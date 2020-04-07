Когда уханьская зараза "нажрется" и отступит: прогноз экстрасенса

Маг предсказал, когда коронавирус свалит / Фото pixabay.com

Одних коронавирус сильно напугал, у других он спровоцировал невроз, третьи возмущены, что из-за этой заразы жизнь перевернулась. Есть много тех, кто не видит никакой опасности и в разгар пандемии гуляет по городу без маски для лица, и даже штрафы его не пугают.

Так вот, пик инфекции в нашей стране придется уже на май, а спад болезни состоится летом. Кроме того, уже совсем скоро должна появиться вакцина от COVID-19, заявил участник шоу Битва экстрасенсов, маг Сергей Кобзарь.

"Я считаю, что в этом году она будет изобретена, но я просматривал по картам и выпадает, что будет несколько этапов. Вакцина будет совершенствоваться в течение этого года", - сказал Кобзарь в эфире программы Зірковий шлях на канале Украина.

Также маг предрек экономический кризис.

"Есть очень большая вероятность того, что эта ситуация, которая сложилась, отбросит нас в период, который был в 90-е. Это касается и экономики, и инфляции, и криминала. Но из этого состояния украинцы выйдут намного быстрее, чем другие нации и страны. Почему именно так? Потому что украинцы - трудолюбивый народ", - заметил звездный маг.

Читайте такжеПойдет ли коронавирус "в отпуск" летом: ответ британских вирусологовНапомним, ранее ученые пришли к выводу, что коронавирус не переносит высоких температур. К примеру, при 70 градусах он не продержится дольше пяти минут. Также исследователи обратили внимание на то, что на поверхности медицинских масок вирус может оставаться до семи дней, поэтому средства индивидуальной защиты нужно дезинфицировать.