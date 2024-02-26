Церковный праздник 27 февраля: что нельзя делать после заката

27 февраля Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине и мире 27 февраля отмечают несколько праздников:
Международный день полярного медведявидео дня
Всемирный день стерилизации домашних животных
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новоюлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Церковный праздник завтра
27 февраля почитают память святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита. Он был иноком одной из Константинопольских обителей. У него был ученик - Василий Исповедник. Во время преследования христиан при Льве Исавре Прокопия с Василием подвергли мучениям и бросили в темницу. По смерти правителя они вышли на свободу.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
не стоит ругаться, ссориться;
нельзя выходить из дома без причины на прогулку;
людям, нуждающимся в помощи, не отказывают;
после заката нельзя смотреть в окно.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 27 февраля празднуютГеоргий, Егор, Ибрагим, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаэль, Теодор, Федор.
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