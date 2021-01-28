Что нужно делать в феврале – лунный календарь огородника на февраль 2021

Что нужно делать огороднику и садоводу в феврале – подскажет детальный лунный посевной календарь на февраль 2021 года.
Что нужно делать огороднику и садоводу в феврале – подскажет детальный лунный посевной календарь на февраль 2021 года, где по дням и фазам Луны расписаны все работы.
К примеру, эксперты утверждают, что февраль – самый лучший месяц для прививки плодовых культур. Речь сейчас не о вакцине от коронавируса, а о том, чтобы привить (врастить) к стеблю одного растения – кусок другого. Это делается для объединения полезных свойств этих растений.
Со второй половины февраля начинают защищать деревья от солнечно-тепловых ожогов. Дело в том, что солнечные лучи, отражаясь от снежного покрова, могут сильно повредить растениям. К тому же днем солнце нагревает клеточную жидкость растений – а ночью жидкость замерзает и может сильно повредить ткани. Поэтому так важно побелить плодовые деревья в феврале (если их не белили осенью или если побелка смылась). Важно – не белить при температуре ниже 5 градусов мороза.
Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на февраль 2021: когда заболит головаПод настом в феврале часто начинают плодиться мыши. Так что снег вокруг деревьев лучше приминать – чтобы мышата не добрались до вкусной древесины.
Февраль – это еще и время инспекции в погребах и подвалах. В первую очередь ревизию стоит устроить картофелю и яблокам.
В этом же месяце пора закупать семена для вегетационного периода. А некоторые семена – уже и высаживать на рассаду. Например, в феврале высаживают на рассаду семена помидоров (до 15 февраля – чтоб получить первый урожай в июне), перца, баклажанов, огурцов (не позднее 20 февраля – чтобы дозрели на подоконнике к майским праздникам). Высаживают и семена цветов: гвоздики Шабо, лобелии, анютиных глазок и других красоток.
А если в феврале на подоконнике высадить репчатый лук – то на женский день 8 Марта праздничный стол точно не останется без зеленого лучка.
Для тех, кто предпочитает святить семена перед посадкой – напоминаем, какого числа Благовещение 2021 и что надо знать про праздник (святят семена именно на Благовещение).
Лунный посевной календарь садовода и огородника на февраль 2021 по дням
30 января – 1 февраля: Дева
Можно сеять на рассаду:
- укроп;
- артишок;
- фенхель;
- майоран;
- цветочные культуры, которым нужна стратификация.
Нужно рыхлить почву.
1-3 февраля: Весы
Можно сеять:
- петрушку;
- капусту (кроме краснокочанной);
- сельдерей;
- корнеплоды;
- баклажаны;
- тыквенные.
3-5 февраля: Скорпион
Не стоит ничего сеять вечером 4 февраля – во время перехода Луны из третьей в четвертую четверть. В остальное время можно сеять:
- корнеплоды;
- сельдерей;
- петрушку;
- лук на репку;
- перец;
- томаты;
- баклажаны;
- тыквенные;
- капусту.
5-7 февраля: Стрелец
Можно рыхлить почву и бороться с вредителями.
7-10 февраля: Козерог
Можно заготавливать черенки и обрезать плодовые деревья.
10-14 февраля: Водолей/Рыбы
11 февраля в 23:07 по Киеву наступит новолуние – в дни новолуния с растениями работать нельзя.
Только 13-14-го числа можно посеять петрушку, горчицу, кресс-салат, томаты, баклажаны, перец, тыквенные и многолетние цветочные культуры.
14-17 февраля: Овен
Можно сеять:
- томаты;
- лук: лук-чернушку на перо и лук порей;
- горчицу листовую;
- перец жгучий;
- шпинат;
- майоран.
Также стоит рыхлить почву в горшках.
17-19 февраля: Телец
Можно поливать и подкармливать растений (выбирайте минеральные удобрения), а также сеять:
- капусту;
- спаржу;
- лук (порей и латук);
- цветы (многолетние и однолетние).
19-22 февраля: Близнецы
19 февраля лучше ничего не сеять (очередной переход Луны из четверти в четверть). А вот в остальные дни можно сеять:
- салат-латук;
- цветочные культуры на рассаду;
- лук порей;
- землянику;
- фенхель.
22-24 февраля: Рак
Можно сеять на рассадку томаты и тыквы, перец и баклажаны, арбузы и дыни, щавель и артишок – а также пикировать ту рассаду, что уже есть.
Нужно поливать растения и подкармливать их (минеральными удобрениями).
24-26 февраля: Лев
Можно заняться черенкованием хризантем. Также стоит посеять такие пряные травы, как розмарин, майоран и базилик.
26-28 февраля: Дева
27 февраля наступает полнолуние – поэтому в эти дни сеять ничего нельзя.
А ранее мы уже опубликовали весь лунный посевной календарь на 2021 год: таблица и дельные советы.