Что делать садоводу в марте – лунный календарь огородника на март 2021

Полезный лунный посевной календарь на март 2021 / 1zoom.ru

Лунный посевной календарь на март 2021 подскажет, когда и какими работами заняться в огороде и в саду.

В первой половине месяца стоит побелить столбы деревьев в саду (если это не было сделано в феврале или побелка обмылась). Это защитит кору от перепадов температур, которыми так славится первый месяц весны.

Также март – пора активной обрезки кустов и деревьев. Это нужно сделать до того, как начнется активное сокодвижение и начнут набухать почки. Делать это нужно непременно в дни оттепели (чтобы термометры показывали не ниже -5 градусов).

Читайте такжеКак вырастить огурцы на подоконнике к 8 Марта и не толькоВ этом же месяце начинается подкормка почвы минеральными удобрениями – после того, как сойдет снег. К слову, у бывалых садоводов есть маленькая хитрость: пока снег не сошел – утоптать его вокруг стволов деревьев, а сверху присыпать толстым слоем (около 15 сантиметров) торфа, навоза, опилок. Снег от этого будет таять медленнее – а деревья, соответственно, зацветут позже, когда уже не будет риска возвращения заморозков.

А вот талую воду нужно убирать: она не пропускает кислород, что крайне вредно для корней растений.

Также продолжается посев на рассаду и подготовка картофеля к посадке (клубни картошки выстилают одним слоем в помещении с низкими положительными температурами – около 5 градусов).

Для тех, кто предпочитает святить семена перед посадкой – напоминаем, какого числа Благовещение 2021 и что надо знать про праздник (святят семена именно на Благовещение).

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Лунный посевной календарь садовода и огородника на март 2021 по дням

1-2 марта: Луна в Весах

Можно сеять зелень и выложить на проращивание картофель.

2-5 марта: Луна в Скорпионе

Можно:

сеять зелень,

выложить на проращивание картофель и яровой чеснок,

пикировать рассаду,

выложить на свет клубни цветов: бегоний, георгинов, гладиолусов,

поливать и подкармливать органическими удобрениями.

5-7 марта: Луна в Стрельце

Можно сеять на посев:

томаты,

сладкий перец,

редис,

зеленые культуры (вроде салатов),

лук порей,

капусту краснокочанную.

6 марта: Луна переходит из третьей в четвертую четверть

Сеять ничего нельзя – только поливать и подкармливать органическими удобрениями.

7-9 марта: Луна в Козероге

Стоит заняться обрезкой деревьев и кустарников.

Можно выложить на проращивание картофель и яровой чеснок.

Можно сеять:

лук порей,

сельдерей,

корневую петрушку,

редис.

9-11 марта: Луна в Водолее

Можно рыхлить почву в горшках с рассадой.

11-14 марта: Луна в Рыбах

Можно поливать и подкармливать рассаду минеральными удобрениями, а также сеять:

зелень и салаты,

томаты,

любую капусту,

сладкий перец,

тыквенные, арбузы и дыни,

баклажаны,

многолетние и однолетние цветочные культуры.

12-14 марта: Новолуние

С растениями работать нельзя.

14-16 марта: Луна в Овне

Можно сеять и выгонять на перо лук.

Также можно сеять жгучий перец, шпинат и томаты.

16-19 марта: Луна в Тельце

Можно сеять на рассаду любую капусту, кроме краснокочанной.

Заняться картофелем: высадить рассаду или выложить на проращивание.

Поливать и подкармливать минеральными удобрениями.

Пикировать рассаду.

19-20 марта: Луна в Близнецах

Можно сеять укроп, салат латук, однолетние и многолетние цветы, а также землянику – на рассаду.

21 марта: Луна переходит в новую четверть

Лучше ничего не сеять.

21-24 марта: Луна в Раке

Можно сеять:

томаты,

бахчевые культуры и капусту,

зеленные и пряно-ароматические культуры, шпинат, щавель, лук порей, мангольд, салаты,

баклажаны,

сладкий перец.

24-26 марта: Луна во Льве

Можно сеять корнеплоды (морковь, петрушку корневую и др.).

Заняться укоренением черенков и прививкой растений.

Стоит выложить на проращивание или посадить на рассаду картофель.

26-28 марта: Луна в Деве

Стоит сеять укроп, салат и тмин, а также однолетние и многолетние цветов, что не требуют стратификации (воздействия холодом перед высадкой в почву).

28 марта: Полнолуние

Лучше ничего не сеять – а заняться рыхлением почвы, подкормкой и окучиванием.

29-30 марта: Луна в Весах

Можно заняться обрезкой плодовых деревьев.

30 марта – 1 апреля: Луна в Скорпионе

Стоит заняться поливом и подкормкой органическими удобрениями.

Можно сеять корнеплоды: свеклу, репу и летнюю редьку, петрушку и редис и т. д.