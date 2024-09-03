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112 лет под водой: ученые показали, как выглядит затонувший Титаник - фото

Даяна Швец
3 сентября 2024, 03:00
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Новые изображения с #TITANICExpedition2024 показывают одну вещь: "Титаник" меняется.
Титаник, корабель
Титаник серьезно изменился за более чем 100 лет под водой / коллаж: Главред, фото: RMS Titanic, Inc.

112 лет назад затонул американский лайнер "Титаник". Впервые за 14 лет, в течение июля и августа 2024 года, компания RMS Titanic Inc., которая владеет правами на спасение судна, провела экспедицию к обломкам.

Если проанализировать фотографии, которые сделали аппараты с дистанционным управлением (ROV) и 24-часовую видеозапись самого корабля и обломков вокруг, можно прийти к выводам, что корабль постепенно разрушается.

Что осталось от Титаника в 2024 году?

Что интересно, несмотря на то, что фрагмент перил отвалился от корпуса лайнера, некоторые произведения искусства все еще уцелели.

видео дня

"Новые изображения с #TITANICExpedition2024 показывают одну вещь: "Титаник" меняется. Враждебная океаническая среда сильно повлияла на "Титаник". В частности, почти пятиметровая секция перил по левому борту с кормы его носовой части упала на дно океана", - говорят исследователи.

К сожалению, те самые знаменитые перила, которые зрители запомнили из фильма "Титаник" Джеймса Кэмерона 1997 года, уже отпали. Хочет еще в 2022 году были на месте.

Про фильм "Титаник"

Титаник - американская эпическая романтическая драма и фильм-катастрофа 1997 года режиссёра Джеймса Кэмерона, в котором показана гибель легендарного лайнера "Титаник". Герои фильма, будучи представителями разных социальных слоев, влюбились друг в друга на борту лайнера, совершавшего свой первый и последний рейс через Атлантический океан в 1912 году.

В 1998 году "Титаник" был выдвинут на соискание кинопремии "Оскар" в 14 номинациях, и получил 11 из них, включая награду "Лучший фильм" 1997 года. Картина стала рекордсменом по числу полученных наград "Оскар" наряду с такими фильмами, как "Бен-Гур" (1959) и "Властелин колец: Возвращение короля" (2003), сообщает Википедия.

"В какой-то момент металл не выдержал и они отвалились", - сказала исследовательница Томасина Рэй в комментарии ВВС.

Некоторые известные скульптуры, до сих пор находятся на борту. Например, "Диана Версальская" - бронзовая статуя, созданная по мотивам оригинальной скульптуры, которая выставлена в Лувре.

"Изобразительное искусство украшало залы и комнаты по всему "Титанику", но красота - нежная вещь. Значительная часть изобразительного искусства "Титаника" была сделана из органических материалов, разрушающихся после многих десятилетий погружения. Но некоторое искусство было создано для того, чтобы выдержать проверку временем, например, статуя римской богини Дианы, которая украшала камин в зале первого класса", - написали исследователи.

  • Новые фото "Титаника", сделанные летом 2024 года
    Новые фото "Титаника", сделанные летом 2024 года фото: RMS Titanic, Inc.
  • Новые фото "Титаника", сделанные летом 2024 года
    Новые фото "Титаника", сделанные летом 2024 года фото: RMS Titanic, Inc.
  • Новые фото "Титаника", сделанные летом 2024 года
    Новые фото "Титаника", сделанные летом 2024 года фото: RMS Titanic, Inc.

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