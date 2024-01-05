УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Этими секретами пользуются шеф-повара: 5 неожиданных способов сварить яйцо всмятку

Лидия Неплях
5 января 2024, 21:05
Приготовление всмятку начинается с выбора правильного яйца и его температуры.
Этими секретами пользуются шеф-повара: 5 неожиданных способов сварить яйцо всмятку
Как понять, что яйцо ссорилось всмятку / коллаж Главред, фото 24 канал, flickr (brianna.lehman)

Приготовление идеального яйца всмятку - этот процесс требует точности и внимания к деталям. На первый взгляд это кажется простой задачей, но любой, кто когда-либо пытался достичь идеального баланса между жидким желтком и слегка затвердевшим белком, знает, что это настоящая кулинарная задача. Поговорим о тонкостях варки некрутого яйца.

Выбор яиц

Приготовление всмятку начинается с выбора правильного яйца, а основным фактором здесь является свежесть. Свежие яйца сохраняют плотную структуру белка, что помогает удерживать желток на месте во время приготовления. Простой способ проверить свежесть-погрузить яйцо в воду; если оно опускается на дно, то оно свежее. Что касается размера, то средний (M) является оптимальным, потому что время приготовления легче стандартизировать для яиц этого размера. Большие яйца могут потребовать больше времени.

Температура яйца тоже имеет значение. Яйца комнатной температуры обычно лучше подходят для приготовления всмятку, так как они менее склонны к потрескиванию в горячей воде. Если яйца хранились в холодильнике, оставьте их на кухонном столе на 10-15 минут перед приготовлением.

видео дня

Сколько нужно варить яйца всмятку

Чтобы приготовить яйцо всмятку, обычно достаточно варить его в течение 4-5 минут. Вот шаги:

  • Подготовка: Налейте воду в кастрюлю, достаточно, чтобы покрыть яйца.
  • Варка: Доведите воду до кипения. Осторожно опустите яйца в кипящую воду ложкой, чтобы они не треснули.
  • Таймер: Установите таймер на 4-5 минут для яйца всмятку. Если вы хотите, чтобы желток был немного более густым, готовьте 5-6 минут.
  • Охлаждение: Как только время истечет, немедленно снимите яйца с огня и опустите их в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления. Это также поможет им легче чистить.

Помните, что время может варьироваться в зависимости от размера яйца и его температуры в начале приготовления (холодное из холодильника или комнатной температуры).

Как сварить всмятку по - разному

Традиционный метод приготовления в кастрюле

С холодного старта: положите яйца в кастрюлю с холодной водой, доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 3-4 минуты. С горячего старта: сначала доведите воду до кипения, затем осторожно опустите яйца и варите 4-5 минут.

Варка яйца в электрической кастрюле

Установите яйца на подставку, добавьте чашку воды и варите под давлением 3-4 минуты, затем быстро снизьте давление.

Варка яйца на пару

Доведите воду до кипения в кастрюле с пароваркой, добавьте яйца и варите на пару 5-6 минут.

Метод приготовления в микроволновой печи

Налейте воду в прочный контейнер, опустите яйцо, накройте крышкой и готовьте на малой мощности около 4 минут (будьте осторожны, так как есть риск взрыва яйца).

Су-вид метод

Готовьте яйцо при температуре 63°C (145°F) от 45 минут до 1 часа для консистенции всмятку яйца.

Больше интересных текстов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

"США хотят уменьшить военную помощь Украине": в МИД ответили на громкое заявление Госдепа

"США хотят уменьшить военную помощь Украине": в МИД ответили на громкое заявление Госдепа

19:13 Украина
РФ била по Харькову ракетами не российского производства: в ОВА раскрыли детали

РФ била по Харькову ракетами не российского производства: в ОВА раскрыли детали

17:12 Украина
Украина освободила новые территории на юге: в Генштабе Эстонии раскрыли детали

Украина освободила новые территории на юге: в Генштабе Эстонии раскрыли детали

16:57 Мир
Все главные новости

Последние новости

21:46

ГУР ранило "знаковое лицо": Буданов прокомментировал рейд в Белгородской области РФ

21:43

"Ще не вмерла Україна, если мы": на дискотеке в РФ включили хит Верки Сердючки

21:05

Этими секретами пользуются шеф-повара: 5 неожиданных способов сварить яйцо всмятку

20:55

"Придерживаемся "плана А": Кулеба объяснил, почему нет альтернативного "плана Б"

20:27

Звезда "Росомахи" поддержал украинцев и назвал Путина придурком

НАТО не торопится с передачей ракет Украине, потому что готовится к войне с РФ - КлочокНАТО не торопится с передачей ракет Украине, потому что готовится к войне с РФ - Клочок
20:25

До слез: Тоня Матвиенко впервые обнародовала последние слова мамы

20:10

Виталий Портников. США уменьшат поддержку УкраиныВидеоблоги

19:41

Какие цветы нельзя держать дома одиноким женщинам: это удивит всякую

19:35

Мобилизация: что бы я "допилил" в законопроектемнение

Реклама
19:26

"Я так вижу": экс-жена предателя Бардаша заявила, что будет выпускать песни на русском

19:25

"Легко не будет": эксперт рассказал о возможности повторения "Харьковской операции"

19:13

"США хотят уменьшить военную помощь Украине": в МИД ответили на громкое заявление Госдепа

19:10

Лунный календарь на 6 января 2024 года: не принимайте серьезных решений

18:59

То, какой цвет чая вы любите, раскрывает удивительные подробности о вашей личности

18:53

Нашли слабое место в обороне россиян: в ВСУ прокомментировали взрывы в Крыму

18:37

Как отмыть кастрюлю от пригоревшего варенья: очень легкий и простой способ

18:35

Нужно найти число 237 за 8 секунд: сложная загадка для самых сообразительных

18:21

В Украине введут новую систему высшего образования: какие изменения ждут студентов

18:00

"Стоит дорого": Ксения Мишина возмутилась ценами на отдых в Таиланде

17:42

Как быстро снять гель лак дома: нужно выполнить 5 шагов для идеального результата

Реклама
17:23

Россияне на левобережье Днепра усиливают натиск: используют бронетехнику - Гуменюк

17:21

Армия РФ держит инициативу на поле боя: ВСУ отвоевывают населенные пункты

17:19

Обратите внимание перед сном: врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ

17:19

Украинские воины получили на фронт 260 авто при содействии Favbet Foundation

17:12

РФ била по Харькову ракетами не российского производства: в ОВА раскрыли детали

17:11

Это поможет даже в экстренном случае: как погладить одежду, если нет утюга

17:09

Ведущая 1+1 Наталья Островская рассказала, как ей удалось родить за 13 минут

16:57

Украина освободила новые территории на юге: в Генштабе Эстонии раскрыли детали

16:28

"Поздравляют и провожают в последний путь": Морозов о ситуации возле Авдеевки

16:24

Ситуация в Авдеевке резко изменилась: россияне начали штурм по всему фронту

16:20

"Постоянно говорит, что он немощный старик": 88-летний Делон собрался засудить сына

16:12

Война продлится еще минимум год, военные запасы США истощаются – Bloomberg

16:06

В Украину придут аномальные температуры: где будет +15 градусов, а где -20

15:51

Одна из дочерей Брюса Уиллиса показала, как сейчас выглядит тяжелобольный актер

15:43

Угроза для Киева и Днепра: РФ готова бить кассетными крылатыми ракетами – эксперт

15:40

РФ хочет применить по Украине новые образцы вооружения, которых еще не использовала

15:29

Нужно найти лимон за 8 секунд: головоломка для тех, у кого отличное зрение

15:22

Универсальные советы: как в домашних условиях удалить жирные пятна

15:17

Предательница Тодоренко бросила больных детей и улетела зарабатывать доллары в Дубай

15:06

Никогда не догадаетесь, как правильно варить брокколи: элементарный лайфхак и овощ сохранит все полезные вещества

Реклама
15:01

"Надо действовать через олигархов": эксперт сказал, как Запад может свергнуть режим в РФ

14:54

Социальный взрыв и масштабные протесты по всей России: эксперт назвал единое условие

14:52

Певица Тринчер угодила в скандал, дав рекламу депутату-фанату Московской церкви

14:39

"РФ будет наступать на Харьковщине 15 января": в ГУР сделали заявление о ситуации

14:30

Оккупанты продвинулись на двух направлениях: в разведке Британии раскрыли детали

14:16

Марьяна Безуглая лишилась должности в Раде: подробности скандала

14:14

Цель РФ – страны Балтии: эксперт рассказал, чем грозит Украине война России и НАТО

14:14

Пригожин из могилы свирепствует: в сети "хоронят" Герасимова после удара в СакахФото

14:06

Наступление россиян начнется 10 или 15 января: эксперт назвал направление удара

13:54

"Россия не остановится": в Латвии предупредили об угрозе

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять