День Марины 2019: искрометные поздравления на словах и в открытках

Главред собрал только лучшие поздравления с именинами Марины.
Согласно календарю именин на март 2019, 13 марта отмечают именины Марина, Кира, Арсений, Василий, Иван, Нестор, Николай, Сергей. Причем Марина – первый раз в этом году. К слову, не так уж и часто женщины с этим именем празднуют свой День ангела.
Именины Марины по церковному календарю
Свои именины Марина отмечает всего трижды в год: 13 марта, 30 июля и 29 декабря. 13 марта – в честь преподобной Марины Македонской, девы-затворницы.
Марина: значение и характеристика имени
Имя Марина происходит от латинского слова и означает "морская".
Девушкой вырастает рассудительной и умной. Ей отлично подходят профессии медсестры, врача, парикмахера, инженера и актрисы.
Мужчины ценят ее за таинственность и очарование. Мужа выбирает так, что брак стал тихой гаванью – местом спокойствия и материального достатка. Измен Марина мужу не прощает, вплоть до развода и полного разрыва.
Прекрасная хозяйка и кулинар.
Читайте такжеПоздравления с именинами Анны в прозе, стихах и красивых открыткахМать довольна импульсивная: в воспитательном процессе бросается из крайности в крайность.
Больше всего имя Марина подходит Скорпионам и Тельцам.
У Марины отличная совместимость имен с мужчинами по имени: Валентин, Владислав, Денис, Мечислав, Михаил, Модест. Сложно ей придется с обладателями имени: Адриан, Анатолий, Артем, Борис, Всеволод, Кирилл, Константин, Лев, Никанор, Николай, Петр и Тимофей.
День ангела Марины: поздравления
3 смс - 196 символов:
Будь веселой, позитивной,
Кайф от жизни получай,
Поздравления, Марина,
В чудный праздник принимай.
Никогда не огорчайся
И, смеясь, иди вперед,
Будет в жизни много счастья,
Во всех планах повезет!
***
Марина, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
***
4 смс - 247 символов:
Марина, поздравляю с праздником! Желаю потрясающего настроения, легкости в делах, достижения целей и прекрасных перспектив. Будь всегда сногсшибательно красива, искренне любима и полностью независима. Успехов, новых впечатления и большого счастья!
***
Моя прекрасная Марина,
Твои сегодня именины,
Хочу удачи пожелать,
Тебе не стоит унывать,
Всегда достойной оставайся,
Родным близким улыбайся,
Пускай любовь прекрасной будет,
Пускай тебя никто не судит!
***
3 смс - 185 символов:
Ты, Мариночка, прекрасна:
И фигурой, и душой,
Все мужчины ум теряют,
Восторгаются тобой.
Я желаю быть счастливой,
Радовать собою глаз,
Пусть задумки в твоей жизни
Воплощаются "на раз".
***
4 смс - 201 символ:
Лучезарно улыбнись, милая Марина! Желаю тебе вечного цветения, всегда выглядеть на все сто и просто быть счастливой девушкой! Пускай твое настроение будет отличным, любовь взаимной, а жизнь прекрасной!
***
С днем Ангела, Марина,
Поздравлю я тебя!
Желаю быть любимой,
И радостной всегда!
Пусть Ангел помогает
На жизненном пути.
А сердце доверят
Божественной любви!
***
Марина – имя морское,
В нем слышится шум прибоя,
С Мариной то штиль, то штормит,
Накатывает и бурлит
Она как волна морская,
Всегда, пусть чуть-чуть, но другая!
Что ей пожелать, такой,
Марине – Царице морской?
Попутного ветра Вам,
Бегущая по волнам!