Яблочные чипсы в микроволновке: очень простой рецепт

3 сентября 2019, 08:03

Яблочные чипсы дома можно приготовить за считанные минуты.

Яблочные чипсы в микроволновке быстро и просто готовятся
Яблочные чипсы в микроволновке быстро и просто готовятся / Скриншот

В домашних условиях можно сделать вкусный, полезный и не очень калорийный снэк - яблочные чипсы.

Яблочные чипсы дома быстро готовятся в микроволновке.

Для приготовления яблочных чипсов понадобится минимальное количество ингредиентов и очень мало времени.

Яблочные чипсы в микроволновке - очень простой рецепт

Ингредиенты:

  • Сочные яблоки;
  • Корица или ванилин.

Яблочные чипсы, рецепт пошаговый

Нарежьте яблоки тонкими слайсами. Положите на тарелку бумажное полотенце и уложите на него нарезанные яблоки. Присыпьте фрукты корицей или ванилином.

Яблочные чипсы, как сделать

Поставьте тарелку с яблоками в микроволновку и готовьте фрукты при мощности 1000 W на протяжении 5 минут. После этого, подождите, пока яблочные чипсы остынут.

Яблочные чипсы - калорийность

В среднем калорийность яблочных чипсов составляет 253 ккал на 100 граммов продукта.

  • Яблочные чипсы в микроволновке быстро и просто готовятся Скриншот
  • Яблочные чипсы в микроволновке быстро и просто готовятся Скриншот
  • Яблочные чипсы в микроволновке быстро и просто готовятся Скриншот
  • Яблочные чипсы в микроволновке быстро и просто готовятся Скриншот
  • Яблочные чипсы в микроволновке быстро и просто готовятся Скриншот
  • Яблочные чипсы в микроволновке быстро и просто готовятся Скриншот

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