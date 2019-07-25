Топ-16 модных причесок на тонкие волосы: какую выбрать, как укладывать

25 июля 2019, 04:37

Лучшие варианты стильных укладок на тонкие волосы, как у знаменитостей.

Тонкие волосы могут выглядеть шикарно. как у
Тонкие волосы могут выглядеть шикарно, как у Марго Робби / instagram.com/margotrobbie

Красивые волосы воистину образец женственности. Поэтому дамы всегда уделяют огромное внимание своей прическе. Для них это важно. Особенно, если волосы тонкие, а выглядеть хочется эффектно и стильно.

К слову, тонкие волосы часто огорчают своих хозяек непослушностью и повышенной ломкостью, поэтому крайне важно подобрать правильный уход и с осторожностью подходить к современным способам укладки.

Отметим, тонкие волосы с трудом поддаются сложным укладкам, зато отлично подходят для лаконичного, структурного стайлинга, для коротких стрижек, а также, когда необходимо выделить отдельные пряди. В собранных пучках и хвостах тонкие волосы также выглядят уместно, с особым шармом.

Предлагаем вам посмотреть топ-16 вариантов укладок для тонких прядей и полезные советы, которые пригодятся, чтобы сделать волосы более густыми и объемными.

1. Заколки сбоку, как у Хейли Бибер

Заколки сбоку, как у Хейли Бибер / Instagram

Сложно поверить, что у Хейли Бибер тонкие волосы. Чтобы получить такие же, нужно подкрутить плойкой кончики, корни волос приподнять с помощью средства для объёма. Потом следует встряхнуть волосы и украсить их модными нынче заколками из жемчуга. Готово!

2. Волны на плече, как у Эммы Стоун

Волны на плече, как у Эммы Стоун / Instagram

Волны, зачёсанные набок, как у Эммы Стоун, — отличный способ добавить изысканности образу. Следует высушить волосы на одной стороне, а когда шевелюра высохнет, перекинуть пряди на противоположную сторону. Это позволит добиться максимального объёма.

3. Текстурная пикси-стрижка, как у Эмилии Кларк

Текстурная пикси-стрижка, как у Эмилии Кларк / Instagram

Пудра для объема и фен — всё, что нужно, чтобы сделать причёску, как у Эмилии Кларк. И запомните: укладка должна быть небрежной, если какие-то пряди торчат, не переживайте, так даже лучше.

4. Гладкий боб, как у Люси Хейл

Гладкий боб, как у Люси Хейл / Instagram

Это, пожалуй, одна из самых простых причёсок для тонких волос. Прежде чем зачесывать пряди назад и закреплять их за ушами, распылите побольше спрея для объема (это может быть сухой шампунь) на сухие волосы для придания им текстуры. Потом воспользуйтесь мистом с эффектом сияния, чтобы пряди блестели и смотрелись мокрыми.

5. Текстурные пряди, как Зендайи

Текстурные пряди как Зендайи
Текстурные пряди, как Зендайи / Instagram

Если гладкие волосы вам не по вкусу, то берите пример с Зендайи и выбирайте небрежную укладку. Она делается пару минут, причем неважно, чистые у вас волосы или нет. Распылите на пряди текстурирующий спрей и немного взбейте их руками — готово!

6. Пробор на боку, как у Дженны Деван

Пробор на боку как у Дженны Деван
Пробор на боку, как у Дженны Деван / Instagram

Чтобы воссоздать эту прическу, придется хорошенько приподнять корни волос. Запоминайте: необходимо нанести спрей для объема на влажные пряди, а затем хорошенько высушить их феном, держа вниз голову. Уверяем, вы будете в восторге от такого объема!

7. Асимметричный боб, как у Карли Клосс

Асимметричный боб как у Карли Клосс
Асимметричный боб, как у Карли Клосс / Instagram

Асимметричный боб — лучший вариант для тонких и жидких волос. Такая прическа придает объем и текстуру, в этом случае глаза и губы стоит сделать акцентами образа. Пример — Карли Клосс. Чем короче концы, тем больше объёма появляется у корней.

8. Тонкие косы, как у Марго Робби

Тонкие косы, как у Марго Робби / Instagram

Иногда бывают дни, когда ничего не хочется делать, — и это нормально. Попробуйте эту экспресс-прическу Марго Робби: сделайте прямой пробор и заплетите по бокам слабые мини-косички. И получите немного бохо образ!

9. Мальвинка с кудрями, как у Беллы Хадид

Мальвинка с кудрями, как у Беллы Хадид / Instagram

Мальвинка часто выглядит прилизанно, даже на густых волосах. Чтобы сделать эту причёску объёмной, воспользуйтесь спреями для объёма перед завивкой, а лучше перед сушкой.

10. Волны спереди и гладкие пряди сзади, как у Сары Полсон

Волны спереди и гладкие пряди сзади, как у Сары Полсон / Instagram

Прическа, как у Сары Полсон, очень выигрышная, потому что одна сторона очень гладкая и за счёт этого другая выглядит более объемной. Нанесите сыворотку для сияния на концы прядей, перед тем как закрепить их невидимками, чтобы появился эффект идеально гладких волос.

11. Боб с прямым пробором, как у Джордан Данн

Боб с прямым пробором как у Джордан Данн
Боб с прямым пробором, как у Джордан Данн / Instagram

Чтобы повторить причёску Джордан Данн, вам потребуются щипцы диаметром 4 см. Закрутите одну часть волос от лица, а другую часть волос к лицу. Этот трюк позволит вашим тонким прядям стать более объемными.

12. Мягкая голливудская волна, как у Люси Бойнтон

Мягкая голливудская волна как у Люси Бойнтон
Мягкая голливудская волна, как у Люси Бойнтон / Instagram

Зачесав все волосы назад, можно выпустить одну голливудскую волну сбоку, как сделала Люси Бойтон. Совет: осторожно пройдитесь плоской расческой с зубчиками, чтобы приподнять волосы у корней перед завивкой.

13. Мальвинка, как у Лорен Конрад

Мальвинка, как у Лорен Конрад / Instagram

Сделать классическую прическу модной можно благодаря бархатной заколке. Взгляните на Лорен Конрад! А перед тем, как заколоть волосы, воспользуйтесь сухим шампунем — это придаст прядям текстуру, а значит, и объем.

14. "Лохматая" прическа, как у Аланы Аррингтон

"Лохматая" прическа, как у Аланы Аррингтон / Instagram

Вьются волосы? Не беда, берите пример с модели Victoria’s Secret Аланы Аррингтон. Эта стрижка позволит сделать ваши волосы послушными и визуально более объёмными. Используйте легкий крем для вьющихся волос, от него волосы станут более упругими и блестящими.

15. Ободок на волнистых волосах, как у Эйми Сонг

Ободок на волнистых волосах, как у Эйми Сонг / Instagram

Бархатные ободки отлично имитируют объем при тонких волосах. Плюс ко всему с короткими прядями они выглядят очень стильно!

16. "Угловой" боб, как у Хейли Бибер

"Угловой" боб, как у Хейли Бибер / Instagram

Угловой боб, то есть короткий сзади и чуть более длинный спереди, — тренд на все времена. Имея спереди длину, вы визуально делаете своё лицо более вытянутым. Просто попросите мастера сделать переход плавным, чтобы разница в длине не сильно бросалась в глаза, передает cosmo.ru.

Читайте такжеТоп-8 самых модных женских стрижек 2019 года: какую выбрать, как укладыватьНапомним, ранее сообщалось, в моде двойная челка из 90-х. Да-да, это та самая челка из 90-х. Зря многие считают ее излишне броской. Двойная челка осовременит любую скучную стрижку. И это самый лучший вариант для обладательницы тонких волос.

Кроме того, двойная челка подходит обладательницам прямоугольного, круглого и квадратного лица, а также девушкам с заметным носом и подбородком.

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