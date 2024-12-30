Чтобы не разозлить Зеленую Змею: каких цветов лучше избегать в новогоднюю ночь

Вы узнаете:
- Что надеть на Новый год 2025
- Каких цветов стоит избегать в новогоднюю ночь
- Какие украшения можно добавить к праздничному образу
Новый год - это особенный праздник, связанный с новыми начинаниями, мечтами и планами на будущее. Астролог Татьяна Михайленко уверена, что именно цвета и символы, которые будут сопровождать нас в эту магическую ночь способны повлиять на энергию следующего года.
Астролог рекомендует избегать красного цвета и его оттенков, ведь он может провоцировать напряжение из-за влияния энергии Марса.
Зеленый и коричневый - пока неактуальны для этого периода, хотя зеленый станет важным ближе к Китайскому Новому году, который наступит 29 января 2025 года.
Кроме того, Главред узнал, какие самые важные цвета новогодней ночи.
По словам Татьяна Михайленко, синий, голубой и фиолетовый будут оттенками удачи. Если вам не нравятся эти цвета или у вас их нет, то может подойти еще белый, который символизирует чистоту и начало нового. Еще можно выбрать серебряные оттенки.
Астролог добавляет, что наряды в новогоднюю ночь могут быть экстравагантными, блестящими или даже футуристическими.
Из украшений хорошо подойдет серебро и оттенки металла.
"Камни-талисманы: подходит Аметист, Лунный камень, Лазурит, Бирюза и Гематит и сияющие серебристые камни - энергетика этих камней также придаст силы и принесет удачу.", - написала Татьяна Михайленко.
Смотрите видео, в котором астролог рассказывает о главных цветах новогодней ночи:
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