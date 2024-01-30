Что можно сделать из старого флакончика из-под духов: 3 сверхполезные поделки

Когда вы думаете об утилизации пустого флакона от духов, вряд ли вам приходят в голову полезные идеи. Однако, не спешите отправлять его на помойку, ведь у старого "хлама" есть удивительные возможности.
Умные хозяйки знают, как сделать из флакона настоящий аксессуар для дома и при этом сэкономить.
Превратите флакон в источник приятных запахов
Одним из прекрасных способов использования старого флакона от духов является создание ароматизатора для дома. Наполните бутылочку водой наполовину – ведь даже после использования парфюма в ней остается слегка заметный аромат. Затем вставьте несколько бамбуковых палочек в флакон, создавая уникальное устройство для распределения аромата.
Установите ваше самодельное устройство в "проблемной" комнате, и ваш дом всегда будет наполнен приятным запахом. Такой ароматизатор обходится вам практически бесплатно, и вам не придется приобретать дорогие ароматы для жилища. Простота и экономия – вот, что делает флакон от духов полезным и необычным аксессуаром для вашего дома.
Мини-распылитель для растений
Сделайте из флакона мини-распылитель для растений. Заполните его водой. Такой распылитель станет отличным средством для освежения воздуха вокруг растений и в помещении в целом.
Хранение жидкостей в путешествии
Сделайте из флакона удобный аксессуар для путешествий. Наполните его вашим любимым тоником, лосьоном или другой жидкостью, которую вы хотите взять с собой в дорогу. Это не только экономит место в багаже, но и предотвращает проливание жидкости.
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