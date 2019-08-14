"Лишь пнул ногой": фельдшер со скорой отвесил пинка пенсионерке и уехал - видео

Момент конфликта / скриншот из видео

В Ростове-на-Дону (Россия) прибывший по вызову фельдшер скорой помощи пнул ногой пожилую женщину и уехал.

Соответствующий видеоролик появился в Сети. По имеющимся данным, вечером 13 августа на улице имени Варфоломеева лежавшую на дороге пенсионерку и вызвали скорую помощь.

Прибывший на место фельдшер сперва осмотрел женщину, а потом внезапно ударил ее ногой.

"Это мой знакомый вызвал скорую, бабуля была в сознании. Она и его послала тоже, но это не дает основания оставить ее на тротуаре", — написал в комментарии под роликом один из пользователей Сети.

Позже представители ростовской станции скорой помощи рассказали, что женщина матерно оскорбляла фельдшера и наотрез отказалась госпитализироваться.

Далее, сам медработник сообщил журналистам, что нетрезвая женщина плевала ему в лицо и вопила: "Мне нужны деньги на водку!".

Руководство станции скорой помощи пообещало в самом скором времени оценить весь инцидент

Напомним, ранее в Киеве полуголый мужчина на ходу сиганул из машины скорой помощи. До этого под Киевом крайне пьяные подростки устроили потасовку с медиками из бригады скорой помощи.