Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 12 секунд найти магнит

Попробуйте разгадать веселую и занимательную головоломку – среди людей и множества предметов следует найти магнит, который находится где-то во дворе.

https://glavred.info/life/golovolomka-dlya-teh-u-kogo-velikolepnoe-zrenie-nado-za-12-sekund-nayti-magnit-10557842.html Ссылка скопирована

Найдите магнит за 12 секунд / Indiatimes

Когда нужно немного передохнуть, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии порой помогают не только расслабиться, но и потренировать концентрацию. На этот раз нам нужно найти магнит во дворе среди других предметов.

Головоломка от Indiatimes потребует от нас максимальной внимательности к деталям. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно рассмотреть всю картинку, и тогда удастся отыскать магнит.

На картинке – дедушка и внук, которые мастерят шалаш на дереве. Также показаны магнитофон, велосипед, столик, дома и даже письма. Нам нужно отыскать магнит.

видео дня

Дается всего 12 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Внимательно смотрите на картинку, и вы найдете магнит / Indiatimes

Не удалось найти магнит? Ловите подсказку: магнит в правом углу, напротив магнитофона. Правильный ответ обведен в черный кружок.

Если удалось найти магнит, у вас очень хорошее зрение / Indiatimes

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо найти за 8 секунд обезьяну. Мартышка хорошо спряталась, и нужно хорошо постараться, чтобы ее отыскать.

Также у нас есть головоломка для тех, у кого великолепное зрение. Надо среди настоящих сов попробовать найти особенную птицу. Эта сова похожа, скорее, на кошку. Иллюзию надо разгадать всего за 6 секунд.

А еще у нас есть головоломка для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке, казалось бы, одинаковые домики. Наша задача – отыскать особенный домик, причем всего за 5 секунд.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред