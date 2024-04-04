Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 7 секунд найти башмак

Попробуйте разгадать очень хитрую и занимательную головоломку – один человек потерял свой башмак, и нам нужно будет вместе с ребятами отыскать этот туфель.

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Найдите башмак за 7 секунд / Indiatimes

Каждому из нас время от времени хочется сменить деятельность и немного расслабиться. Чтобы отвлечься, можно попробовать поразгадывать головоломки. Оптические иллюзии заставляют как улыбнуться, так и задуматься. На этот раз нам нужно найти башмак, который потерял водолаз.

Головоломка от Indiatimes очень непростая, чтобы ее разгадать, нужно показать хорошую смекалку и ловкость. Башмак где-то рядом, но отыскать его нелегко.

На картинке – ребята и девушки ныряют на дно моря. Там осьминоги, медузы, морские звезды и другие обитатели морской фауны. Есть даже спрятанное сокровище. Однако наша задача – найти башмак, который потерял парень.

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Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете туфель / Indiatimes

Не удалось найти туфель? Ловите подсказку: он слева возле сокровища. Правильный ответ обведен в красный кружок.

Нашли туфель? Вы очень внимательный человек / Indiatimes

Можно поразгадывать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, в которой надо за 5 секунд найти мышку. На картинке множество мышек и нам нужно отыскать ту, которая не похожа на всех.

Также можно разгадать головоломку для тех, у кого блестящее зрение: среди охотников на конях и трех собак где-то прячется лиса. Надо найти ее всего за 3 секунды.

А еще у нас есть головоломка для тех, у кого зрение, как у орла. На картинке много людей, которые красят забор. Здесь есть и морковка, ее нам нужно отыскать за 11 секунд.

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