День Марины 2019: искрометные поздравления на словах и в открытках

Согласно календарю именин на март 2019, 13 марта отмечают именины Марина, Кира, Арсений, Василий, Иван, Нестор, Николай, Сергей. Причем Марина – первый раз в этом году. К слову, не так уж и часто женщины с этим именем празднуют свой День ангела.

Именины Марины по церковному календарю

Свои именины Марина отмечает всего трижды в год: 13 марта, 30 июля и 29 декабря. 13 марта – в честь преподобной Марины Македонской, девы-затворницы.

Марина: значение и характеристика имени

Имя Марина происходит от латинского слова и означает "морская".

Девушкой вырастает рассудительной и умной. Ей отлично подходят профессии медсестры, врача, парикмахера, инженера и актрисы.

Мужчины ценят ее за таинственность и очарование. Мужа выбирает так, что брак стал тихой гаванью – местом спокойствия и материального достатка. Измен Марина мужу не прощает, вплоть до развода и полного разрыва.

Прекрасная хозяйка и кулинар.

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Больше всего имя Марина подходит Скорпионам и Тельцам.

У Марины отличная совместимость имен с мужчинами по имени: Валентин, Владислав, Денис, Мечислав, Михаил, Модест. Сложно ей придется с обладателями имени: Адриан, Анатолий, Артем, Борис, Всеволод, Кирилл, Константин, Лев, Никанор, Николай, Петр и Тимофей.

День ангела Марины: поздравления

3 смс - 196 символов:

Будь веселой, позитивной,

Кайф от жизни получай,

Поздравления, Марина,

В чудный праздник принимай.

Никогда не огорчайся

И, смеясь, иди вперед,

Будет в жизни много счастья,

Во всех планах повезет!

***

Марина, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

4 смс - 247 символов:

Марина, поздравляю с праздником! Желаю потрясающего настроения, легкости в делах, достижения целей и прекрасных перспектив. Будь всегда сногсшибательно красива, искренне любима и полностью независима. Успехов, новых впечатления и большого счастья!

***

Моя прекрасная Марина,

Твои сегодня именины,

Хочу удачи пожелать,

Тебе не стоит унывать,

Всегда достойной оставайся,

Родным близким улыбайся,

Пускай любовь прекрасной будет,

Пускай тебя никто не судит!

***

3 смс - 185 символов:

Ты, Мариночка, прекрасна:

И фигурой, и душой,

Все мужчины ум теряют,

Восторгаются тобой.

Я желаю быть счастливой,

Радовать собою глаз,

Пусть задумки в твоей жизни

Воплощаются "на раз".

***

4 смс - 201 символ:

Лучезарно улыбнись, милая Марина! Желаю тебе вечного цветения, всегда выглядеть на все сто и просто быть счастливой девушкой! Пускай твое настроение будет отличным, любовь взаимной, а жизнь прекрасной!

***

С днем Ангела, Марина,

Поздравлю я тебя!

Желаю быть любимой,

И радостной всегда!

Пусть Ангел помогает

На жизненном пути.

А сердце доверят

Божественной любви!

***

Марина – имя морское,

В нем слышится шум прибоя,

С Мариной то штиль, то штормит,

Накатывает и бурлит

Она как волна морская,

Всегда, пусть чуть-чуть, но другая!

Что ей пожелать, такой,

Марине – Царице морской?

Попутного ветра Вам,

Бегущая по волнам!