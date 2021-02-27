Что делать садоводу в марте – лунный календарь огородника на март 2021

Что нужно делать в огороде и саду в марте – подскажет подробный Лунный посевной календарь на март 2021 года.
Лунный посевной календарь на март 2021 подскажет, когда и какими работами заняться в огороде и в саду.
В первой половине месяца стоит побелить столбы деревьев в саду (если это не было сделано в феврале или побелка обмылась). Это защитит кору от перепадов температур, которыми так славится первый месяц весны.
Также март – пора активной обрезки кустов и деревьев. Это нужно сделать до того, как начнется активное сокодвижение и начнут набухать почки. Делать это нужно непременно в дни оттепели (чтобы термометры показывали не ниже -5 градусов).
Читайте такжеКак вырастить огурцы на подоконнике к 8 Марта и не толькоВ этом же месяце начинается подкормка почвы минеральными удобрениями – после того, как сойдет снег. К слову, у бывалых садоводов есть маленькая хитрость: пока снег не сошел – утоптать его вокруг стволов деревьев, а сверху присыпать толстым слоем (около 15 сантиметров) торфа, навоза, опилок. Снег от этого будет таять медленнее – а деревья, соответственно, зацветут позже, когда уже не будет риска возвращения заморозков.
А вот талую воду нужно убирать: она не пропускает кислород, что крайне вредно для корней растений.
Также продолжается посев на рассаду и подготовка картофеля к посадке (клубни картошки выстилают одним слоем в помещении с низкими положительными температурами – около 5 градусов).
Для тех, кто предпочитает святить семена перед посадкой – напоминаем, какого числа Благовещение 2021 и что надо знать про праздник (святят семена именно на Благовещение).
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Лунный посевной календарь садовода и огородника на март 2021 по дням
1-2 марта: Луна в Весах
Можно сеять зелень и выложить на проращивание картофель.
2-5 марта: Луна в Скорпионе
Можно:
- сеять зелень,
- выложить на проращивание картофель и яровой чеснок,
- пикировать рассаду,
- выложить на свет клубни цветов: бегоний, георгинов, гладиолусов,
- поливать и подкармливать органическими удобрениями.
5-7 марта: Луна в Стрельце
Можно сеять на посев:
- томаты,
- сладкий перец,
- редис,
- зеленые культуры (вроде салатов),
- лук порей,
- капусту краснокочанную.
6 марта: Луна переходит из третьей в четвертую четверть
Сеять ничего нельзя – только поливать и подкармливать органическими удобрениями.
7-9 марта: Луна в Козероге
Стоит заняться обрезкой деревьев и кустарников.
Можно выложить на проращивание картофель и яровой чеснок.
Можно сеять:
- лук порей,
- сельдерей,
- корневую петрушку,
- редис.
9-11 марта: Луна в Водолее
Можно рыхлить почву в горшках с рассадой.
11-14 марта: Луна в Рыбах
Можно поливать и подкармливать рассаду минеральными удобрениями, а также сеять:
- зелень и салаты,
- томаты,
- любую капусту,
- сладкий перец,
- тыквенные, арбузы и дыни,
- баклажаны,
- многолетние и однолетние цветочные культуры.
12-14 марта: Новолуние
С растениями работать нельзя.
14-16 марта: Луна в Овне
Можно сеять и выгонять на перо лук.
Также можно сеять жгучий перец, шпинат и томаты.
16-19 марта: Луна в Тельце
Можно сеять на рассаду любую капусту, кроме краснокочанной.
Заняться картофелем: высадить рассаду или выложить на проращивание.
Поливать и подкармливать минеральными удобрениями.
Пикировать рассаду.
19-20 марта: Луна в Близнецах
Можно сеять укроп, салат латук, однолетние и многолетние цветы, а также землянику – на рассаду.
21 марта: Луна переходит в новую четверть
Лучше ничего не сеять.
21-24 марта: Луна в Раке
Можно сеять:
- томаты,
- бахчевые культуры и капусту,
- зеленные и пряно-ароматические культуры, шпинат, щавель, лук порей, мангольд, салаты,
- баклажаны,
- сладкий перец.
24-26 марта: Луна во Льве
Можно сеять корнеплоды (морковь, петрушку корневую и др.).
Заняться укоренением черенков и прививкой растений.
Стоит выложить на проращивание или посадить на рассаду картофель.
26-28 марта: Луна в Деве
Стоит сеять укроп, салат и тмин, а также однолетние и многолетние цветов, что не требуют стратификации (воздействия холодом перед высадкой в почву).
28 марта: Полнолуние
Лучше ничего не сеять – а заняться рыхлением почвы, подкормкой и окучиванием.
29-30 марта: Луна в Весах
Можно заняться обрезкой плодовых деревьев.
30 марта – 1 апреля: Луна в Скорпионе
Стоит заняться поливом и подкормкой органическими удобрениями.
Можно сеять корнеплоды: свеклу, репу и летнюю редьку, петрушку и редис и т. д.