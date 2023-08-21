Девушка публикует в TikTok множество видеороликов о красоте - от простых лайфхаков до советов по прическам, макияжу и уходу за кожей.

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Девушка поделилась гениальным лайфхаком по спасению остатков косметики в тюбике / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Знание того, что в тюбике есть еще тональный крем, солнцезащитный крем или консилер, и невозможность достать его - очень сильно раздражает.

Девушка публикует в TikTok множество видеороликов о красоте - от простых лайфхаков до советов по прическам, макияжу и уходу за кожей.

В одном из видеороликов она поделилась гениальным способом выжать максимум из тюбика, в котором, казалось, уже не осталось косметики.

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Она просто отрезала верхнюю часть и выдавила остатки, которые можно использовать еще не один раз, тем самым дав вам время купить новый тюбик с косметикой.

"Представьте, что вы не делаете этого и тратите весь этот продукт впустую!", - говорит девушка на видео.

Как выжать максимум из тюбика / скриншот с видео

Ранее мы писали, что в TikTok появилось видео, на котором девушка показала, как убрать неприятный запах из мусорного ведра при помощи всего двух ингредиентов.

Также мы рассказывали, что девушка показала, как легко отмыть банку изнутри. Ваша банка будет до скрипа чистой и готовой к использованию всего после нескольких манипуляций.

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