером накройте огурцы малосольные быстрого приготовления крышкой и поставьте в холодильник.
Приготовленные таким способом огурцы можно пробовать через сутки. Если вы любите не сильно просоленные огурцы — можете есть их и раньше, а любителям соленого стоит подождать дольше суток, чтобы овощ вобрал в себя больше соли.
Малосольные огурцы в холодном рассоле — фото этапов приготовления
Огурцы малосольные, рецепт №4
Малосольные огурцы на минералке
Ингредиенты:
- Огурцы — 1 кг некрупных огурцов;
- Укроп;
- Чеснок — 3-4 чубчика чеснока;
- Соль — 1,5-2 столовые ложки;
- Минералка — 1 л.
Как сделать малосольные огурцы на минералке
Срежьте кончики с ранее замоченных огурцов и нарежьте чеснок крупными кусочками. Возьмите посудину, в которой будете делать соления, положите на ее дно укроп, а потом уложите слой огурцов. Огурцы нужно укладывать плотно. Потом положите укроп, присыпьте его чесноком и снова уложите слой огурцов.
Читайте такжеОгурцы с кетчупом на зиму: простые и вкусные рецептыПосле этого снова положите укроп, присыпьте все укропом и приготовьте холодный рассол — залейте соль минералкой и все перемешайте, соль должна полностью раствориться.
Залейте огурцы рассолом, накройте емкость крышкой и отправьте овощи в холодильник на 12-14 часов. Такие малосольные огурцы хрустящие и являются хорошей закуской. Если огурцы подержать в рассоле дольше 14 часов, их вкусовые качества только улучшаться — овощи станут более солеными и пряными.