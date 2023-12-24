Будет таять во рту: "золотые" правила, как сварить рассыпчатую перловку

Стоит знать несколько важных правил, чтобы готовое блюдо порадовало вас и вашу семью.

https://glavred.info/lifehack/budet-tayat-vo-rtu-zolotye-pravila-kak-svarit-rassypchatuyu-perlovku-10527560.html Ссылка скопирована

Как сварить рассыпчатую перловку/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash.com

Перловой крупой никого не удивишь – каждый готовил ее хотя бы раз или много раз. Дело в том, что даже такая простая крупа имеет свой "характер", и для получения идеального результата во время ее приготовления важно знать ряд важных правил.

Зерна ячневой крупы называют перловыми, потому что они имеют гладкую белую или желтоватую поверхность, которая напоминает своими очертаниями жемчуг. Поскольку эти крупинки имеют плотную структуру, варить их нужно по определенным правилам.

Как подготовить перловую крупу к варке

Надо отмерить нужное количество крупы (при этом стоит учитывать, что зерна навариваются и увеличиваются в размерах в 2-3 раза). Далее крупу нужно перебрать, чтобы в ней не осталось неочищенного зерна и мелкого мусора. После этого промыть крупу.

видео дня

Как правильно сварить перловку, чтобы она не слипалась

Чтобы сваренная крупа была мягкой, и зерна в процессе приготовления не слипались и не разварились, нужно перловку замочить перед приготовлением. Этот процесс нужно выполнять следующим образом. Залить крупу холодной водой, рассчитывая нужное количество воды в соотношении 1 л воды на 1 стакан крупы. Оставить набухать на 10-12 часов. Далее слить воду и промыть крупу еще раз.

Сколько варить перловку, если ее не замачивать

Если нет времени замачивать перловку, то можно ее варить сразу, просто перебрав и промыв перед этим. Но в таком случае нужно будет больше времени на приготовление. Обычно без замачивания перловку нужно варить в течение 40-60 минут.

Сколько нужно воды на 1 стакан перловки

Чтобы сварить перловку в кастрюле, нужно на 1 стакан крупы брать 3 стакана воды. Для приготовления такой крупы в мультиварке или микроволновке нужно на 1 стакан крупы брать 2 стакана воды.

Подбирая кастрюлю, стоит учитывать, что крупа во время варки увеличится в размерах в несколько раз.

Солить перловку нужно сразу после закипания или в середине процесса варки, чтобы зерна успели вобрать в себя соль. В мультиварке конечно солить блюдо нужно сразу.

Если крупу замачивали перед варкой, то варить ее нужно примерно 40 минут, если не замачивали – от 40 минут до часа или и более.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.