День святого Николая: как загадать вещий сон и узнать имя суженого

Гадания на Николая / depositphotos.com/

День святого Николая – 19 декабря с нетерпением ждут дети, они с утра заглядывают под подушкой в надежде увидеть вкусное лакомство. А взрослые просят у святого заступничества и верят, что в этот день можно заглянуть в будущее и узнать свою судьбу.

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День святого Николая в народе называли Никола Зимний. Согласно поверью, энергетика праздника настолько сильна, что любое загаданное желание может сбыться, если только оно от чистого сердца. Также наши предки верили, что в этот день открывается грань между прошлым и будущим и можно увидеть свою судьбу и привлечь вещий сон.

Гадания на День святого Николая

Вместе с детьми, которые ожидали подарков от святого под подушкой, праздника Николая Чудотворца ждали молодые незамужние девушки. В ночь с 18 на 19 декабря они стремились узнать имя суженого и как скоро им ждать сватов.

Гадание на судьбу

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Этот обряд покажет насколько большой будет будущая семья и сколько детей стоит ожидать. В ночь на 19 декабря необходимо взять небольшое зеркальце, подойти с ним к окну и "поймать" в отражении луну. Затем нужно всмотреться в зеркало. Отражений луны станет несколько. Количество отражений и есть число членов семьи.

Гадание на замужество

Чтобы узнать, состоится ли свадебное торжество в следующем году нужно взять обручальное кольцо девушки, которая счастлива в браке и подвесить его на собственном волосе над стаканом воды. Если кольцо не касается стенок стакана и быстро крутится – к скорому замужеству. А если украшение движется медленно - надеяться на свадьбу в следующем году не стоит.

Гадание на имя жениха

Наиболее любопытные не останавливаются просто на предсказании скорой свадьбы, а хотят полностью прояснить ситуацию, узнав имя суженого. Если ранее имена писали на кусочках бересты, то теперь погадать на будущего мужа можно написав 13 разных имен и положив листочки под подушку в ночь на святого Николая. После этого нужно быстро уснуть ни с кем не разговаривая. Наутро выбрать три листика с именами. На одном из них – ваша судьба.

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Гадание на желание

Наши предки верили, что Николай Чудотворец слышит искренние желания и помогает людям воплощать их в жизнь. Для ритуала понадобится икона святого Николая и 40 церковных свечей. В ночь с 18 на 19 декабря расставьте свечи по кругу перед иконой и зажгите их. Пока горят все свечи необходимо представлять свое желание в мельчайших деталях, обращаясь к святому со словами:

Чудотворец Николай, помоги мне в желаниях моих бренных. Не сердись на просьбу дерзкую, но и не покинь меня в делах суетных. Что во благо возжелаю, исполни своей милостью. Коли лихое хочу, отврати напасти. Пускай все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя. Аминь.

После этого необходимо поставить икону у изголовья кровати на ночь и поблагодарить Николая за то, что он исполнит желание.

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Как загадать вещий сон на День святого Николая

Сны в этот день также обладают особой энергетикой и могут нести в себе важные подсказки. Чтобы получить ответ на свой вопрос через сны, необходимо четко его сформулировать и перед тем, как лечь спать тихо произнести:

Приходи ко мне Чудотворец Никола, покажи мою долю.

Сон с 18 на 19 декабря будет вещим. Только трактовать его нужно не по сонникам, а руководствуясь своей интуицией.