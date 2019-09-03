Яблочные чипсы дома можно приготовить за считанные минуты.
В домашних условиях можно сделать вкусный, полезный и не очень калорийный снэк - яблочные чипсы.
Яблочные чипсы дома быстро готовятся в микроволновке.
Для приготовления яблочных чипсов понадобится минимальное количество ингредиентов и очень мало времени.
Яблочные чипсы в микроволновке - очень простой рецепт
Ингредиенты:
- Сочные яблоки;
- Корица или ванилин.
Яблочные чипсы, рецепт пошаговый
Нарежьте яблоки тонкими слайсами. Положите на тарелку бумажное полотенце и уложите на него нарезанные яблоки. Присыпьте фрукты корицей или ванилином.
Яблочные чипсы, как сделать
Поставьте тарелку с яблоками в микроволновку и готовьте фрукты при мощности 1000 W на протяжении 5 минут. После этого, подождите, пока яблочные чипсы остынут.
Яблочные чипсы - калорийность
В среднем калорийность яблочных чипсов составляет 253 ккал на 100 граммов продукта.