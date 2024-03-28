Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: нужно найти три ноля за 9 секунд

Разгадайте очень непростую головоломку, которая заставит задуматься – среди множества букв O на картинке нужно попробовать отыскать три нуля.

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Найдите три ноля за 9 секунд / IndiaTimes

Когда нужно немного расслабиться и отвлечься от работы, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии не только хорошо тренируют мозг, но и позволяют хорошо провести время в кругу семьи или среди друзей. На этот раз нам нужно найти нули на картинке среди букв O.

Головоломка от IndiaTimes крайне непростая. Чтобы ее разгадать, следует внимательно рассмотреть картинку. Буквы и цифры изображены так, чтобы нас максимально запутать.

На изображении – множество букв O. Где-то среди них находятся три совмещенные друг с другом нуля, которые нам и предстоит отыскать. Задача нелегкая, но разгадать головоломку можно.

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Дается всего 9 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете правильный ответ / IndiaTimes

Не удалось разгадать головоломку? Ловите подсказку: три нуля находятся справа на картинке. Правильный ответ обведен в кружочек.

Если удалось разгадать головоломку, вы очень внимательный человек / IndiaTimes

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо за 6 секунд найти сову. Придется искать особенное животное, которое не похоже на всех сов.

Также можно попытаться разгадать головоломку для самых веселых и находчивых. На картинке, где изображены разноцветные яйца и цветы, надо найти цыпленка. На поиск правильного ответа лишь 5 секунд.

А еще у нас есть головоломка для тех, у кого зрение ястреба. На картинке, где разбросано большое количество наклеек, надо найти Эйфелеву башню. Много предметов путают воображение, поэтому предстоит хорошо подумать.

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