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Церковный праздник 12 января: кому нельзя отказывать в помощи в Татьянин день

Лидия Неплях
11 января 2024, 07:14
В Татьянин день важно воздержаться от уборки, стирки и физического труда.
Какой праздник 12 января
Какой праздник 12 января / Коллаж Главред, фото pravlife.org, flickr (bobosh_t)

12 января - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день святой мученицы Татьяны.

Какой праздник 12 января

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Церковный праздник 12 января

12 января по новому церковному календарю в Украине отмечают день святой мученицы Татьяны.

Святая Татиана, дочь богатого римского гражданина, была воспитана в христианской вере своим отцом. По достижении совершеннолетия она отреклась от материальных благ и полюбила духовный образ жизни. Отказавшись от брака, она посвятила себя служению и была признана диакониссой Римской церкви за свою добродетельную жизнь. В своей роли она с любовью ухаживала за больными, посещала темницы, помогала нуждающимся, стремясь угодить Богу через молитвы и добрые дела.

При императоре Александре Севере (222–235 гг.) святая Татиана, исповедуя Иисуса Христа, подверглась мучениям от римского градоправителя Ульпиана (около 225 г.). По легенде, после различных пыток ее бросили на арену цирка (Колизея) с надеждой, что свирепый лев разорвет ее перед зрителями. Однако лев не проявил агрессии и даже ласково прикоснулся к ней. В ответ на это диво Татиану казнили мечом. Восемь слуг градоправителя, участвовавших в ее мучениях, обратились к вере в Иисуса Христа, увидев силу Божью над ней, и также были казнены мечом.

Что нельзя делать 12 января

В этот особенный день необходимо оказывать помощь тем, кто обратится с просьбой, поскольку наши предки верили, что отказ или игнорирование запроса может принести несчастье. В Татьянин день важно воздержаться от уборки, стирки, физического труда и занятий ремеслом. Также следует избегать конфликтов и ссор с близкими людьми в этот день. Однако за день до праздника необходимо уделить внимание уборке и порядку в доме, поскольку хаос во время праздника может привести к неприятностям и проблемам.

Именины 12 января

12 января День Ангела отмечают: Илья, Макар, Петр, Савва, Татьяна.

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