Девушка постоянно наносит йод на голову: что происходит с ее волосами

Главред расскажет, для чего ополаскивать волосы йодом и что это может дать.

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Для чего ополаскивать волосы йодом / коллаж: Главред, фото: скриншот

Волосы - важная составляющая красоты и привлекательности каждой женщины. В мире существует огромная масса средств для поддержания их красоты, некоторые из которых очен удивляют.

Одна девушка на своем канала в YouTube рассказала, как йод влияет на волосы и как его наносить.

Для чего ополаскивать волосы йодом

У многих женщин в жизни случается период, когда волосы выпадают больше и чаще, чем обычно. Выпадение волосы - это нормальный природный процесс, однако если он не становится значительным и масштабным.

Йод принимает активное участие в восстановлении и состоянии волосяной фолликулы. Именно по этому некоторые женщины ополаскивают волосы раствором с йодом каждый раз после мытья. Этот способ может сделать волосы более сильными и остановить выпадение.

Можно ли использовать йод для волос

Йод для волос при правильной дозировке полезен, как внутренне так и внешне. Однако с наружным применением нужно быть осторожным, ведь светлым волосам он может придать неприятный желтый оттенок. На два литра необходимо использовать 10 капель йода и ополаскивать раствором волосы после мытья.

Смотрите видео о том, как девушка наносит йод на волосы:

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