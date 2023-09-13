Девушка постоянно наносит йод на голову: что происходит с ее волосами

Волосы - важная составляющая красоты и привлекательности каждой женщины. В мире существует огромная масса средств для поддержания их красоты, некоторые из которых очен удивляют.
Одна девушка на своем канала в YouTube рассказала, как йод влияет на волосы и как его наносить.
Для чего ополаскивать волосы йодом
У многих женщин в жизни случается период, когда волосы выпадают больше и чаще, чем обычно. Выпадение волосы - это нормальный природный процесс, однако если он не становится значительным и масштабным.
Йод принимает активное участие в восстановлении и состоянии волосяной фолликулы. Именно по этому некоторые женщины ополаскивают волосы раствором с йодом каждый раз после мытья. Этот способ может сделать волосы более сильными и остановить выпадение.
Можно ли использовать йод для волос
Йод для волос при правильной дозировке полезен, как внутренне так и внешне. Однако с наружным применением нужно быть осторожным, ведь светлым волосам он может придать неприятный желтый оттенок. На два литра необходимо использовать 10 капель йода и ополаскивать раствором волосы после мытья.
Смотрите видео о том, как девушка наносит йод на волосы:
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