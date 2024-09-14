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Зачем на бачке унитаза аж две кнопки: неординарная разгадка удивит

Даяна Швец
14 сентября 2024, 11:53
283
Имея две кнопки на унитазе, можно не тратить лишнюю воду.
Туалетные кнопки
Эксперты дали ответ на интересный вопрос об унитазе / Коллаж: Главред, скриншот, фото istockphoto

Назначение кнопок на бачках унитазов довольно интересно. Мало кто задумался, почему их бывает иногда аж две. Эксперты "Апостроф" дали ответ на вопрос.

Отмечается, что в зависимости от необходимости, соответствующая система позволяет контролировать объем воды, который используется для смыва.

Для чего в унитазе две кнопки?

Если коротко, то одна кнопка предназначена для большего количества воды, тогда как другая - для меньшего.

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Имея две кнопки на унитазе, можно не тратить лишнюю воду, такая задумка позволяет подходить к использованию разумно.

Откуда берется ржавчина в унитазе?

Ржавчина на стенках унитаза появляется из-за того, что в водопроводной воде очень большое содержание железа. Чтобы решить проблему, нужно ставить специальные капсулы или таблетки, они меняют химический состав жидкости, пишут специалисты Клининг центр.

Подход предоставляет следующие преимущества:

  1. Экономия воды - использование системы с двумя кнопками помогает снизить потребление воды до 50% по сравнению со старыми моделями унитазов, которые имеют только одну кнопку. Это позволяет уменьшить счета за воду.
  2. Экологичность - уменьшение объема использованной воды снижает нагрузку на водные ресурсы и помогает сохранять окружающую среду.
  3. Удобство - система с двумя кнопками проста в эксплуатации, не требует специальных знаний, и подходит для установки на любом типе унитаза.

Почему течет вода в унитазе?

Чаще всего вода в унитазе течет из-за проблем с прокладкой внутри бачка - под арматурой или клапаном набора воды, который не держит ее уровень. Проблема решается заменой прокладки, арматуры или клапана.

Кстати, Главред также рассказал,что можно сделать из втулки от туалетной бумаги. Втулки от туалетной бумаги могут стать неожиданно полезными в быту, предлагая множество креативных и практических идей для их повторного использования.

Кроме этого, сантехник удивил ответом, можно ли бросать туалетную бумагу в унитаз. Смывание туалетной бумаги в унитаз обычно безопасно, но иногда может вызвать проблемы. Главред выяснил, можно ли бросать туалетную бумагу в унитаз.

Также напомним, как избавиться от засора в унитазе без вантуза. Засорился унитаз, ничего не помогает - не беда, надо лишь вспомнить о старом добром простом способе с пластиковой бутылкой, которая поможет решить проблему.

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