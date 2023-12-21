Без неё не праздник: Клопотенко рассказал, как приготовить кутью на Рождество

Евгений Клопотенко рассказал рецепт традиционной праздничной кутьи.

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Клопотенко рассказал, как приготовить кутью на Рождество / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Сейчас самое время возвращаться к традициям и придерживаться их. Одной из таких традиций является приготовление кутьи перед праздником Рождества. Мы напомним, как приготовить кутью на праздничный стол.

Кутья - рецепт из пшеницы

Известный на всю Украину повар Евгений Клопотенко рассказал, как правильно приготовить это блюдо на рождественский стол.

Вам понадобится:

видео дня

пшеница

узвар

мед

орехи

мак

курага

изюм

Как приготовить кутью на рождество

Для того, чтобы приготовить кутью, нужно 1 стакан пшеницы залить 4 стаканами воды на ночь. Утром воду нужно слить, залить по новой и варить от 30 минут до часа. Когда каша сварится, то оставшуюся воду снова нужно слить.

Затем в пшеницу необходимо добавить курагу, мак, орехи, изюм и мед. Тщательно перемешать и отставить в холодильник настаиваться. При подаче можно подливать компот или узвар.

Смотрите видео о том, как приготовить кутью:

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