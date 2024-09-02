Что делать с ботвой свеклы: простой, невероятно вкусный и полезный рецепт

Польза свеклы знакома все, но мало кто знает, что свекольная ботва также содержит немало витаминов и минералов. Кроме того, вкусные и питательные листья станут прекрасным гарниром. Если вы думаете, что делать с ботвой свеклы, то ответ однозначный - нужно ее приготовить.
Какие болезни лечит ботва свеклы
Какая же польза от свекольной ботвы? Свекольная ботва содержит бета-каротин, рибофлавин, витамины А, С, Е, магний, йод, цинк.
Свежая зелень поддерживает иммунитет, делает организм более устойчивым к вирусам и инфекциям, повышает крепость костей.
Кроме того, химический состав ботвы оптимален для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Блюда из ботвы свеклы рекомендуют при заболеваниях щитовидной железы, анемии и при нарушениях в работе эндокринной системы.
В народной медицине свекольные листья используют как слабительное и мочегонное средство. Также их употребляют при гипертонии, головной боли.
Ботву широко используют в косметологии. Отвары растений укрепляют волосы, помогают высветлить пигментные пятна.
В то же время употреблять в пищу свекольную ботву можно не всем.
Кому нельзя есть ботву свеклы:
- людям с проблемами ЖКТ, так как ботва свёклы оказывает лёгкое послабляющее действие на кишечник;
- людям после и перед хирургическими операциями;
- женщинам в период лактации.
Противопоказаниями к употреблению свекольной ботвы также являются:
- заболевания почек, печени и желчного пузыря;
- язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
- плохая свертываемость крови;
- подагра;
- гипотония (пониженное давление);
- диарея;
- аллергия.
Как использовать свежую ботву свеклы
Зеленые листья и стебли свеклы имеют мягкий, сладкий и слегка землистый вкус. Их можно использовать во многих случаях так же, как и капусту, но они менее горькие, что делает их более вкусными.
В кулинарии из ботвы делают окрошку, ботвинью (старинное блюдо из кислого кваса и отвара свекольной ботвы), голубцы, свекольник или просто тушат.
Приготовить идеальную свекольную ботву можно с помощью невероятно простого рецепта.
Замочите зелень в слегка подсоленной воде, хорошо промойте, дайте воде стечь и крупно нарежьте листья.
Разогрейте оливковое масло в большой сковороде, затем добавьте чеснок и измельченный красный перец.
Перемешайте зелень, пока она равномерно не покроется маслом.
Приправьте солью и перцем и подавайте с дольками лимона.
Приготовленная таким образом ботва свеклы прекрасно сочетается практически с любым основным блюдом. Ее можно подавать вместе с курицей, рыбой или стейком.
Приготовленную свекольную ботву можно хранить в герметичном контейнере в холодильнике до трех дней. Однако для получения наилучшего вкуса лучше съедайте ее сразу после приготовления.
Как хранить свекольную ботву
Чтобы продлить жизнь и свекле, и ботве, срезайте зелень с корней сразу же после покупки. В противном случае зелень будет вытягивать влагу из свеклы, из-за чего она быстро завянет.
Срезанную зелень заверните в пищевую пленку или положите в контейнер и храните в холодильнике.
Всегда, всегда мойте и высушивайте свекольную ботву перед приготовлением, чтобы удалить грязь и мусор.
Используйте не только листья свеклы, но и стебли - они хрустящие и съедобные и добавляют цвет и хруст любому рецепту.
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