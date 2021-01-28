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Что нужно делать в феврале – лунный календарь огородника на февраль 2021

28 января 2021, 00:55

Что нужно делать огороднику и садоводу в феврале – подскажет детальный лунный посевной календарь на февраль 2021 года.

Точный лунный посевной календарь на февраль 2021
Точный лунный посевной календарь на февраль 2021 / 1zoom.ru

Что нужно делать огороднику и садоводу в феврале – подскажет детальный лунный посевной календарь на февраль 2021 года, где по дням и фазам Луны расписаны все работы.

К примеру, эксперты утверждают, что февраль – самый лучший месяц для прививки плодовых культур. Речь сейчас не о вакцине от коронавируса, а о том, чтобы привить (врастить) к стеблю одного растения – кусок другого. Это делается для объединения полезных свойств этих растений.

Со второй половины февраля начинают защищать деревья от солнечно-тепловых ожогов. Дело в том, что солнечные лучи, отражаясь от снежного покрова, могут сильно повредить растениям. К тому же днем солнце нагревает клеточную жидкость растений – а ночью жидкость замерзает и может сильно повредить ткани. Поэтому так важно побелить плодовые деревья в феврале (если их не белили осенью или если побелка смылась). Важно – не белить при температуре ниже 5 градусов мороза.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на февраль 2021: когда заболит головаПод настом в феврале часто начинают плодиться мыши. Так что снег вокруг деревьев лучше приминать – чтобы мышата не добрались до вкусной древесины.

Февраль – это еще и время инспекции в погребах и подвалах. В первую очередь ревизию стоит устроить картофелю и яблокам.

В этом же месяце пора закупать семена для вегетационного периода. А некоторые семена – уже и высаживать на рассаду. Например, в феврале высаживают на рассаду семена помидоров (до 15 февраля – чтоб получить первый урожай в июне), перца, баклажанов, огурцов (не позднее 20 февраля – чтобы дозрели на подоконнике к майским праздникам). Высаживают и семена цветов: гвоздики Шабо, лобелии, анютиных глазок и других красоток.

А если в феврале на подоконнике высадить репчатый лук – то на женский день 8 Марта праздничный стол точно не останется без зеленого лучка.

Для тех, кто предпочитает святить семена перед посадкой – напоминаем, какого числа Благовещение 2021 и что надо знать про праздник (святят семена именно на Благовещение).

Лунный посевной календарь садовода и огородника на февраль 2021 по дням

30 января – 1 февраля: Дева

Можно сеять на рассаду:

  • укроп;
  • артишок;
  • фенхель;
  • майоран;
  • цветочные культуры, которым нужна стратификация.

Нужно рыхлить почву.

1-3 февраля: Весы

Можно сеять:

  • петрушку;
  • капусту (кроме краснокочанной);
  • сельдерей;
  • корнеплоды;
  • баклажаны;
  • тыквенные.

3-5 февраля: Скорпион

Не стоит ничего сеять вечером 4 февраля – во время перехода Луны из третьей в четвертую четверть. В остальное время можно сеять:

  • корнеплоды;
  • сельдерей;
  • петрушку;
  • лук на репку;
  • перец;
  • томаты;
  • баклажаны;
  • тыквенные;
  • капусту.

5-7 февраля: Стрелец

Можно рыхлить почву и бороться с вредителями.

7-10 февраля: Козерог

Можно заготавливать черенки и обрезать плодовые деревья.

10-14 февраля: Водолей/Рыбы

11 февраля в 23:07 по Киеву наступит новолуние – в дни новолуния с растениями работать нельзя.

Только 13-14-го числа можно посеять петрушку, горчицу, кресс-салат, томаты, баклажаны, перец, тыквенные и многолетние цветочные культуры.

14-17 февраля: Овен

Можно сеять:

  • томаты;
  • лук: лук-чернушку на перо и лук порей;
  • горчицу листовую;
  • перец жгучий;
  • шпинат;
  • майоран.

Также стоит рыхлить почву в горшках.

17-19 февраля: Телец

Можно поливать и подкармливать растений (выбирайте минеральные удобрения), а также сеять:

  • капусту;
  • спаржу;
  • лук (порей и латук);
  • цветы (многолетние и однолетние).

19-22 февраля: Близнецы

19 февраля лучше ничего не сеять (очередной переход Луны из четверти в четверть). А вот в остальные дни можно сеять:

  • салат-латук;
  • цветочные культуры на рассаду;
  • лук порей;
  • землянику;
  • фенхель.

22-24 февраля: Рак

Можно сеять на рассадку томаты и тыквы, перец и баклажаны, арбузы и дыни, щавель и артишок – а также пикировать ту рассаду, что уже есть.

Нужно поливать растения и подкармливать их (минеральными удобрениями).

24-26 февраля: Лев

Можно заняться черенкованием хризантем. Также стоит посеять такие пряные травы, как розмарин, майоран и базилик.

26-28 февраля: Дева

27 февраля наступает полнолуние – поэтому в эти дни сеять ничего нельзя.

А ранее мы уже опубликовали весь лунный посевной календарь на 2021 год: таблица и дельные советы.

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