Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 12 секунд найти магнит

Когда нужно немного передохнуть, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии порой помогают не только расслабиться, но и потренировать концентрацию. На этот раз нам нужно найти магнит во дворе среди других предметов.
Головоломка от Indiatimes потребует от нас максимальной внимательности к деталям. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно рассмотреть всю картинку, и тогда удастся отыскать магнит.
На картинке – дедушка и внук, которые мастерят шалаш на дереве. Также показаны магнитофон, велосипед, столик, дома и даже письма. Нам нужно отыскать магнит.
Дается всего 12 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти магнит? Ловите подсказку: магнит в правом углу, напротив магнитофона. Правильный ответ обведен в черный кружок.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо найти за 8 секунд обезьяну. Мартышка хорошо спряталась, и нужно хорошо постараться, чтобы ее отыскать.
Также у нас есть головоломка для тех, у кого великолепное зрение. Надо среди настоящих сов попробовать найти особенную птицу. Эта сова похожа, скорее, на кошку. Иллюзию надо разгадать всего за 6 секунд.
А еще у нас есть головоломка для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке, казалось бы, одинаковые домики. Наша задача – отыскать особенный домик, причем всего за 5 секунд.
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