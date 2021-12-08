УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

День святого Николая: как загадать вещий сон и узнать имя суженого

8 декабря 2021, 13:49

Как загадать желание на День святого Николая и узнать повезет ли выйти замуж в следующем году - в материале Главреда.

гадания на Николая
Гадания на Николая / depositphotos.com/

День святого Николая – 19 декабря с нетерпением ждут дети, они с утра заглядывают под подушкой в надежде увидеть вкусное лакомство. А взрослые просят у святого заступничества и верят, что в этот день можно заглянуть в будущее и узнать свою судьбу.

О том, какие церковные праздники и важные даты мы будем отмечать в наступающем году, читайте в нашем материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.

День святого Николая в народе называли Никола Зимний. Согласно поверью, энергетика праздника настолько сильна, что любое загаданное желание может сбыться, если только оно от чистого сердца. Также наши предки верили, что в этот день открывается грань между прошлым и будущим и можно увидеть свою судьбу и привлечь вещий сон.

Гадания на День святого Николая

Вместе с детьми, которые ожидали подарков от святого под подушкой, праздника Николая Чудотворца ждали молодые незамужние девушки. В ночь с 18 на 19 декабря они стремились узнать имя суженого и как скоро им ждать сватов.

Гадание на судьбу

Реклама

Этот обряд покажет насколько большой будет будущая семья и сколько детей стоит ожидать. В ночь на 19 декабря необходимо взять небольшое зеркальце, подойти с ним к окну и "поймать" в отражении луну. Затем нужно всмотреться в зеркало. Отражений луны станет несколько. Количество отражений и есть число членов семьи.

Гадание на замужество

Чтобы узнать, состоится ли свадебное торжество в следующем году нужно взять обручальное кольцо девушки, которая счастлива в браке и подвесить его на собственном волосе над стаканом воды. Если кольцо не касается стенок стакана и быстро крутится – к скорому замужеству. А если украшение движется медленно - надеяться на свадьбу в следующем году не стоит.

Гадание на имя жениха

Наиболее любопытные не останавливаются просто на предсказании скорой свадьбы, а хотят полностью прояснить ситуацию, узнав имя суженого. Если ранее имена писали на кусочках бересты, то теперь погадать на будущего мужа можно написав 13 разных имен и положив листочки под подушку в ночь на святого Николая. После этого нужно быстро уснуть ни с кем не разговаривая. Наутро выбрать три листика с именами. На одном из них – ваша судьба.

Читайте такжеКогда день святого Николая 2021 в Украине: дата, традиции праздника и запреты дня

Гадание на желание

Наши предки верили, что Николай Чудотворец слышит искренние желания и помогает людям воплощать их в жизнь. Для ритуала понадобится икона святого Николая и 40 церковных свечей. В ночь с 18 на 19 декабря расставьте свечи по кругу перед иконой и зажгите их. Пока горят все свечи необходимо представлять свое желание в мельчайших деталях, обращаясь к святому со словами:

Чудотворец Николай, помоги мне в желаниях моих бренных. Не сердись на просьбу дерзкую, но и не покинь меня в делах суетных. Что во благо возжелаю, исполни своей милостью. Коли лихое хочу, отврати напасти. Пускай все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя. Аминь.

После этого необходимо поставить икону у изголовья кровати на ночь и поблагодарить Николая за то, что он исполнит желание.

Читайте такжеПравославный календарь на декабрь 2021: важные церковные даты и праздники

Как загадать вещий сон на День святого Николая

Сны в этот день также обладают особой энергетикой и могут нести в себе важные подсказки. Чтобы получить ответ на свой вопрос через сны, необходимо четко его сформулировать и перед тем, как лечь спать тихо произнести:

Приходи ко мне Чудотворец Никола, покажи мою долю.

Сон с 18 на 19 декабря будет вещим. Только трактовать его нужно не по сонникам, а руководствуясь своей интуицией.

viber
Николай Чудотворец День святого Николая
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Зацветет даже палка: как приготовить суперотвар для комнатных растений из того, что есть под рукойЗацветет даже палка: как приготовить суперотвар для комнатных растений из того, что есть под рукой Готовьтесь к аномалии: синоптик удивил неожиданным прогнозом на зимуГотовьтесь к аномалии: синоптик удивил неожиданным прогнозом на зиму Не вздумайте выбрасывать: где можно использовать луковую шелуху, яичную скорлупу и банановую кожуруНе вздумайте выбрасывать: где можно использовать луковую шелуху, яичную скорлупу и банановую кожуру Уберите здесь немедленно: 5 самых грязных мест в доме, которые забывают приводить в порядокУберите здесь немедленно: 5 самых грязных мест в доме, которые забывают приводить в порядок Приметы на 30 ноября: что нельзя делать в день святого Григория и как не попасть в бедуПриметы на 30 ноября: что нельзя делать в день святого Григория и как не попасть в беду
13:49

Попробуйте приготовить прямо сейчас: эти блюда привлекут удачу на Новый год 2022

13:49

День святого Николая: как загадать вещий сон и узнать имя суженого

13:39

В Черкасской области студенты планировали массовый расстрел в колледже

13:31

Печатный станок и обвал курса: что ждет экономику Украины в случае нападения РФ

13:25

Кулеба едет в Британию: на повестке дня стратегическое партнерство между странамиВидео

Реклама
13:23

Эрдоган объявил о помощи в решении конфликта России и Украины и назвал главные цели АнкарыВидео

13:11

20 раз ударил ножом и убрал за собой: под Тернополем жестоко убили молодую девушку

13:03

В Виннице по программе "Большая стройка" реконструировали полувековой спорткомплекс

13:00

Гороскоп на завтра 9 декабря 2021: Близнецам – вещие сны, Львам – удачные совпадения, Скорпионам – хитростьВидео

12:41

"ЙЕ Энергия" предлагает бизнесу зафиксировать цену на электроэнергию в первом квартале 2022 года

12:27

В Германии впервые за 16 лет избрали нового канцлера – им стал лидер СДПГ Олаф ШольцВидео

12:26

Запугивал и облил серной кислотой: в Хмельницкой области отец развращал 14-летнюю дочь

12:24

В Украине будет расширен перечень профессий с обязательной вакцинацией от COVID-19Видео

12:17

Кто чаще всего умирает от COVID-19 - ученые назвали самых уязвимых к вирусу людейВидео

11:44

Анна Седокова показала, как выглядела в 18 лет до ВИА Гры, троих детей и славы

11:29

Он в коме и самостоятельно не дышит: в центре Черновцов маршрутка сбила пенсионера

11:19

Банкомат ПриватБанка "обсчитал" украинца: недовольный клиент сообщил подробности

10:58

Славянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастье

10:49

"Что-то подсыпали в бокал": в Польше украинец спустил в стрип-баре почти миллион гривен сбережений

10:36

Мужчина убил семью и совершил самоубийство, чтобы избежать ареста за фейковый COVID-сертификат

Реклама
10:13

Третья доза прививки в январе и новая вспышка COVID-19: Украина продолжает борьбу с вирусомВидео

10:07

Пытки возле школы длились полтора часа: подростки по-зверски избили ногами троих девочекВидео

09:33

К чему снятся духи: толкование известных сонников

09:26

Улицы превратятся в каток: украинцев предупредили о сильном гололеде в ряде областейВидео

09:17

Когда день святого Николая 2021 в Украине: дата, традиции праздника и запреты дня

08:54

Гороскоп на сегодня 8 декабря 2021: Ракам – соперница, Девам – удивительные события, Рыбам - врагиВидео

08:37

В США заявили, что "Северный поток-2" заморозят в случае вторжения России в УкраинуВидео

08:36

Россию из-за атаки на Украину отключат от мировой финсистемы: США предупредили Москву о мощном удареВидео

08:33

Коронавирус в Украине 8 декабря: число новых больных за сутки превысило 9 тысяч

08:28

"Зрады" Украины за океаном нетмнение

08:23

В Украину ворвется потепление до +15 посреди декабря: синоптик назвала датуВидео

07:18

Маленькая доза может заразить много людей: названа главная опасность COVID-штамма ОмикронВидео

07:10

Запугивание Украины и сценарий РФ по Донбассу: Илларионов заявил о поддержке у Байдена планов ПутинаВидео

06:46

"Готовы сделать то, что не сделали в 2014-м": Байден припугнул Путина из-за УкраиныВидео

06:20

Россия рискует обнаружить, что она отнюдь не Советский Союзмнение

06:10

Военная операция против Украины грозит Путину поражением: в России объяснили планы КремляВидео

06:10

Ждите аномалию: синоптик ошарашили прогнозом с неожиданным феноменомВидео

05:58

В моду на зиму 2022 вернулась короткая стрижка необыкновенной красоты французский боб из 60-хФото

05:40

Вкуснейший печеночный торт на Новый год 2022: самый простой рецепт за 15 минут

05:10

Закупайтесь с умом: как сэкономить на новогоднем столе и не разочаровать гостейВидео

Реклама
04:31

Идеальная чистота за 20 минут: как правильно убирать кухню

04:15

Умерла испанская актриса - звезда сериала Просто Мария

04:04

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для земных знаков - Тельцов, Дев, КозероговВидео

03:55

В Украине остановился рост цен на самый популярный продуктВидео

03:45

Дочь Брежневой без бюстгальтера позировала на капоте машины

03:30

ВОЗ назвала неэффективным популярный способ лечения коронавирусаВидео

02:42

В Киеве отменяют рейсы городской электрички: полный списокВидео

02:32

Кто мог стать звездной героиней Холостячки вместо Златы Огневич - раскрыто имя главной конкурентки

02:20

Как отчистить духовку: нужны всего лишь подручные средства и 5 минут времени

01:20

Названо необычное свойство чая с мятой - ароматный напиток поможет похудетьВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять