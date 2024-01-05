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Это поможет даже в экстренном случае: как погладить одежду, если нет утюга

Лидия Неплях
5 января 2024, 17:11
Такой лайфхак очень удобен для тех, кто часто ездит в путешествия.
Это поможет даже в экстренном случае: как погладить одежду, если нет утюга
Что можно использовать вместо утюга / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (khutoraesthetic)

Обычный утюг - не всегда обязательный инструмент в решении вопроса с глажкой. Если вы ищете простой и быстрый способ управляться со складками на вашей одежде, но не имеете на это времени, воспользуйтесь одним лайфхаком, которым поделилась девушка в TikTok.

Как погладить вещи без утюга

"Это можно очень просто сделать, даже тогда, когда вы оделись и поняли, что вещи надо было гладить, а времени уже нет", - начала видео девушка.

Если утюга не оказалось под рукой, используйте вместо него обычный фен с узкой насадкой. Автор лайфхака говорит, что она использует профессиональный фен, и он очень мощно отпарил вещи за считанные минуты. Однако для этого необязательно брать профессиональный девайс, достаточно использовать обычный, главное условие - горячий воздух.

видео дня

Такой лайфхак очень удобен для тех, кто ездит в путешествия, погладить вещи можно даже компактными моделями для поездок. Автор видео предостерегает, что делать это нужно осторожно, чтобы не сжечь фен или не обжечься.

Другие методы, как погладить одежду без утюга

Чтобы выгладить вещи без утюга, можно использовать несколько альтернативных методов:

  • Паровая ванна: Повесьте одежду в ванной, принимая горячий душ. Пар поможет разгладить складки.
  • Использование тяжелых предметов: Положите одежду на ровную поверхность и используйте тяжелые предметы (например, книги), чтобы выровнять ткань.
  • Спрей для разглаживания заломов: Вы можете сделать домашний спрей, смешав воду с небольшим количеством кондиционера для волос или уксуса. Распылите раствор на одежду и разгладьте руками.
  • Использование полотенца: Положите одежду на ровную поверхность, накройте ее влажным полотенцем и надавите руками, чтобы разгладить морщины.
  • Глажка с помощью чайника: Нагрейте воду в чайнике и используйте пар, который выходит из него, чтобы разглаживать морщины на расстоянии.

Эти методы могут быть особенно полезны в путешествиях или когда доступ к традиционному утюгу ограничен.

Смотрите, как погладить вещи без утюга:

@khutoraesthetic В ЭКСТРЕННОМ СЛУЧАЕ ВЕЩИ МОЖНО ГЛАДИТЬ БЕЗ УТЮГА, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ УЖЕ ОДЕТЫ✅ # идеидлядому#утюг#отпариватель#уход# ЛАЙФХАК оригінальний оригинальный звук-эстетика ХУТОРА ? ?

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