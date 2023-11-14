Чем нельзя протирать монитор: останутся разводы и царапины

Чистота монитора играет важную роль в комфортном использовании компьютера. Если ваш экран покрыт неприглядными разводами, не переживайте – существует несколько проверенных методов, которые помогут вам восстановить ясность изображения.
Как почистить монитор от разводов?
Мягкая микрофибра: Используйте мягкую микрофибру для протирания монитора. Этот материал не оставляет царапин и эффективно удаляет разводы, не повреждая поверхность экрана. Проводите протирку легкими круговыми движениями.
Специальные средства для чистки экранов: На рынке существует множество специализированных средств для чистки мониторов. Обратите внимание на антистатические жидкости, предназначенные специально для LCD и LED-экранов. Наносите их на микрофибру и аккуратно протирайте монитор.
Освеженный уксус: Если разводы стойкие, попробуйте использовать раствор воды с уксусом. Смешайте в равных пропорциях воду и уксус, затем протрите монитор мягкой тканью. Важно обеспечить, чтобы ткань была слегка влажной, а не мокрой.
Чем нельзя протирать монитор?
- Бумажными полотенцами и грубыми тканями: Избегайте использования бумажных полотенец или грубых тканей, так как они могут повредить чувствительное покрытие экрана, оставив микроцарапины.
- Химически агрессивными веществами: Никогда не используйте абразивные или химически агрессивные вещества, такие как ацетон, спирт или жидкости для стекол. Они могут повредить покрытие экрана и вызвать деформации.
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