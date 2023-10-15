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Зачем пираты носили серьги: 4 причины, которые вас удивят

Сергей Кущ
15 октября 2023, 11:19 обновлено 15 октября, 11:19
Пираты носили серьгу в ухе совсем не для красоты, как можно подумать.
Зачем пираты носили серьги
Зачем пираты носили серьги / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Время пиратов давно прошло, и существует несколько теорий и легенд, объясняющих, почему они носили серьги. Большинство из них не имеют четких исторических доказательств и могут быть скорее мифами и романтическими представлениями о пиратах.

Определения своей национальности

По одной из версий, серьги могли служить пиратам для обозначения своей национальности. Например, некоторые утверждают, что испанские пираты носили серьги в правом ухе, а английские в левом, чтобы показать свою принадлежность к определенной группе.

Суеверие и сокрытие болезней

Некоторые верят, что пираты носили серьги в ушах, чтобы отогнать злых духов и предотвратить болезни, так как ухо считалось чувствительным к внешнему воздействию.

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Украшение и символ статуса

По другой теории, пираты могли носить серьги просто как украшение или для подчеркивания своего статуса. Носить драгоценности и украшения было способом проявить свое богатство и уверенность.

Практичность

Некоторые пираты могли использовать серьги для хранения своих драгоценностей или для обмена на товары и услуги в случае необходимости.

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