УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Что делать садоводу в марте – лунный календарь огородника на март 2021

27 февраля 2021, 06:30

Что нужно делать в огороде и саду в марте – подскажет подробный Лунный посевной календарь на март 2021 года.

Полезный лунный посевной календарь на март 2021
Полезный лунный посевной календарь на март 2021 / 1zoom.ru

Лунный посевной календарь на март 2021 подскажет, когда и какими работами заняться в огороде и в саду.

В первой половине месяца стоит побелить столбы деревьев в саду (если это не было сделано в феврале или побелка обмылась). Это защитит кору от перепадов температур, которыми так славится первый месяц весны.

Также март – пора активной обрезки кустов и деревьев. Это нужно сделать до того, как начнется активное сокодвижение и начнут набухать почки. Делать это нужно непременно в дни оттепели (чтобы термометры показывали не ниже -5 градусов).

Читайте такжеКак вырастить огурцы на подоконнике к 8 Марта и не толькоВ этом же месяце начинается подкормка почвы минеральными удобрениями – после того, как сойдет снег. К слову, у бывалых садоводов есть маленькая хитрость: пока снег не сошел – утоптать его вокруг стволов деревьев, а сверху присыпать толстым слоем (около 15 сантиметров) торфа, навоза, опилок. Снег от этого будет таять медленнее – а деревья, соответственно, зацветут позже, когда уже не будет риска возвращения заморозков.

А вот талую воду нужно убирать: она не пропускает кислород, что крайне вредно для корней растений.

Также продолжается посев на рассаду и подготовка картофеля к посадке (клубни картошки выстилают одним слоем в помещении с низкими положительными температурами – около 5 градусов).

Для тех, кто предпочитает святить семена перед посадкой – напоминаем, какого числа Благовещение 2021 и что надо знать про праздник (святят семена именно на Благовещение).

Читайте такжеЛунный посевной календарь на 2021 год: таблица и дельные советы

Лунный посевной календарь садовода и огородника на март 2021 по дням

1-2 марта: Луна в Весах

Можно сеять зелень и выложить на проращивание картофель.

2-5 марта: Луна в Скорпионе

Можно:

  • сеять зелень,
  • выложить на проращивание картофель и яровой чеснок,
  • пикировать рассаду,
  • выложить на свет клубни цветов: бегоний, георгинов, гладиолусов,
  • поливать и подкармливать органическими удобрениями.

5-7 марта: Луна в Стрельце

Можно сеять на посев:

  • томаты,
  • сладкий перец,
  • редис,
  • зеленые культуры (вроде салатов),
  • лук порей,
  • капусту краснокочанную.

6 марта: Луна переходит из третьей в четвертую четверть

Сеять ничего нельзя – только поливать и подкармливать органическими удобрениями.

7-9 марта: Луна в Козероге

Стоит заняться обрезкой деревьев и кустарников.

Можно выложить на проращивание картофель и яровой чеснок.

Можно сеять:

  • лук порей,
  • сельдерей,
  • корневую петрушку,
  • редис.

9-11 марта: Луна в Водолее

Можно рыхлить почву в горшках с рассадой.

11-14 марта: Луна в Рыбах

Можно поливать и подкармливать рассаду минеральными удобрениями, а также сеять:

  • зелень и салаты,
  • томаты,
  • любую капусту,
  • сладкий перец,
  • тыквенные, арбузы и дыни,
  • баклажаны,
  • многолетние и однолетние цветочные культуры.

12-14 марта: Новолуние

С растениями работать нельзя.

14-16 марта: Луна в Овне

Можно сеять и выгонять на перо лук.

Также можно сеять жгучий перец, шпинат и томаты.

16-19 марта: Луна в Тельце

Можно сеять на рассаду любую капусту, кроме краснокочанной.

Заняться картофелем: высадить рассаду или выложить на проращивание.

Поливать и подкармливать минеральными удобрениями.

Пикировать рассаду.

19-20 марта: Луна в Близнецах

Можно сеять укроп, салат латук, однолетние и многолетние цветы, а также землянику – на рассаду.

21 марта: Луна переходит в новую четверть

Лучше ничего не сеять.

21-24 марта: Луна в Раке

Можно сеять:

  • томаты,
  • бахчевые культуры и капусту,
  • зеленные и пряно-ароматические культуры, шпинат, щавель, лук порей, мангольд, салаты,
  • баклажаны,
  • сладкий перец.

24-26 марта: Луна во Льве

Можно сеять корнеплоды (морковь, петрушку корневую и др.).

Заняться укоренением черенков и прививкой растений.

Стоит выложить на проращивание или посадить на рассаду картофель.

26-28 марта: Луна в Деве

Стоит сеять укроп, салат и тмин, а также однолетние и многолетние цветов, что не требуют стратификации (воздействия холодом перед высадкой в почву).

28 марта: Полнолуние

Лучше ничего не сеять – а заняться рыхлением почвы, подкормкой и окучиванием.

29-30 марта: Луна в Весах

Можно заняться обрезкой плодовых деревьев.

30 марта – 1 апреля: Луна в Скорпионе

Стоит заняться поливом и подкормкой органическими удобрениями.

Можно сеять корнеплоды: свеклу, репу и летнюю редьку, петрушку и редис и т. д.

огород лунный календарь Лунный посевной календарь
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
День ангела Светланы: что подарить и как поздравить всех СветланДень ангела Светланы: что подарить и как поздравить всех Светлан Что нужно делать в феврале – лунный календарь огородника на февральЧто нужно делать в феврале – лунный календарь огородника на февраль Карта Турции с территориями Украины вызвала переполох в СетиКарта Турции с территориями Украины вызвала переполох в Сети "Официально лучшие в постели": сексперты рассказали, какие мужчины всегда на высоте"Официально лучшие в постели": сексперты рассказали, какие мужчины всегда на высоте Блогерша, обматерившая украинский язык, оправдалась и извиниласьБлогерша, обматерившая украинский язык, оправдалась и извинилась
Следующий материал

Последние новости

06:49
Новые пленки о сущности Порошенко будут куда более шокирующими
06:30
Что делать садоводу в марте – лунный календарь огородника на март 2021 Видео
06:00
В Киеве резко похолодает и пойдет мокрый снег – синоптик Видео
05:32
Астролог назвал самый удачливый знак Зодиака марта 2021 Видео
05:04
Бывшая Андрея Богдана пришла на шоу Холостяк 2021 Видео
Реклама
04:43
Дипломат объяснил, почему у России возникли проблемы с водой в Крыму Видео
04:33
Дуа Липа похвалилась сексуальными ножками в белье и кроссовках
04:07
Tvorchi представили хит Віч-на-віч и готовят альбом Видео
03:43
Подробный лунный календарь на март 2021: когда будут воплощаться мечты Видео
03:36
Бывший глава разведки Украины оценил шансы на военное нападение России Видео
02:36
Гороскоп на 27 февраля для всех: тайный сон и любовная лапша Видео
02:09
В Сумах в зале облсовета в ходе сессии произошла драка Видео
01:37
Создатель Района №9 снимает продолжение фильма
01:14
"Какие формы": Анита Луценко засветила прелести на аппетитном фото
00:47
Голубовская предупредила о смертоносной и непредсказуемой волне COVID-19 Видео
00:20
Украинцам назвали противопоказания и побочные эффекты прививки от COVID-19 Видео
00:10
У Шмыгаля рассказали о действиях Украины в случае достройки Северного потока-2 Видео
26 февраля, пятница
23:29
В Сумах две школьницы наглотались таблеток и оказались в реанимации Видео
22:58
Врач поведал, кому не нужно делать прививку от коронавируса Видео
22:44
В Минздраве рассказали об испытания новой вакцины на украинцах Видео
Реклама
22:29
"Раздельно мы падаем": Зеленский отреагировал на слова Байдена о Крыме Видео
22:21
Что может стать причиной остановки дыхания во сне Видео
21:57
Зеленский изменил состав делегации Украины в ТКГ
21:55
Секс терапевт рассказала, зачем планировать секс Видео
21:55
Синоптики внезапно изменили прогноз погоды на начало марта Видео
21:28
Ученые назвали два супер продукта, которые останавливают старение Видео
21:24
Эксперт рассказал, когда подешевеют продукты в Украине Видео
21:23
Вакцинация от коронавируса: как получить международный сертификат
20:54
Когда полнолуние в феврале 2021, чего опасаться и чем заняться: прогнозы астрологов Видео
20:41
В Минздраве рассказали о "побочках" после СOVID-вакцинации
20:31
В СНБО анонсировали новое заседание и назвали причину
20:15
Sony закрывает одну из своих самых старых и именитых студий
20:06
Зеленский вновь отстранил от должности скандального главу КСУ Видео
20:05
Почему бывает плохо после кофе: кому не подходит этот напиток Видео
20:01
Евросоюз неожиданно изменил планы по санкциям против России Видео
19:45
Warner Bros работает над новой киновселенной Супермена
19:25
Новый канал, который создали из трех закрытых, проработал менее двух часов
19:11
Стали известны итоги заседания СНБО: против кого ввели санкции Видео
19:11
Появились хорошие новости для всех фанатов серии Dragon Age Видео
19:06
Ирина Морозюк в трусиках подняла майку перед зеркалом на пикантном фото
Реклама
19:06
В Минцифре значительно упростят запись на прививку от COVID-19 Видео
19:00
Кинза: впечатляющие преимущества для здоровья пряности "с характером" Видео
18:41
Врач рассказала, как вакцины от коронавируса в Украине выбрасывают в мусор Видео
18:33
ФБР объявило в розыск "повара Путина" и предлагает вознаграждение Видео
18:27
Руслан Квинта больше не будет продюсером Евровидения
18:10
У Путина объяснили ситуацию с "поддержкой" правительства Пашиняна Видео
18:07
В Киеве с 27 февраля подорожает проезд в маршрутках Видео
17:52
В МИД раскрыли планы о первом шаге Украины по возвращению Крыма
17:36
В новой части Life Is Strange игроков ждет возвращение любимых героев Видео
17:35
Эксперт оценил неизбежный провал инициативы блокирования Telegram-каналов Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять