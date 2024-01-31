Что полезно есть для сердца: врач назвал продукты, которые помогут прожить дольше

Главред расскажет, какие продукты могут уберечь сердце от раннего старения и все дольше сохранять его молодым.

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Врач назвал продукты, которые помогут прожить дольше / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Сердце - залог жизни человека. О здоровье именно этого органа стоит начать заботиться как можно раньше. Мы расскажем, чем можно подкормить сердце и как питаться, чтобы оно работало, как следует.

Что полезно есть для сердца

Врач Юрий Габорец в своем ТикТок рассказал, какие продукты помогают в работе сердца и облегчают ему процесс перекачивания крови.

Для начала нужно понять, что лучшие продукты для сердца те, которые не сгущают кровь, не поднимают давление и уровен сахара, а также холестерина. Такие продукты облегчают прокачивание крови.

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Первым местом в лучших продуктах для сердца является простая вода. Её необходимо пить с утра и на протяжении дня. При этом другая жидкость, употребляемая за день - не считается. Всё дело в том, что кофе, например, болше выводит из организма больше воды, чем дает.

Также полезно употреблять яблоки и сливы, зимой полезно добавлять в рацион гранат и апельсины.

Что самое полезное для сердца

Также врач добавляет, что стоит в оптимальной количестве употреблять грецкий орех, зеленые листья салата, шпинат, укроп, петрушку, оливковое масло холодного отжима и йогурт на кефирных грибах. Помимо прочего, для сердца очен полезна рыба, а именно - сельдь. Также стоит употреблять гречку, и обычную, и зеленую.

Какой овощ укрепляет сердце

Среди овощей полезными для сердца являются довольно многие. В первую очередь это брокколи. Также можно есть буряк и бобовые. И, конечно, не стоит забывать, что всё это работает вместе с внутренним покоем, хорошим сном и физической активности.

Смотрите видео о полезных для сердца продуктах:

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