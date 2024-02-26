Она может быть предупреждающим знаком о грядущих серьезных проблемах с вашим водопроводом.

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Эксперт по сантехнике назвал заметную деталь, которая может привести к катастрофе / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мало кто знает, но изменение цвета водопроводной трубы может свидетельствовать о более серьезной проблеме в вашей водопроводной системе.

По словам эксперта по сантехнике Питера Клейтона из компании Trade Plumbing, если вы заметили зеленые трубы, то вам пора начинать беспокоиться, пишет express.co.uk.

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"Медные трубы зеленеют, когда проходят через процесс, называемый окислением; это происходит в результате воздействия на трубы кислорода и воды, что приводит к разрушению металла. Зеленый цвет называется патиной, и он может указывать на более серьезные проблемы в вашей водопроводной системе", - поделился эксперт.

Хотя окисленные трубы не являются чем-то серьезным и не влияют на качество вашей воды, они могут быть предупреждающим знаком о грядущих серьезных проблемах, уверяет Клейтон.

"Если трубы непосредственно рядом с вашим резервуаром для воды окислены, есть большая вероятность, что это может указывать на утечку в этой области. Часто это может быть проблема с медным соединением, которое крепит трубы к баку. Если это медное соединение неисправно или плохо подогнано, оно будет пропускать небольшое количество воды и со временем приведет к окислению труб", - пояснил эксперт.

Он отметил, что если оставить все как есть, то окисленные трубы со временем станут слабее и могут в конце концов треснуть или лопнуть, что станет сантехнической катастрофой - и к тому же дорогостоящей.

К счастью, вы можете стереть налет, чтобы предотвратить дальнейшую коррозию труб.

"Для удаления зеленой субстанции с труб можно использовать кислотный раствор. Я рекомендую приготовить смесь из одной части пищевой соды и одной части уксуса, аккуратно нанести эту пасту на трубы с помощью зубной щетки или губки и оставить на трубах. Через 30 минут удалите пасту влажной тряпкой с мылом, и ваши трубы будут как новенькие", - посоветовал эксперт.

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