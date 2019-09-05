Зеленскому стоит съездить с Путиным на рыбалку – астролог

Астролог рассказал, в какие дни стоило бы провести встречи Зеленского с Путиным и Трампом / Крым.Реалии

Если со встречей Владимира Зеленского и Дональда Трампа есть какая-то ясность, учитывая, что президент США пригласил Зеленского в Вашингтон, то встреча украинского президента с Владимиром Путиным пока что не наклевывается. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Звезды говорят, что Трамп, в любом случае, после первой встречи з Зеленским назовет его своим другом, похлопает по плечу и скажет, что Зеленский – классный. И начало таким дружественным отношениям уже положено – между американским и украинским президентами состоялся довольно благостный телефонный разговор, когда Трамп поздравил его с успехом на парламентских выборах", - заявил астролог.

Читайте такжеПутину осталось недолго: астролог шокировала неожиданным предсказаниемПо его словам, наилучшее время для встреч и переговоров на важные для Украины темы – вторая половина сентября.

"Меркурий будет соединяться с Венерой в зодиакальном знаке Весы. Это – самое благоприятное время в этом году для нахождения компромиссов и новых точек соприкосновения", - объяснил эксперт.

Потому Росс советует Зеленскому планировать встречу с Владимиром Путиным (если она будет на повестке дня) после 14 сентября.

"Хороший период, когда два Владимира могли бы встретиться с пользой для дела, продлится до 3 октября. Идеальный вариант – встреча 14 сентября", - сказал астролог.

Судя по гороскопу, Зеленский наиболее силен в неофициальных переговорах, "без галстуков".

"Он может присесть где-то на ступеньку, в машине и провести плодотворную беседу, расположив собеседника к себе. Ведь Водолей, коим является по знаку Зодиака Владимир Зеленский – это самый неформальный знак Зодиака. Потому наибольшего успеха в переговорах Зеленский может добиться в неформальной обстановке, например, где-нибудь на рыбалке", - резюмировал он.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака. Он назвал четыре знака Зодиака, которые станут главными счастливчиками месяца.

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