Без неё не праздник: Клопотенко рассказал, как приготовить кутью на Рождество

Сейчас самое время возвращаться к традициям и придерживаться их. Одной из таких традиций является приготовление кутьи перед праздником Рождества. Мы напомним, как приготовить кутью на праздничный стол.
Кутья - рецепт из пшеницы
Известный на всю Украину повар Евгений Клопотенко рассказал, как правильно приготовить это блюдо на рождественский стол.
Вам понадобится:
- пшеница
- узвар
- мед
- орехи
- мак
- курага
- изюм
Как приготовить кутью на рождество
Для того, чтобы приготовить кутью, нужно 1 стакан пшеницы залить 4 стаканами воды на ночь. Утром воду нужно слить, залить по новой и варить от 30 минут до часа. Когда каша сварится, то оставшуюся воду снова нужно слить.
Затем в пшеницу необходимо добавить курагу, мак, орехи, изюм и мед. Тщательно перемешать и отставить в холодильник настаиваться. При подаче можно подливать компот или узвар.
Смотрите видео о том, как приготовить кутью:
@klopotenko_chef
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