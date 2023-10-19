Девушка положила в микроволновку грязные носки, а достала их уже идеально чистыми

Она показала умный способ, который позволяет сделать ваши носки снова абсолютно белыми.
Белые носки часто становятся проблемой для многих хозяек - они могут пачкаться легко, а их белизну сложно восстановить с помощью обычной стирки в стиральной машине.
Зачастую приходится использовать различные методы, такие как замачивание, долгое оттирание вручную и кипячение, чтобы вернуть носкам первозданный вид. Девушка показала умный способ, который позволяет сделать ваши носки снова абсолютно белыми всего за несколько минут.
Вот как это сделать:
- Промойте носки под проточной водой. Затем тщательно намылите их с помощью хозяйственного мыла.
- Уложите носки в полиэтиленовый пакет и завяжите его. Это важный шаг, так что обязательно убедитесь, что пакет закрыт.
- Поместите пакет с носками в микроволновку. Но будьте осторожны и следите за временем. Включите микроволновку на 1 минуту, затем 4 раза по 30 секунды. Важно помнить, что нужно быть осторожным, чтобы не допустить, чтобы пакет лопнул или расплавился.
- После обработки в микроволновке осторожно откройте пакет. Будьте осторожны, так как носки и пакет будут горячими.
Кстати, за это время ваши носки будут не единственными, что станет чище – микроволновка также очистится от жира. Протрите ее тряпочкой, и она засияет!
Осталось только промыть носки под водой, отжать и поставить сушиться. В результате ваши носки станут снова ярко белыми.
Смотрите видео о том, как постирать носки в микроволновке:
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