8 советов, как избежать натирания обуви: ножки будут 'летать'

Вот несколько советов, как уменьшить трение и сделать обувь более удобной.

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Как избежать натирания обуви / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Наслаждаться новой обувью без лишних проблем можно без натираний. Эксперты Simply Feet рассказали о нескольких простых решениях, которые помогут избежать боли и дискомфорта.

Как правильно должна сидеть обувь?

Эксперты объясняют, что лучшим выбор является тогда, когда обувь плотно прилегает к ноге, а пятка должна быть удобно зафиксирована. Чтобы избежать натирания, между пяткой и обувью должно быть немного пространства. Пальцы должны располагаться у конца обуви, с небольшим местом для движения. Для того, чтобы убедиться в комфортной посадке, рекомендуется примерить новую обувь на обе ноги.

Почему натирает обувь?

Натирание возникает во время ходьбы из-за трения между обувью и кожей пяток или пальцев. Оно зависит от нескольких факторов: формы обуви, ее материала, плотности и даже качества носков.

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Вот несколько советов, как уменьшить трение и сделать обувь более удобной.

Что делать, если обувь натирает?

Сделайте точные замеры ног

Многие уверены, что знают свой размер обуви, но иногда это не так. Размер может зависеть от производителя или времени дня, поскольку ноги могут немного отекать в течение дня. Примеряйте обувь после обеда, чтобы быть уверенным, что она будет комфортной в любое время.

Носите качественные носки

Во время примерки новой обуви надевайте те носки, которые планируете носить с этой обувью. Прочные носки помогут уменьшить трение и обеспечат дополнительную защиту от волдырей.

Используйте стельки

Стельки могут уменьшить трение и обеспечить лучшую посадку обуви. Они помогают предотвратить появление волдырей и делают обувь более удобной.

Используйте пяточные подушечки

Пяточные подушечки или накладки помогают зафиксировать пятку в обуви и уменьшить трение, что особенно полезно для обуви из жесткого материала, например, кожаных ботинок.

Уменьшайте влажность

Влага внутри обуви может вызвать натирание. Используйте специальные средства, такие как порошок Gehwol, чтобы уменьшить влагу и неприятный запах.

Обратите внимание на материал обуви

Когда покупаете новую обувь, обращайте внимание на материал. Натуральные материалы меньше натирают, чем синтетические. Также проверьте внутренние швы, которые могут вызвать раздражение.

Растягивайте обувь

Если новая обувь давит, ее можно растянуть, используя более толстые носки или специальные наборы для растяжения. Можно также обратиться к сапожнику для профессионального растяжения обуви.

Наклейте пластыри

Простые пластыри могут защитить пятки и пальцы от натирания. Они создают дополнительный барьер между кожей и обувью, уменьшая трение и предотвращая дискомфорт.

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