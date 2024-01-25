99% людей ее даже не используют: для чего нужна дырка в стенке холодильника

Эта маленькая деталь играет важную роль в поддержании порядка в вашем холодильнике.

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Для чего нужна дырка в стенке холодильника / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Когда вы в следующий раз откроете холодильник, обратите внимание на дырку на задней стенке. Это маленькое отверстие размером с арахис, и, возможно, вы даже не задумывались, для чего оно предназначено.

Но, поверьте, оно играет важную роль в поддержании порядка в вашем холодильнике.

Для чего нужна дырка в холодильнике?

С практической точки зрения, это отверстие служит для отвода конденсата, который образуется внутри холодильника. Когда влага конденсируется на задней стенке, она стекает вниз и собирается в небольшом резервуаре над холодильным агрегатом. Если это отверстие засоряется, вода не может правильно сливаться, что может привести к протечкам и беспокойству.

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Как убрать конденсат в холодильнике?

Дайте сливному отверстию "дышать": Не заставляйте его перегружаться продуктами. Чистите регулярно: Прочищайте отверстие, используя ватные палочки или зубочистки, смоченные в растворе воды и белого уксуса. Это предотвратит засорение и обеспечит свободный слив конденсата.

Вы можете избежать неприятных сюрпризов в виде протечек и луж внутри вашего холодильника. Простые меры предосторожности могут сэкономить вам много хлопот и сохранить ваш прибор в исправном состоянии.

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