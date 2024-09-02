УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Что делать с ботвой свеклы: простой, невероятно вкусный и полезный рецепт

Анна Ярославская
2 сентября 2024, 12:43
21
Вкусные и питательные листья свекольной ботвы станут прекрасным гарниром.
Свекла
Как использовать свежую ботву свеклы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Польза свеклы знакома все, но мало кто знает, что свекольная ботва также содержит немало витаминов и минералов. Кроме того, вкусные и питательные листья станут прекрасным гарниром. Если вы думаете, что делать с ботвой свеклы, то ответ однозначный - нужно ее приготовить.

Какие болезни лечит ботва свеклы

Какая же польза от свекольной ботвы? Свекольная ботва содержит бета-каротин, рибофлавин, витамины А, С, Е, магний, йод, цинк.

Свежая зелень поддерживает иммунитет, делает организм более устойчивым к вирусам и инфекциям, повышает крепость костей.

видео дня

Кроме того, химический состав ботвы оптимален для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Блюда из ботвы свеклы рекомендуют при заболеваниях щитовидной железы, анемии и при нарушениях в работе эндокринной системы.

В народной медицине свекольные листья используют как слабительное и мочегонное средство. Также их употребляют при гипертонии, головной боли.

Ботву широко используют в косметологии. Отвары растений укрепляют волосы, помогают высветлить пигментные пятна.

В то же время употреблять в пищу свекольную ботву можно не всем.

Кому нельзя есть ботву свеклы:

  • людям с проблемами ЖКТ, так как ботва свёклы оказывает лёгкое послабляющее действие на кишечник;
  • людям после и перед хирургическими операциями;
  • женщинам в период лактации.

Противопоказаниями к употреблению свекольной ботвы также являются:

  • заболевания почек, печени и желчного пузыря;
  • язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
  • плохая свертываемость крови;
  • подагра;
  • гипотония (пониженное давление);
  • диарея;
  • аллергия.

Как использовать свежую ботву свеклы

Зеленые листья и стебли свеклы имеют мягкий, сладкий и слегка землистый вкус. Их можно использовать во многих случаях так же, как и капусту, но они менее горькие, что делает их более вкусными.

В кулинарии из ботвы делают окрошку, ботвинью (старинное блюдо из кислого кваса и отвара свекольной ботвы), голубцы, свекольник или просто тушат.

Приготовить идеальную свекольную ботву можно с помощью невероятно простого рецепта.

Замочите зелень в слегка подсоленной воде, хорошо промойте, дайте воде стечь и крупно нарежьте листья.

Разогрейте оливковое масло в большой сковороде, затем добавьте чеснок и измельченный красный перец.

Перемешайте зелень, пока она равномерно не покроется маслом.

Приправьте солью и перцем и подавайте с дольками лимона.

Приготовленная таким образом ботва свеклы прекрасно сочетается практически с любым основным блюдом. Ее можно подавать вместе с курицей, рыбой или стейком.

Приготовленную свекольную ботву можно хранить в герметичном контейнере в холодильнике до трех дней. Однако для получения наилучшего вкуса лучше съедайте ее сразу после приготовления.

Как хранить свекольную ботву

Чтобы продлить жизнь и свекле, и ботве, срезайте зелень с корней сразу же после покупки. В противном случае зелень будет вытягивать влагу из свеклы, из-за чего она быстро завянет.

Срезанную зелень заверните в пищевую пленку или положите в контейнер и храните в холодильнике.

Всегда, всегда мойте и высушивайте свекольную ботву перед приготовлением, чтобы удалить грязь и мусор.

Используйте не только листья свеклы, но и стебли - они хрустящие и съедобные и добавляют цвет и хруст любому рецепту.

Ранее Главред писал, что привычное приготовление свеклы занимает минимум 1 час. Не всегда у хозяек есть время, чтобы так долго ждать. Главред нашел несколько секретов, которые помогут ускорить этот процесс.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свекла интересные новости
Реклама

Главное за день

Нардеп-беглец Дмитрук "засветился" в Лондоне: СМИ раскрыли, кто его сопровождает

Нардеп-беглец Дмитрук "засветился" в Лондоне: СМИ раскрыли, кто его сопровождает

14:22 Украина
Румыния одобрила передачу Украине системы Patriot: подробности

Румыния одобрила передачу Украине системы Patriot: подробности

14:01 Украина
Россия способна спровоцировать аварию на Курской АЭС, есть риски второго Чернобыля - Кошарная

Россия способна спровоцировать аварию на Курской АЭС, есть риски второго Чернобыля - Кошарная

14:00 Интервью
Все главные новости
Реклама

Популярное

Накроют штормовой ветер и грозы: когда в Украину ворвется бабье лето 18830

Накроют штормовой ветер и грозы: когда в Украину ворвется "бабье лето"

Хватит чайной ложки: что добавить при варке яиц, чтобы скорлупа легко чистилась 7070

Хватит чайной ложки: что добавить при варке яиц, чтобы скорлупа легко чистилась

Почему яблоки гниют прямо на дереве: как спасти сад и урожай от катастрофы 2944

Почему яблоки гниют прямо на дереве: как спасти сад и урожай от катастрофы

В Киеве прогремели мощные взрывы: в четырех районах упали обломки ракет, есть раненый 2493

В Киеве прогремели мощные взрывы: в четырех районах упали обломки ракет, есть раненый

Последние новости

14:49

Магниты для удачи: 4 знака зодиака, которым везет от природы

14:48

Возвращение Гандальфа: сэр Иэн Маккеллен удивил заявлением

14:47

Приметы и суеверия здесь ни при чем: для чего нужно ставить соль на подоконник

14:35

"Паляница" ударила по Крыму в августе: все, что известно о ракете-дроне ВСУ

14:33

Почему не стоит выбрасывать черные бананы: рецепт, как испечь вкусный хлеб

У России мало сил для захвата Покровска, но окружение города возможно – майор ВСУ ГетьманУ России мало сил для захвата Покровска, но окружение города возможно – майор ВСУ Гетьман
14:22

Нардеп-беглец Дмитрук "засветился" в Лондоне: СМИ раскрыли, кто его сопровождаетВидео

14:01

Румыния одобрила передачу Украине системы Patriot: подробности

14:01

Замыкание заберет не одну жизнь: как проверить исправность проводки в доме

14:00

Россия способна спровоцировать аварию на Курской АЭС, есть риски второго Чернобыля - Кошарная

Реклама
13:51

"По-моему, я убилась": путинистка Лолита покинула РФ - что случилось

13:48

Впервые за время войны: РФ ударила по Харькову уникальными "ракетами-бомбами"

13:27

Стало известно, на какие условия рассчитывает Украина для вступления в НАТО

13:23

Китайский гороскоп на завтра 3 сентября: Драконам - гнев, Лошадям - бунт

13:17

"Маленькие члены семьи": Путин сделал необычное заявление о своей семье и вспомнил Китай

13:15

Ситуация на фронте критическая, есть риск для большого города Украины - аналитик

12:48

Сбивать ракеты над Украиной - обязательство Польши: в МИД сделали важное заявление

12:43

Что делать с ботвой свеклы: простой, невероятно вкусный и полезный рецептВидео

12:41

Россия устроила резню в Мали в ответ на погром "Вагнера": все подробности

12:38

Заставляет немцев беситься: почему в Германии нельзя говорить "Ja Ja" - что это значитВидео

12:14

Когда замедлится наступление армии РФ на Покровском направлении: прогноз разведки Британии

Реклама
12:05

Растает на глазах: как убрать известковый налет уксуса и химии

11:51

Продвижение к Покровску - кульминация операции РФ: Згурец раскрыл план врага

11:30

Можно ли говорить "підодіяльник" и "одіяло": ответ всех удивитВидео

11:19

Обстрелы не утихают: в ОСУВ "Таврия" оценили угрозу наступления РФ на Херсон

10:55

Почему в Финляндии не используют губки для мытья посуды: что берут взамен

10:41

Ударит +8 градусов: в каких областях Украины резко похолодает

10:36

"Там дикие бои": в ВСУ назвали самое горячее направление фронта

10:12

Стало известно, как нардеп Дмитрук сбежал за границуФотоВидео

09:50

ВСУ продвинулись возле стратегического для РФ населенного пункта: офицер раскрыл детали

09:42

РФ запустила по Украине 35 ракет разных типов и 23 дрона: сколько удалось сбить

09:31

Цены "взлетят": Зеленский подписал закон о повышении акцизов на топливо

08:55

Армия РФ оккупировала Долиновку на Донбассе - DeepState

08:53

Гороскоп на завтра 3 сентября: Львам - ожесточенные соревнования, Рыбам - успешный день

08:42

Хватит чайной ложки: что добавить при варке яиц, чтобы скорлупа легко чистилась

08:19

Пылают дома и авто: после удара РФ по Киеву в Белгороде прогремели взрывыВидео

08:10

Сила и слабость Дональда Трампамнение

07:51

Спустя шесть месяцев после развода: Мурат Налчаджиоглу засветился с бывшей женой

07:38

Ракетный удар по Сумам 1 сентября: среди раненых - четверо детейФото

06:56

РФ ударила по Киеву "Искандерами", Х-101 и дроном: силы ПВО уничтожили десятки ракетФото

06:10

Визит Путина в Монголиюмнение

Реклама
05:42

В Киеве прогремели мощные взрывы: в четырех районах упали обломки ракет, есть раненый

05:12

Почему яблоки гниют прямо на дереве: как спасти сад и урожай от катастрофы

03:05

Одежда, которая принесет неприятности: какой цвет нельзя носить 2 сентября

03:00

Как отмыть духовку без химии: для этого понадобится самый обычный лимон

02:35

Уверенно вперед: результаты четвертого дня Паралимпиады-2024 для Украины

02:30

Удары западным оружием по территории РФ: неожиданный прогноз генерала-разведчика

01:35

Новый украинский дрон-бомбер: что собой представляет STING, прошедший проверку

01:30

Известный репер умер на сцене во время своего концерта - последние слова артиста

01:01

Днепр в опасности: майор ВСУ дал неутешительный прогноз из-за наступления оккупантов

00:46

Угроза со стороны Беларуси: на Черниговщине возводят оборонительные сооружения

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять