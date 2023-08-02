Будут храниться дольше и станут вкуснее: девушка показала, что делает с огурцами

Девушка в своем Instagram показала подписчикам, как делать так, чтобы огурцы хранились дольше и были вкуснее.
Анджела Джадд, у которой более 150 000 подписчиков, дает простые советы о том, как дать огурцам дополнительную жизнь и вкус с помощью простого метода.
Она объясняет, что хранение огурцов в прохладном месте продлевает срок их хранения и улучшает вкус, и продолжает показывать зрителям, как выполняется этот простой трюк.
"Секрет в том, чтобы быстро охладить огурцы после сбора урожая", — говорит она в видео.
На опубликованных кадрах она наполнила тазик сначала льдом,а затем наполняет его водой. Затем она бросает недавно собранные огурцы в миску со льдом и объясняет зрителям, что их нужно подержать там 15 минут.
"Для максимального срока хранения огурцы храните в холодильнике", — уверенно заключает она.
Ранее мы сообщали, что популярная блогер Николь Жак, у которой более 450 000 подписчиков, дает краткие советы о том, как сохранить определенные фрукты свежими и свободными от пестицидов с помощью простого лайфхака.
Также мы рассказывали, что девушка показала, как легко отмыть банку изнутри. Ваша банка будет до скрипа чистой и готовой к использованию всего после нескольких манипуляций.
Смотрите видео о том, как сохранить огурцы свежими длительное время
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