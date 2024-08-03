Просто и быстро: как сварить свеклу за 10 минут - гениальный способ

Привычное приготовление свеклы занимает минимум 1 час. Не всегда у хозяек есть время, чтобы так долго ждать. Главред нашел несколько секретов, которые помогут ускорить этот процесс.
Что сделать чтобы свекла сварилась быстрее
Чтобы быстро сварить свеклу, ее можно положить в кипящую воду. От перепада температур время варки значительно сократится.
Также можно попробовать готовить корнеплод на максимальном огне. Для этого залейте свеклу водой так, чтобы она на 8-10 см покрывала ее. Поставьте на плиту и включите максимальный огонь. Оставьте на 15 минут. После закипания не уменьшайте огонь и не накрывайте крышкой. По истечении времени воду слейте, а свеклу положите в ледяную воду на 5-10 минут.
Что добавить в воду, чтобы свекла сварилась быстрее
Во время варки свеклы в кипящую воду можно добавить 2 ст. л. масла, чтобы повысить температуру кипения. Однако, это нужно делать очень осторожно.
Как сварить свеклу за 10 минут
Самый быстрый способ приготовления свеклы - это сварить ее в микроволновой печи. Хотя этот способ может показаться странным, но он максимально эффективен.
Для этого нужно проколоть свеклу вилкой, поместить корнеплод в пакет для запекания и хорошо закрыть его с помощью нити. Ставим свеклу в микроволновую печь на 10-12 минут, на максимальную мощность. Готово!
Смотрите видео, как быстро сварить свеклу - лайфхак:
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Чем полезна свекла?
Свекла защищает от ультрафиолета, повышает уровень гемоглобина, помогает при усталости, полезна беременным и людям, которые имеют когнитивные проблемы. Пищевая ценность свеклы делает ее полезной для тех, кто хочет похудеть или держать свое тело в желаемой форме. В 100 г вареного овоща всего 44 калории. Она содержит 2 г клетчатки, которая дает ощущение сытости и необходима для увеличения полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте.
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