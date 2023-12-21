Хитрые повара не выбрасывают луковую шелуху: куда ее добавляют

Мы нашли целых 6 применений луковой шелухе, которые все выбрасывают в мусоркую.
Луковая шелуха, которая обычно выбрасывается в мусор, на самом деле может быть использована в различных полезных и креативных целях.
Так, опытные повара никогда не избавляются от шелухи после чистки овоща - они используют ее при готовке.
Очистки они применяют при приготовлении сразу нескольких блюд - в рис или к мясным соусам. Помимо приятного аромата, луковые остатки также придадут пище роскошный золотистый оттенок. Также благодаря луковой шелухе еда получается более густой и насыщенной по вкусу.
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Что можно сделать из луковой шелухи?
Кроме хитростей поваров есть немало хитростей использования луковой шелухи:
- Краситель для яиц: Луковая шелуха может использоваться для приготовления естественного красителя для яиц. Варите шелуху вместе с яйцами, чтобы придать им природный коричневый или красный оттенок.
- Удобрение для растений: Богатая минералами луковая шелуха может быть использована в качестве удобрения для растений. Поместите ее в почву или приготовьте настой для полива.
- Отпугиватель насекомых: Аромат луковой шелухи может отпугивать некоторых насекомых. Распределите ее вокруг растений в саду или в комнате, чтобы защитить их от вредителей.
- Чистящее средство: Шелуха может использоваться как природное абразивное средство для чистки кастрюль и сковородок. Просто насыпьте ее на грязные поверхности и начните чистить.
- Материал для запекания рыбы: Замотайте луковую шелуху на гриле при приготовлении рыбы. Это придаст ей аромат и предотвратит прилипание к поверхности.
- Ароматизация приправ: Сушеная луковая шелуха может использоваться для ароматизации приправ и соусов. Просто добавьте ее в мешочек или фильтрующую сумку, чтобы легко удалить перед подачей блюда.
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