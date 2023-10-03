Этот нетривиальный вопрос собъет с толку вашего друга: блогер поделилась секретом

Задумывались ли вы, насколько хорошо ваш партнер или близкий друг вас знает? Речь не только о бытовых моментах (хотя о них тоже), но и душевном состоянии, о ваших привычках в общении.
Если вы и интересовались этим у близкого человека, есть один вопрос, который вы точно не задавали. Тиктокерша под ником questionsforlove вдруг выдала, что "уверена" в его уникальности. Реакция в соцсетях не заставила себя долго ждать и только подтвердила предположение блогерши.
В итоге ролик завирусился и собрал сотни комментариев.
"Хотите знать, насколько хорошо вас знает ваш партнер или лучший друг? Задайте им такой вопрос: Если бы кто-то сказал тебе, что видел, как я ругаюсь с незнакомцем на улице, что бы ты сделал? Ты сразу подумаешь, что я с ним спорю?"- поинтересовалась девушка.
@questionsforlove
he said initiation to it would be rapping look at me now full speed with no music on ??? (question credit: agapé app)♬ original sound - Questions for Love
Ответы буквально "посыпались". Одна пользовательница пошутила, что ее парень сказал бы, что она будет спорить "из-за Тейлор Свифт". Другой подписчик весело пошутил, что его партнерша в таком случае заметит: "Это был бы не ты, ты не разговариваешь с незнакомцами".
Ранее Главред писал о трех вещах, которые делает мужчина, если вас не любит. Однако в любом случае у человека лучше переспросить, чтобы узнать о его скрытых чувствах. Ведь "сигналы" иногда могут неправильно трактоваться.
Более того, в любовных отношениях рано или позно всегда наступает кризис, и не все пары могут его преодолеть. Причин может быть много. Главред объяснял, как узнать, изменяет ли муж.
Узнавайте, о самом опасном периоде для пар.
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