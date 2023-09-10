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Что положить в мышеловку: от этих трех продуктов они без ума

Сергей Кущ
10 сентября 2023, 16:31 обновлено 10 сентября, 16:31
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Регулярная проверка и обслуживание мышеловок важны для эффективной борьбы с грызунами.
Что больше всего привлекает мышей
Что больше всего привлекает мышей / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Когда речь идет о борьбе с назойливыми мышами в доме или на участке, правильный выбор приманки и места установки мышеловки играют ключевую роль. В этой статье мы расскажем вам, какие приманки наиболее эффективны, что привлекает грызунов, и где лучше разместить ловушки.

Какая приманка для мышей лучше?

  • Сыр - миф или реальность? Сыр, возможно, является одной из самых популярных ассоциаций с мышами, но на практике это не всегда так. Мыши предпочитают более белковую пищу, такую как орехи, семена и бекон. Однако сыр может быть использован как часть приманки в сочетании с другими лакомствами, чтобы усилить ее эффективность.
  • Зерно и семена. Зерновые продукты и семена являются превосходным выбором для приманки. Мыши привлекаются к запаху и вкусу семян, поэтому они могут быть эффективным ингредиентом в вашей мышеловке. От овсянки до подсолнечных семян - вариантов много.
  • Сладости и шоколад. Мыши также могут быть привлечены сладостями, такими как мармелад или шоколад. Однако не стоит забывать, что это не самый надежный способ, так как сахар может привлечь и насекомых.

Где поставить мышеловку?

Выбор места для установки мышеловки критически важен. Важно помнить, что мыши передвигаются ближе к стенам и углам, поэтому рекомендуется размещать ловушки в следующих местах:

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  1. Углы комнат: Поставьте мышеловку в углу, ближе к стене. Мыши часто передвигаются вдоль стен и могут попасть в ловушку.
  2. Места активности: Разместите ловушку в месте, где вы заметили активность мышей, такие как следы или экскременты грызунов.
  3. Зоны с пищевыми запахами: Если у вас есть места, где хранится пища, это также хорошее место для установки мышеловки.

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