99% людей ее даже не используют: для чего нужна дырка в стенке холодильника

Когда вы в следующий раз откроете холодильник, обратите внимание на дырку на задней стенке. Это маленькое отверстие размером с арахис, и, возможно, вы даже не задумывались, для чего оно предназначено.
Но, поверьте, оно играет важную роль в поддержании порядка в вашем холодильнике.
Для чего нужна дырка в холодильнике?
С практической точки зрения, это отверстие служит для отвода конденсата, который образуется внутри холодильника. Когда влага конденсируется на задней стенке, она стекает вниз и собирается в небольшом резервуаре над холодильным агрегатом. Если это отверстие засоряется, вода не может правильно сливаться, что может привести к протечкам и беспокойству.
Как убрать конденсат в холодильнике?
- Дайте сливному отверстию "дышать": Не заставляйте его перегружаться продуктами.
- Чистите регулярно: Прочищайте отверстие, используя ватные палочки или зубочистки, смоченные в растворе воды и белого уксуса. Это предотвратит засорение и обеспечит свободный слив конденсата.
Вы можете избежать неприятных сюрпризов в виде протечек и луж внутри вашего холодильника. Простые меры предосторожности могут сэкономить вам много хлопот и сохранить ваш прибор в исправном состоянии.
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