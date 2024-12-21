"Дощ падає" или "дощ іде" - как правильно говорить: ответ удивит многих

Вы узнаете:
- Как правильно говорить - "дощ падає" или "дощ іде"
- Какую ошибку не стоит допускать
Нередко, когда мы разговариваем о погоде с другими людьми, может прозвучать фраза "на вулиці іде сніг" или "краще без парасольки на вулицю не виходити, адже там падає дощ".
Но какой тогда вариант правильный - "сніг" и "дощ" на самом деле "ідуть" или "падають? Ответ на этот вопрос дала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг". Помните этот стишок из детской азбуки? Кстати, многих интересует - "сніг падає" или все-таки "сніг іде"? Как правильно? А правильные оба варианта - "сніг падає" и "сніг іде". Можете говорить, как вам нравится", - объяснила она.
Также Багний отметила, что то же самое касается дождя. "Дощ" также "падає" и "іде" - и так, и так правильно на украинском.
Смотрите видео о том, как правильно говорить "дощ падає" или "дощ іде":
@sametak1064 Снег падает или снег идет? Как правильно? ?️❄️ #правильноукраїнською#мова #мова#укаїнськийтікток#українськамова♬ original sound - Правильно українською
Ранее Главред рассказал, почему "грудень" имеет такое название - правильный ответ знают не все. Ольга Багний отметила, что первый месяц зимы не всегда назывался "груднем" - на протяжении многих веков его называли по-другому.
Также Ольга Багний рассказала, что означает "ходити іменинником". Довольно часто состояние человека, которое можно описать таким фразеологизмом, мы называем другими словами. Но не лишним будет знать еще и такое благозвучное выражение.
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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