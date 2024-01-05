Этими секретами пользуются шеф-повара: 5 неожиданных способов сварить яйцо всмятку

Приготовление всмятку начинается с выбора правильного яйца и его температуры.

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Как понять, что яйцо ссорилось всмятку / коллаж Главред, фото 24 канал, flickr (brianna.lehman)

Приготовление идеального яйца всмятку - этот процесс требует точности и внимания к деталям. На первый взгляд это кажется простой задачей, но любой, кто когда-либо пытался достичь идеального баланса между жидким желтком и слегка затвердевшим белком, знает, что это настоящая кулинарная задача. Поговорим о тонкостях варки некрутого яйца.

Выбор яиц

Приготовление всмятку начинается с выбора правильного яйца, а основным фактором здесь является свежесть. Свежие яйца сохраняют плотную структуру белка, что помогает удерживать желток на месте во время приготовления. Простой способ проверить свежесть-погрузить яйцо в воду; если оно опускается на дно, то оно свежее. Что касается размера, то средний (M) является оптимальным, потому что время приготовления легче стандартизировать для яиц этого размера. Большие яйца могут потребовать больше времени.

Температура яйца тоже имеет значение. Яйца комнатной температуры обычно лучше подходят для приготовления всмятку, так как они менее склонны к потрескиванию в горячей воде. Если яйца хранились в холодильнике, оставьте их на кухонном столе на 10-15 минут перед приготовлением.

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Сколько нужно варить яйца всмятку

Чтобы приготовить яйцо всмятку, обычно достаточно варить его в течение 4-5 минут. Вот шаги:

Подготовка: Налейте воду в кастрюлю, достаточно, чтобы покрыть яйца.

Налейте воду в кастрюлю, достаточно, чтобы покрыть яйца. Варка: Доведите воду до кипения. Осторожно опустите яйца в кипящую воду ложкой, чтобы они не треснули.

Доведите воду до кипения. Осторожно опустите яйца в кипящую воду ложкой, чтобы они не треснули. Таймер: Установите таймер на 4-5 минут для яйца всмятку. Если вы хотите, чтобы желток был немного более густым, готовьте 5-6 минут.

Установите таймер на 4-5 минут для яйца всмятку. Если вы хотите, чтобы желток был немного более густым, готовьте 5-6 минут. Охлаждение: Как только время истечет, немедленно снимите яйца с огня и опустите их в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления. Это также поможет им легче чистить.

Помните, что время может варьироваться в зависимости от размера яйца и его температуры в начале приготовления (холодное из холодильника или комнатной температуры).

Как сварить всмятку по - разному

Традиционный метод приготовления в кастрюле

С холодного старта: положите яйца в кастрюлю с холодной водой, доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 3-4 минуты. С горячего старта: сначала доведите воду до кипения, затем осторожно опустите яйца и варите 4-5 минут.

Варка яйца в электрической кастрюле

Установите яйца на подставку, добавьте чашку воды и варите под давлением 3-4 минуты, затем быстро снизьте давление.

Варка яйца на пару

Доведите воду до кипения в кастрюле с пароваркой, добавьте яйца и варите на пару 5-6 минут.

Метод приготовления в микроволновой печи

Налейте воду в прочный контейнер, опустите яйцо, накройте крышкой и готовьте на малой мощности около 4 минут (будьте осторожны, так как есть риск взрыва яйца).

Су-вид метод

Готовьте яйцо при температуре 63°C (145°F) от 45 минут до 1 часа для консистенции всмятку яйца.

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