Церковный праздник 27 февраля: что нельзя делать после заката

Мы расскажем, какой праздник 27 февраля и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 27 февраля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

27 февраля Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 27 февраля отмечают несколько праздников:

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Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новоюлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Церковный праздник завтра

27 февраля почитают память святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита. Он был иноком одной из Константинопольских обителей. У него был ученик - Василий Исповедник. Во время преследования христиан при Льве Исавре Прокопия с Василием подвергли мучениям и бросили в темницу. По смерти правителя они вышли на свободу.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

не стоит ругаться, ссориться;

нельзя выходить из дома без причины на прогулку;

людям, нуждающимся в помощи, не отказывают;

после заката нельзя смотреть в окно.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 27 февраля празднуютГеоргий, Егор, Ибрагим, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаэль, Теодор, Федор.

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