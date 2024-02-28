Что будет, если не вытирать посуду после мытья: 3 причины, почему это нужно делать

Вытирать или не вытирать посуду после мытья? Каждый из нас имеет свои привычки, но давайте вместе рассмотрим преимущества и недостатки обоих вариантов.
Возможно, вы измените свои привычки, узнав больше о методах, которые рекомендуют эксперты из sante+.
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
Нужно ли вытирать чистую посуду полотенцем?
Противники вытирания посуды часто утверждают, что этот процесс антисанитарен из-за возможности оставить ворсинки и бактерии.
Они также подчеркивают, что использование тканевых полотенец требует регулярной стирки, что может быть неудобно. Однако, есть веские причины, по которым стоит внимательнее подходить к этому вопросу.
Почему нужно сушить посуду?
- Избежание сырости в кухонных шкафах: Сохранение чистоты мебели и предотвращение образования грибка и плесени.
- Удаление пятен и следов воды: Посуда остается идеально сухой и блестящей без налета, вызванного воздействием накипи.
- Устранение остатков моющих средств и бактерий: Эффективное удаление химических остатков и до 90% бактерий, обеспечивая безупречную гигиену.
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