Зачем пираты носили серьги: 4 причины, которые вас удивят

Время пиратов давно прошло, и существует несколько теорий и легенд, объясняющих, почему они носили серьги. Большинство из них не имеют четких исторических доказательств и могут быть скорее мифами и романтическими представлениями о пиратах.
Определения своей национальности
По одной из версий, серьги могли служить пиратам для обозначения своей национальности. Например, некоторые утверждают, что испанские пираты носили серьги в правом ухе, а английские в левом, чтобы показать свою принадлежность к определенной группе.
Суеверие и сокрытие болезней
Некоторые верят, что пираты носили серьги в ушах, чтобы отогнать злых духов и предотвратить болезни, так как ухо считалось чувствительным к внешнему воздействию.
Украшение и символ статуса
По другой теории, пираты могли носить серьги просто как украшение или для подчеркивания своего статуса. Носить драгоценности и украшения было способом проявить свое богатство и уверенность.
Практичность
Некоторые пираты могли использовать серьги для хранения своих драгоценностей или для обмена на товары и услуги в случае необходимости.
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