Чем отличается бренди от коньяка: простое обьяснение

Часто люди задаются вопросом, чем отличается бренди от коньяка, ведь по вкусу они очень похожи.
Оксана Жучок рассказала Фактам ICTV о бренди и коньяке и в чем их разница простыми словами. Кстати, даже любители этих напитков путают их.
Чем отличается бренди от коньяка простыми словами?
- Первое: страной-производителем. Коньяк производится только в некоторых регионах Франции. И даже если коньяк будут изготавливать по такому же рецепту, но производить в другой стране – этот алкоголь коньяком нельзя называть.
- Второе: бренди может быть произведен в любых странах и даже с разных видов фруктов. А вот коньяк создается только из винограда.
- Третье: для коньяка применяют двойную перегонку, поэтому бренди изготавливать намного легче.
Что напоминает по вкусу бренди?
Бренди имеет более разнообразные вкусовые оттенки, чем коньяк. А все из-за широкого спектра сырья. У бренди вкус мягкий, гармоничный. Зато в аромате насыщенные фруктовые ноты – вишни, малины, ванили и выпечки.
Что такое бренди?
Бренди — крепкий алкогольный напиток, общий термин для обозначения продуктов дистилляции виноградного вина, фруктовой или ягодной браги с крепостью свыше 37,5 % по объему. Если явно не указано иное, то бренди изготавливается из виноградного вина.
Добавим, если упустить один совет, то готовый чай будет невкусным, и горьким на вкус. Эта ошибка связана с тем, как мы достаем пакетик из чашки во время заваривания пакетированного чая.
А также для того чтобы сохранить качество открытого шампанского, важно после открытия бутылки её немедленно плотно закрыть.
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