Чем отмыть застарелую ржавчину с унитаза: легкий, но очень эффективный способ

Если вы не знаете, чем убрать ржавчину из унитаза, попробуйте применить на практике способ, в котором вам понадобится старый добрый уксус и бумажные полотенца.

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Как избавиться от желтых пятен на унитазе без дорогих химических средств / Скриншот YouTube

Хорошо известно, что если в водопроводе вода низкого качества, в унитазе будут образовываться ржавые подтеки. Налет затвердевает и его становится очень сложно отмыть, помогает не каждое средство. Поэтому возникает вопрос, как избавиться от коричневого налета в унитазе. Мы расскажем об одном из популярных способов.

Автор YouTube-канала Советы для дома рассказала, как избавиться от ржавых подтеков на стенках унитаза, и какое средство должно лучше всего помочь.

Как убрать старую ржавчину с унитаза

Разбираемся, какое средство использовать

Чтобы понять, какое средство пригодится для удаления ржавчины в унитазе, нужно пальцами потрогать полосы. Если они гладкие, понадобится преобразователь ржавчины. Чувствуете пальцами налет – это пятна от жесткой воды и нужно использовать уксус.

Нагреваем в миске уксус

Для начала нужно налить примерно 150 мл уксуса в железную миску и подогреть на плите. После того, как уксус разогрет, можно переходить к следующему шагу.

Понадобятся бумажные полотенца

Берем бумажные полотенца, смачиваем их в горячем уксусе, и плотно прилепляем на известковый налет. Оставляем так на час, чтобы уксус максимально взаимодействовал с налетом. Если налет старый, нужно оставить на несколько часов и проверять, как отходит налет.

Смываем воду в унитазе

После того, как все сделано, смываем воду в унитазе. Лишние разводы после очистки убираются губкой. Унитаз должен стать полностью чистым.

Смотрите видео, как простым способом отмыть унитаз от ржавого налета:

Советы для дома Советы для дома – украинский YouTube-канал, тематика которого – показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

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