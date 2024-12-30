Где 3 отличия: чем отличаются два рисунка - надо угадать за 17 секунд

Непросто будет понять, какими именно деталями отличаются две картинки, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми.

https://glavred.info/life/gde-3-otlichiya-chem-otlichayutsya-dva-risunka-nado-ugadat-za-17-sekund-10626368.html Ссылка скопирована

Надо найти 3 отличия за 17 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Головоломки, в которых нужно отыскать отличия между картинками, лишь на первый взгляд могут казаться простыми. На самом деле после начала разгадывания таких загадок часто становится понятно, что они не такие легкие, как кажется на первый взгляд.

Однако если регулярно разгадывать такие загадки, то каждая следующая будет казаться легче предыдущей. Такие интеллектуальные тренировки со временем могут дать очень хорошие плоды.

видео дня

В следующей загадке нужно найти три различия между двумя картинками, на которых изображены два телефона, пишет jagranjosh.

На первый взгляд может казаться, будто бы две картинки выглядят очень похоже, что они практически идентичны. Но на самом деле это не так. Если внимательнее присмотреться, то становится понятно, что различия между ними все-таки есть, просто спрятаны они очень искусно.

Попробуйте внимательно присмотреться к обоим рисункам, не отвлекаться и отыскать все отличительные детали настолько быстро, как вам только удастся.

Однако во время разгадывания загадки придется спешить, ведь на задание дается ограниченное количество времени - всего 17 секунд. Не каждому удастся справиться с загадкой за такой короткий отрезок времени.

Нужно найти 3 отличия за 17 секунд/ jagranjosh

Некоторые из отличительных деталей будет легче увидеть, тогда как на поиск других придется потратить немало времени.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Непросто будет найти все отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой только чрезвычайно умные люди найдут 3 отличия за 15 секунд. Непросто будет заметить, где именно спрятаны несколько деталей, которые делают две картинки неодинаковыми.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой за 12 секунд надо угадать, чем отличаются две уборщицы. Непросто будет понять, какие именно детали отличают одну картинку от другой.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред