Чтобы не разозлить Зеленую Змею: каких цветов лучше избегать в новогоднюю ночь

Каждая деталь новогодней ночи имеет особое значение и способна повлиять на то, каким будет весь следующий год.

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Какие главные цвета новогодней ночи 2025? / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что надеть на Новый год 2025

Каких цветов стоит избегать в новогоднюю ночь

Какие украшения можно добавить к праздничному образу

Новый год - это особенный праздник, связанный с новыми начинаниями, мечтами и планами на будущее. Астролог Татьяна Михайленко уверена, что именно цвета и символы, которые будут сопровождать нас в эту магическую ночь способны повлиять на энергию следующего года.

Астролог рекомендует избегать красного цвета и его оттенков, ведь он может провоцировать напряжение из-за влияния энергии Марса.

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Зеленый и коричневый - пока неактуальны для этого периода, хотя зеленый станет важным ближе к Китайскому Новому году, который наступит 29 января 2025 года.

Кроме того, Главред узнал, какие самые важные цвета новогодней ночи.

По словам Татьяна Михайленко, синий, голубой и фиолетовый будут оттенками удачи. Если вам не нравятся эти цвета или у вас их нет, то может подойти еще белый, который символизирует чистоту и начало нового. Еще можно выбрать серебряные оттенки.

Астролог добавляет, что наряды в новогоднюю ночь могут быть экстравагантными, блестящими или даже футуристическими.

Из украшений хорошо подойдет серебро и оттенки металла.

"Камни-талисманы: подходит Аметист, Лунный камень, Лазурит, Бирюза и Гематит и сияющие серебристые камни - энергетика этих камней также придаст силы и принесет удачу.", - написала Татьяна Михайленко.

Смотрите видео, в котором астролог рассказывает о главных цветах новогодней ночи:

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