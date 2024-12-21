"Дощ падає" или "дощ іде" - как правильно говорить: ответ удивит многих

Употребляя эти словосочетания, довольно легко ошибиться.

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Как правильно говорить "дощ падає" или "дощ іде"/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Вы узнаете:

Как правильно говорить - "дощ падає" или "дощ іде"

Какую ошибку не стоит допускать

Нередко, когда мы разговариваем о погоде с другими людьми, может прозвучать фраза "на вулиці іде сніг" или "краще без парасольки на вулицю не виходити, адже там падає дощ".

Но какой тогда вариант правильный - "сніг" и "дощ" на самом деле "ідуть" или "падають? Ответ на этот вопрос дала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг". Помните этот стишок из детской азбуки? Кстати, многих интересует - "сніг падає" или все-таки "сніг іде"? Как правильно? А правильные оба варианта - "сніг падає" и "сніг іде". Можете говорить, как вам нравится", - объяснила она.

Также Багний отметила, что то же самое касается дождя. "Дощ" также "падає" и "іде" - и так, и так правильно на украинском.

Смотрите видео о том, как правильно говорить "дощ падає" или "дощ іде":

Ранее Главред рассказал, почему "грудень" имеет такое название - правильный ответ знают не все. Ольга Багний отметила, что первый месяц зимы не всегда назывался "груднем" - на протяжении многих веков его называли по-другому.

Также Ольга Багний рассказала, что означает "ходити іменинником". Довольно часто состояние человека, которое можно описать таким фразеологизмом, мы называем другими словами. Но не лишним будет знать еще и такое благозвучное выражение.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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