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Цвет одежды по дням: как выбрать правильный цвет для каждого дня недели

Руслана Заклинская
2 декабря 2023, 23:07
Если вы хотите начать новую неделю с новыми силами и добиться успеха в важном проекте, обратите внимание на цвет одежды, которую вы носите.
Цвет одежды по дням: как выбрать правильный цвет для каждого дня недели
Какой цвет у дней недели / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Считается, что цвет одежды, которую мы носим, может влиять на наше самочувствие, настроение и даже удачу. В астрологии, каждому дню недели соответствует определенный цвет, который может положительно влиять на человека в этот день.

Какой цвет носить в понедельник

Понедельник - это день Луны, планеты, которая символизирует интуицию, эмоции и женскую силу. Поэтому в этот день рекомендуется носить одежду белого, серебристого или черного цвета. Эти цвета помогают расслабиться, восстановить силы и гармонизировать внутренний мир.

Цвет одежды по дням: как выбрать правильный цвет для каждого дня недели
Белый свитер / Фото: instagram.com / moloko___store

Белый цвет символизирует чистоту, новое начало и неопределенность. Он ассоциируется с духовностью. В свою очередь, серый цвет символизирует баланс, гармонию и стабильность. Это также связано с эмоциями. А черный цвет - силу, власть и таинственность. Ассоциируется этот цвет с подсознанием.

видео дня

Какой цвет носить во вторник

В астрологии вторник - это день планеты Марс. Он символизирует энергию, активность и военную силу. В связи с этим, цвета, которые стоит надевать ввторок, включают красный, оранжевый или яркие цвета. Эти оттенки ассоциируются с энергией, силой, определенностью и волевыми качествами, которые помогают чувствовать себя активнее и решительнее в этот день.

Цвет одежды по дням: как выбрать правильный цвет для каждого дня недели
Красное платье / Фото: instagram.com / personal_vavilon

Какой цвет в среду

Среда связана с планетой Меркурий. Меркурий символизирует ловкость, коммуникацию и умственную активность. Цвета, которые ассоциируются с Меркурием и можно выбрать для ношения в среду - это оттенки голубого, серого, яркого желтого или весенние пастельные оттенки. Эти цвета могут подчеркнуть вашу интеллектуальную гибкость и повысить коммуникативные качества во время общения.

Какой цвет одежды в четверг

Четверг - это день Юпитера, планеты, которая символизирует силу, власть и успех. Поэтому в этот день рекомендуется носить одежду синего, фиолетового или бордового цвета. Эти цвета помогают повысить самооценку, уверенность в себе и привлечь удачу.

Цвет одежды по дням: как выбрать правильный цвет для каждого дня недели
Синий костюм / Фото: instagram.com / barva.in.ua

Какие цвета носить в пятницу

Пятница - это день Венеры, планеты, которая символизирует любовь, красоту и удовольствие. Поэтому в этот день рекомендуется носить одежду красного, розового или зеленого цвета. Эти цвета помогают пробудить чувственность, привлекательность и притянуть любовь.

Цвет одежды для субботы

Суббота связана с планетой Сатурн, которая символизирует ответственность, уверенность и устойчивость. Цвета, ассоциирующиеся с Сатурном - это темно-синие, черные и фиолетовые оттенки. Эти цвета могут подчеркнуть вашу стойкость и концентрацию на целях.

Цвет одежды по дням: как выбрать правильный цвет для каждого дня недели
Черное платье / Фото: instagram.com / smiluva.shop

Одежду какого цвета надеть в воскресенье

Воскресенье связано с Солнцем, поэтому цвета, которые можно выбрать в этот день - это яркие и теплые оттенки, такие как золотой, оранжевый, желтый или красный. Эти цвета символизируют энергию, свет и оптимизм.

Какой цвет одежды привлекает деньги

Согласно верованиям некоторых культур, зеленый цвет часто ассоциируется с процветанием, плодородием и деньгами. Он символизирует рост и способность привлекать материальные блага.

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