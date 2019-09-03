Яблочные чипсы в микроволновке быстро и просто готовятся / Скриншот

В домашних условиях можно сделать вкусный, полезный и не очень калорийный снэк - яблочные чипсы.

Яблочные чипсы дома быстро готовятся в микроволновке.

Для приготовления яблочных чипсов понадобится минимальное количество ингредиентов и очень мало времени.

Яблочные чипсы в микроволновке - очень простой рецепт

Ингредиенты:

Сочные яблоки;

Корица или ванилин.

Яблочные чипсы, рецепт пошаговый

Нарежьте яблоки тонкими слайсами. Положите на тарелку бумажное полотенце и уложите на него нарезанные яблоки. Присыпьте фрукты корицей или ванилином.

Яблочные чипсы, как сделать

Поставьте тарелку с яблоками в микроволновку и готовьте фрукты при мощности 1000 W на протяжении 5 минут. После этого, подождите, пока яблочные чипсы остынут.

Яблочные чипсы - калорийность

В среднем калорийность яблочных чипсов составляет 253 ккал на 100 граммов продукта.