Этот нетривиальный вопрос собъет с толку вашего друга: блогер поделилась секретом

Будьте осторожны - вопрос может не только разрядить ситуацию, но и озадачить близкого человека.

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Вопрос девушки озадачил сеть / Коллаж Главреда. Фото: Скриншот, УНИАН

Задумывались ли вы, насколько хорошо ваш партнер или близкий друг вас знает? Речь не только о бытовых моментах (хотя о них тоже), но и душевном состоянии, о ваших привычках в общении.

Если вы и интересовались этим у близкого человека, есть один вопрос, который вы точно не задавали. Тиктокерша под ником questionsforlove вдруг выдала, что "уверена" в его уникальности. Реакция в соцсетях не заставила себя долго ждать и только подтвердила предположение блогерши.

В итоге ролик завирусился и собрал сотни комментариев.

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"Хотите знать, насколько хорошо вас знает ваш партнер или лучший друг? Задайте им такой вопрос: Если бы кто-то сказал тебе, что видел, как я ругаюсь с незнакомцем на улице, что бы ты сделал? Ты сразу подумаешь, что я с ним спорю?"- поинтересовалась девушка.

@questionsforlove he said initiation to it would be rapping look at me now full speed with no music on ??? (question credit: agapé app) ♬ original sound - Questions for Love

Ответы буквально "посыпались". Одна пользовательница пошутила, что ее парень сказал бы, что она будет спорить "из-за Тейлор Свифт". Другой подписчик весело пошутил, что его партнерша в таком случае заметит: "Это был бы не ты, ты не разговариваешь с незнакомцами".

Ранее Главред писал о трех вещах, которые делает мужчина, если вас не любит. Однако в любом случае у человека лучше переспросить, чтобы узнать о его скрытых чувствах. Ведь "сигналы" иногда могут неправильно трактоваться.

Более того, в любовных отношениях рано или позно всегда наступает кризис, и не все пары могут его преодолеть. Причин может быть много. Главред объяснял, как узнать, изменяет ли муж.

Узнавайте, о самом опасном периоде для пар.

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