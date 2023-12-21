Хитрые повара не выбрасывают луковую шелуху: куда ее добавляют

Мы нашли целых 6 применений луковой шелухе, которые все выбрасывают в мусоркую.

https://glavred.info/life/hitrye-povara-ne-vybrasyvayut-lukovuyu-sheluhu-kuda-ee-dobavlyayut-10526903.html Ссылка скопирована

Куда девать луковую шелуху / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Луковая шелуха, которая обычно выбрасывается в мусор, на самом деле может быть использована в различных полезных и креативных целях.

Так, опытные повара никогда не избавляются от шелухи после чистки овоща - они используют ее при готовке.

Очистки они применяют при приготовлении сразу нескольких блюд - в рис или к мясным соусам. Помимо приятного аромата, луковые остатки также придадут пище роскошный золотистый оттенок. Также благодаря луковой шелухе еда получается более густой и насыщенной по вкусу.

видео дня

Что можно сделать из луковой шелухи?

Кроме хитростей поваров есть немало хитростей использования луковой шелухи:

Краситель для яиц: Луковая шелуха может использоваться для приготовления естественного красителя для яиц. Варите шелуху вместе с яйцами, чтобы придать им природный коричневый или красный оттенок.

Луковая шелуха может использоваться для приготовления естественного красителя для яиц. Варите шелуху вместе с яйцами, чтобы придать им природный коричневый или красный оттенок. Удобрение для растений: Богатая минералами луковая шелуха может быть использована в качестве удобрения для растений. Поместите ее в почву или приготовьте настой для полива.

Богатая минералами луковая шелуха может быть использована в качестве удобрения для растений. Поместите ее в почву или приготовьте настой для полива. Отпугиватель насекомых: Аромат луковой шелухи может отпугивать некоторых насекомых. Распределите ее вокруг растений в саду или в комнате, чтобы защитить их от вредителей.

Чистящее средство: Шелуха может использоваться как природное абразивное средство для чистки кастрюль и сковородок. Просто насыпьте ее на грязные поверхности и начните чистить.

Шелуха может использоваться как природное абразивное средство для чистки кастрюль и сковородок. Просто насыпьте ее на грязные поверхности и начните чистить. Материал для запекания рыбы: Замотайте луковую шелуху на гриле при приготовлении рыбы. Это придаст ей аромат и предотвратит прилипание к поверхности.

Замотайте луковую шелуху на гриле при приготовлении рыбы. Это придаст ей аромат и предотвратит прилипание к поверхности. Ароматизация приправ: Сушеная луковая шелуха может использоваться для ароматизации приправ и соусов. Просто добавьте ее в мешочек или фильтрующую сумку, чтобы легко удалить перед подачей блюда.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.