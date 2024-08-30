Чем отмыть застарелую ржавчину с унитаза: легкий, но очень эффективный способ

Хорошо известно, что если в водопроводе вода низкого качества, в унитазе будут образовываться ржавые подтеки. Налет затвердевает и его становится очень сложно отмыть, помогает не каждое средство. Поэтому возникает вопрос, как избавиться от коричневого налета в унитазе. Мы расскажем об одном из популярных способов.
Автор YouTube-канала Советы для дома рассказала, как избавиться от ржавых подтеков на стенках унитаза, и какое средство должно лучше всего помочь.
Как убрать старую ржавчину с унитаза
Разбираемся, какое средство использовать
Чтобы понять, какое средство пригодится для удаления ржавчины в унитазе, нужно пальцами потрогать полосы. Если они гладкие, понадобится преобразователь ржавчины. Чувствуете пальцами налет – это пятна от жесткой воды и нужно использовать уксус.
Нагреваем в миске уксус
Для начала нужно налить примерно 150 мл уксуса в железную миску и подогреть на плите. После того, как уксус разогрет, можно переходить к следующему шагу.
Понадобятся бумажные полотенца
Берем бумажные полотенца, смачиваем их в горячем уксусе, и плотно прилепляем на известковый налет. Оставляем так на час, чтобы уксус максимально взаимодействовал с налетом. Если налет старый, нужно оставить на несколько часов и проверять, как отходит налет.
Смываем воду в унитазе
После того, как все сделано, смываем воду в унитазе. Лишние разводы после очистки убираются губкой. Унитаз должен стать полностью чистым.
Смотрите видео, как простым способом отмыть унитаз от ржавого налета:
Советы для дома
Советы для дома – украинский YouTube-канал, тематика которого – показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.
Другие новости:
- Даже руки марать не придется: как отмыть дно унитаза
- Как убрать сильный известковый налет в унитазе: исчезнет за считанные секунды
- Что делать, если из бачка унитаза течет вода: очень легкое, но рабочее решение
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред