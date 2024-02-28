Что будет, если не вытирать посуду после мытья: 3 причины, почему это нужно делать

Противники вытирания посуды часто утверждают, что этот процесс антисанитарен.

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Нужно ли протирать помытую посуду полотенцем / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вытирать или не вытирать посуду после мытья? Каждый из нас имеет свои привычки, но давайте вместе рассмотрим преимущества и недостатки обоих вариантов.

Возможно, вы измените свои привычки, узнав больше о методах, которые рекомендуют эксперты из sante+.

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Нужно ли вытирать чистую посуду полотенцем?

Противники вытирания посуды часто утверждают, что этот процесс антисанитарен из-за возможности оставить ворсинки и бактерии.

Они также подчеркивают, что использование тканевых полотенец требует регулярной стирки, что может быть неудобно. Однако, есть веские причины, по которым стоит внимательнее подходить к этому вопросу.

Почему нужно сушить посуду?

Избежание сырости в кухонных шкафах: Сохранение чистоты мебели и предотвращение образования грибка и плесени.

Сохранение чистоты мебели и предотвращение образования грибка и плесени. Удаление пятен и следов воды: Посуда остается идеально сухой и блестящей без налета, вызванного воздействием накипи.

Посуда остается идеально сухой и блестящей без налета, вызванного воздействием накипи. Устранение остатков моющих средств и бактерий: Эффективное удаление химических остатков и до 90% бактерий, обеспечивая безупречную гигиену.

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