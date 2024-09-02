Что делать с ботвой свеклы: простой, невероятно вкусный и полезный рецепт

Вкусные и питательные листья свекольной ботвы станут прекрасным гарниром.

https://glavred.info/life/chto-delat-s-botvoy-svekly-prostoy-neveroyatno-vkusnyy-i-poleznyy-recept-10593545.html Ссылка скопирована

Как использовать свежую ботву свеклы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Польза свеклы знакома все, но мало кто знает, что свекольная ботва также содержит немало витаминов и минералов. Кроме того, вкусные и питательные листья станут прекрасным гарниром. Если вы думаете, что делать с ботвой свеклы, то ответ однозначный - нужно ее приготовить.

Какие болезни лечит ботва свеклы

Какая же польза от свекольной ботвы? Свекольная ботва содержит бета-каротин, рибофлавин, витамины А, С, Е, магний, йод, цинк.

Свежая зелень поддерживает иммунитет, делает организм более устойчивым к вирусам и инфекциям, повышает крепость костей.

видео дня

Кроме того, химический состав ботвы оптимален для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Блюда из ботвы свеклы рекомендуют при заболеваниях щитовидной железы, анемии и при нарушениях в работе эндокринной системы.

В народной медицине свекольные листья используют как слабительное и мочегонное средство. Также их употребляют при гипертонии, головной боли.

Ботву широко используют в косметологии. Отвары растений укрепляют волосы, помогают высветлить пигментные пятна.

В то же время употреблять в пищу свекольную ботву можно не всем.

Кому нельзя есть ботву свеклы:

людям с проблемами ЖКТ, так как ботва свёклы оказывает лёгкое послабляющее действие на кишечник;

людям после и перед хирургическими операциями;

женщинам в период лактации.

Противопоказаниями к употреблению свекольной ботвы также являются:

заболевания почек, печени и желчного пузыря;

язва желудка и двенадцатиперстной кишки;

плохая свертываемость крови;

подагра;

гипотония (пониженное давление);

диарея;

аллергия.

Как использовать свежую ботву свеклы

Зеленые листья и стебли свеклы имеют мягкий, сладкий и слегка землистый вкус. Их можно использовать во многих случаях так же, как и капусту, но они менее горькие, что делает их более вкусными.

В кулинарии из ботвы делают окрошку, ботвинью (старинное блюдо из кислого кваса и отвара свекольной ботвы), голубцы, свекольник или просто тушат.

Приготовить идеальную свекольную ботву можно с помощью невероятно простого рецепта.

Замочите зелень в слегка подсоленной воде, хорошо промойте, дайте воде стечь и крупно нарежьте листья.

Разогрейте оливковое масло в большой сковороде, затем добавьте чеснок и измельченный красный перец.

Перемешайте зелень, пока она равномерно не покроется маслом.

Приправьте солью и перцем и подавайте с дольками лимона.

Приготовленная таким образом ботва свеклы прекрасно сочетается практически с любым основным блюдом. Ее можно подавать вместе с курицей, рыбой или стейком.

Приготовленную свекольную ботву можно хранить в герметичном контейнере в холодильнике до трех дней. Однако для получения наилучшего вкуса лучше съедайте ее сразу после приготовления.

Как хранить свекольную ботву

Чтобы продлить жизнь и свекле, и ботве, срезайте зелень с корней сразу же после покупки. В противном случае зелень будет вытягивать влагу из свеклы, из-за чего она быстро завянет.

Срезанную зелень заверните в пищевую пленку или положите в контейнер и храните в холодильнике.

Всегда, всегда мойте и высушивайте свекольную ботву перед приготовлением, чтобы удалить грязь и мусор.

Используйте не только листья свеклы, но и стебли - они хрустящие и съедобные и добавляют цвет и хруст любому рецепту.

Ранее Главред писал, что привычное приготовление свеклы занимает минимум 1 час. Не всегда у хозяек есть время, чтобы так долго ждать. Главред нашел несколько секретов, которые помогут ускорить этот процесс.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред