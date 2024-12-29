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Что нужно успеть до Нового года: советы астролога с 29 по 31 декабря

Марина Фурман
29 декабря 2024, 11:17
199
Чтобы завершить текущий год гармонично, астролог дала несколько ценных советов.
итоги года
Что необходимо сделать перед Новым годом / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что нужно сделать за три дня до Нового года
  • Как правильно завершить текущий год

Последняя неделя года - это особое время для подведения итогов и восстановления. Главред узнал, что каждый день имеет свою уникальную энергию, которая поможет завершить год осмысленно и спокойно.

Астролог Ания Анима рассказала, как провести 29, 30 и 31 декабря с пользой для себя.

видео дня

Что нужно сделать 29 декабря

По словам астролога, 29 декабря - время для завершения года и фокус на важном.

Анима рекомендует завершить важные задачи, которые требуют вашего внимания, проверить финансовые и рабочие документы. Также в этот день можно спокойно спланировать свои цели и желания на следующий год.

29 декабря лучше избегать спешки и физических перегрузок.

Что стоит успеть 30 декабря

Понедельник, 30 декабря - время для итогов и подготовки к новому году.

"Приведите в порядок свое пространство - избавьтесь от лишних вещей. Запишите свои достижения, уроки и моменты благодарности за год. Проведите день в спокойном ритме, избегая перегрузки.", - рекомендует Анима.

Совет: завершите год в спокойствии и с четкими планами на будущее.

Что нужно сделать 31 декабря

31 декабря - день, когда нужно забыть о различных бумагах или незавершенных планах.

Во вторник, астролог рекомендует создать уютную и праздничную атмосферу, завершить последние приготовления без суеты.

Обязательно стоит провести время с близкими, выразить свою благодарность и любовь.

"Избегайте чрезмерных ожиданий и стресса. Откройте свое сердце для радости и встречайте новый год с легкостью.", - подчеркнула Ания Анима.

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Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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