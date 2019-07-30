Поздравления с Днем ангела Марины 2019 – красивые картинки и не только

День Марины отмечается всего трижды в год. Поэтому надо успеть преподнести свое поздравление с Днем ангела Марине, пока еще есть такая возможность.

Именины у Марины: когда

Именины Марины по церковному календарю отмечаются:

13 марта;

30 июля;

29 декабря.

Причем именины Марины 30 июня установлены в честь великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской.

О значении и характеристике имени Марина читайте в нашем материале День Марины 2019: искрометные поздравления на словах и в открытках (заодно найдете там еще больше поздравлений с праздником на словах и в картинках).

Молитва в День ангела Марины

О святая дево и великомученице Марино, истинная Жениха твоего Христа невесто, во граде Антиохии за веру Христову пострадавшая, сквозе огнь и воду прошедшая и в Царствии Небеснем водворившаяся! Ты от юности всею душею и всем сердцем возлюбила еси Христа, Бога нашего, Тому единому послужити желающи. Ты силою благочестия своего, целомудрием и праведностию просияла еси, поживши свято и непрочно посреде неверных. Ты, благодатию Божиею от ран дивно исцеленная, изумила еси мучителей твоих и многих неверных привела еси к познанию Истиннаго Бога. Ты силою Божиею попрала еси диавола, явльшагося пред очима твоима, и благодать прияла еси во брани врага рода человеческаго побеждати. Ты еси всея Церкве Христовы светильник пресветлый, теплая к Богу молитвенница и всем прибегающим к тебе с верою скорая заступница. О святая Марино, руководи нас к Небесному Отечеству, подаждь нам ревность о спасении, направи стопы наша к деланию заповедей Христовых, на путь подвига духовнаго и исправления жизни. Поминай нас молитвою твоею, помози всем нам жити целомудренно, праведно и благочестиво. Услыши ны, страстотерпице Христова, и умоли Человеколюбца Бога, да подаст Он ходатайством твоим Отечеству нашему мир и блогоустроение, всем православным христианом утверждение в вере, благочестии и чистоте, да укрепит в нас братскую любовь, да очистит нас, грешных, от скверны и пороков, да сохранит нас от действа вражия, и помилует Своею благодатию, и Царствия Небеснаго наследники соделает, идеже купно с тобою прославим дивнаго во святых Своих Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

День ангела Марины: поздравления в прозе

Читайте также"Чума болотная, мозгами поехала": "умирающая" Марина Порошенко стала посмешищем в СетиМарина, я от души тебя поздравляю и желаю широкого и глубокого моря счастья в твоей жизни, в котором по твоему желанию будут чередоваться дни штиля успеха и бури удачи. Пусть для тебя всегда сияет солнце и веет теплый нежный бриз, пусть твое сердце во всем находит вдохновение и постоянно излучает любовь.

***

Моя жизнь была бы скучной без тебя. Я обожаю тебя всей душой. Наличие такой подруги, как ты, заставляет меня ценить то прекрасное время, которым мы делили вместе. Мы ссорились, и мы мирились. Но мы всегда оставались лучшими друзьями. Я надеюсь, что нашу связь никто не сможет нарушить. С праздником, Марина!

***

Дорогая Маргарита, я тебя поздравляю от всей души. Желаю светлого и успешного пути к своим желаниям и мечтам, желаю искренних чувств и вдохновения жизни, желаю большой удачи и несомненного везения, желаю волшебного счастья и чудесного настроения.

Красивое поздравление для Марины в стихах

Мариша, я желаю тебе в жизни большой удачи,

Пусть сбываются все твои заветные мечты,

Пусть всегда будут легкими жизни задачи,

Пусть не встретятся враги на твоем пути,

Оставайся всегда такой же безумно красивой,

Доброй, желанной, нежной, и такой простой,

Всегда улыбчивой, кокетливой, игривой,

Всегда любимой самой и родной.

***

Сегодня справит именины

Та, что в округе всех милей.

Любимая моя, Марина,

Тебе желаю ярких дней.

Желаю быть всегда прелестной,

Такой же прямо, как сейчас.

Чтоб ворох радостей чудесных

Дарили каждый день и час.

***

Беспокойная Марина,

Своевольна, как волна.

Но сегодня — именины,

Поздравлений ждет она.

Мы не будем в именины

Говорить про нудный быт,

Но отметим, у Марины

Все всегда в руках горит.

Пожелать мы ей хотели

Не растрачивать так сил

И идти к заветной цели,

Минуя рифы все и мели,

Чтоб сиять среди светил!

Марина: поздравления с Днем ангела короткие

3 смс - 200 символов:

Ты, Маришка, просто чудо,

Будь такою же всегда.

Пусть очарованье, прелесть

Не исчезнут никогда.

Пусть ты радуешь почаще

Своих близких. Улыбнись!

Пусть везде найдет удача,

Вихрем жизнь закружит ввысь.

***

2 смс - 89 символов:

Милая Марина! Пускай твое настроение будет отличным, любовь взаимной, а жизнь прекрасной!

***

3 смс - 149 символов:

Мечты пускай исполнятся,

А жизнь твоя наполнится:

Романтикой, цветами

И нежными словами.

Не позволяй другим рулить,

А также век тебе счастливо жить!

День ангела Марини: привітання

Люба Марина! Сердечно вітаю тебе з днем твого небесного Покровителя, з святом іменин. Я хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід і напастей, щоб направляв тебе на правильний шлях, не давав сумувати, щоб відганяв від тебе дурні і не потрібні думки. А також, щоб ти частіше посміхалася, адже коли ти посміхаєшся, твій святий Покровитель світиться від щастя і цей світ відбивається у тебе в очах. Нехай вони зберігають тебе все життя! Будь щаслива!

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Марині помагає,

Ангел-покровитель!

***

Марина, вітаю з святом! Бажаю чудового настрою, легкості у справах, досягнення цілей і прекрасних перспектив. Будь завжди приголомшливо красива, щиро обожнювана і повністю незалежна. Успіхів, нових враження і великого щастя!

***

Марина! З днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти сама красива й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно, мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

С Днем ангела, Марина: картинки